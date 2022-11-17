Российский вратарь Хайкин может перейти в «Эвертон». Почему это плохо

Детско-юношеский футбол в России является больной темой, но всё же каждый год появляются самородки с неплохим потенциалом, даже для игры в топ-лигах Европы. Особенно неплохо проявляет себя вратарская школа, подарившая нескольких неплохих игроков в последнее десятилетие.

Победы и трогательное прощание

Никита Хайкин не является чистым воспитанником российского футбола, но всё же он связан с ней, в том числе благодаря играм за «Мордовию» и «Кубань». Однако большая часть его карьеры связана с Англией, Израилем, некоторыми другими странами Европы, а с 2019 года Никита связал судьбу с норвежским коллективом «Будё-Глимт». Именно в нём голкипер раскрылся сполна. Да и сам клуб, ранее - в современной истории чемпионата Норвегии - не входивший в тройку, теперь четыре сезона подряд брал медали, две из которых стали золотыми. А в прошлом сезоне норвежцы с Хайкиным в воротах пошумели в Лиге конференций, дойдя до четвертьфинала, обыграв по пути «Рому» Жозе Моуриньо с разгромным счётом 6:1. Успехи оценили и в России, в результате чего Валерий Карпин с подачи Виталия Кафанова вызвал легионера в сборную России.

В начале ноября 2022 года Хайкин написал трогательный текст, в котором сообщил об уходе из «Будё-Глимт», контракт с которым действует до конца 2022 года. 27-летний голкипер с января 2023 года получит право подписать новый трудовой договор с любым клубом мира, а его статус свободного агента дополнительно может подкупить желающих.

The Telegraph еще до объявления об уходе Хайкина заявлял, что россиянином интересуется «Эвертон». На первый взгляд, это хороший вариант, но есть подвох.

А точно стоит переходить в «Эвертон»?

«Эвертон» - богатый клуб даже по меркам Англии, который на протяжении нескольких лет не может совладать с возможностями, а в последних полутора сезонах результаты еще сильнее ухудшились. Фрэнк Лэмпард не может отладить работу в ливерпульской команде, из-за чего она после 15-го тура болтается в подвале таблицы, опережая команду из зоны вылета всего на одно очко.

Подписание Хайкина выглядело бы очевидным, если бы результаты «Эвертона» были связаны с плохой игрой голкипера, но как раз к этой позиции вопросов меньше всего. Единоличным №1 является Джордан Пикфорд, причём не только в стане «ирисок», но и сборной Англии. А за его плечами в клубе сидит 35-летний Асмир Бегович с более чем 300-матчевым опытом в АПЛ и Лиге чемпионов, в том числе за «Челси».

Объективно говоря, Хайкину не выбить сходу Пикфорда из основы, а самым очевидным и максимально благоприятным положением будет статус второго голкипера. Бросать всё в Норвегии и в 27 лет садиться на скамейку запасных - это как минимум спорное решение.

А есть ли другие пути продолжения карьеры?

Наверняка, к Хайкину интересен обширен, но о конкретных вариантах, пока что, не сообщается. В отличие от других российских вратарей, у Никиты есть козыри: двойное гражданство (что немаловажно в современном мире), опыт игры в разных лигах и владение несколькими языками.

Хайкин перерос чемпионат Норвегии, но есть ощущение, что ещё не дорос до АПЛ. Идеальным решением было бы найти промежуточный вариант вроде топ-клубов Бельгии, Австрии, Португалии, которые постоянно играют в ЛЧ, что послужило бы хорошим трамплином для перехода в ту же Англию, если Хайкин подтвердит уровень.

Можно попробовать и в топ-лигах, но большие клубы вряд ли позовут, а в маленьких есть риск увязнуть и растерять уверенность. Сейчас в карьере россиянина наступил самый важный момент и как никогда важно сделать правильный шаг.