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Рекордсмен Пиняев, давка перед стадионом и ноль голов – сборная России не смогла выиграть в Душанбе 

Сборная России не смогла обыграть, занимающую 108-е место в рейтинге ФИФА, сборную Таджикистана в товарищеском матче. 
Рекордсмен Пиняев, давка перед стадионом и ноль голов – сборная России не смогла выиграть в Душанбе 
17 ноября 2022 20:32
автор: Юрий Волохов
автор фото: РФС

Про ажиотаж говорили и писали все, в Душанбе ни разу не гостили команды уровня сборной России. Рашид Рахимов сравнил интерес к матчу с играми чемпионата СССР, когда в гости к «Памиру» приезжал «Спартак». Билеты были распроданы давно, все 20 тысяч мест на трибунах заняты. А перед игрой и даже уже после начала матча на доходе к чаше стадиона возникла давка. Организаторы оставили слишком узкие проходы на подходе, из-за этого скопилась толпа.

Наши ребята после первой тренировки жаловались на газон. Он искусственный, но далеко не последнего поколения. Поэтому некоторые вышли на игру в шиповках.

Валерий Карпин выставил экспериментальный состав, что, в общем-то, понятно – когда еще экспериментировать, если не в товарищеских матчах с соперниками уровня сборной Таджикистана.

В составе - несколько игроков «Ростова», а капитанскую повязку Карпин на этот раз доверил ростовскому капитану Даниле Глебову. Хотя, возможно, для Карпина этот состав на сегодня и есть основной.

Вышедший в старте Сергей Пиняев вошел в историю отечественного футбола. Он стал самым молодым футболистом в истории сборной России. Пиняев дебютировал в сборной в возрасте 18 лет 15 дней.

Сергей побил рекорд Игоря Акинфеева, дебютировавшего за национальную команду в 18 лет и 20 дней в товарищеской встрече с Норвегией (2:3) 28 апреля 2004 года.

На 6-й минуте наши провели первую атаку, которую с натяжкой можно назвать опасной. Чалов немного не успел на фланговую передачу. А затем стали все чаще проникать в штрафную хозяев. Но моментов, которые можно было бы назвать хотя бы 60-процентными, не было совсем.

Таджики иногда огрызались контратаками, даже подали два угловых, однако ничего опасного у ворот Селихова не создали. Так команды и доиграли до перерыва.

На 52-й минуте на ровно месте неудачно оступился Сергей Песьяков, который заменил Селихова еще по ходу первого тайма, его заменил Антон Шунин.

А на 55-й минуте наши создали первый опасный момент. После углового возникла сутолока во вратарской таджиков. Внятно пробить не получилось, мяч выбил защитник с самой ленточки.

Затем сборная России усилила давление, взвинтила темп и даже забила гол. Арбитр увидел нарушение: во время подачи углового кто-то из наших игроков свалил футболиста хозяев. Мяч был далеко от этого эпизода. Но арбитр принял такое решение. Больше наши ничего не создали у ворот команды, занимающей 108-ю строчку в рейтинге ФИФА. Итог – 0:0.

Таджикистан – Россия – 0:0

Таджикистан: Ятимов, Сафаров, Ханонов, З. Джурабоев, Назаров, А. Джурабоев, Умарбаев, Панчшанбе, Рахимов, Мабатшоев, Джалилов.

Россия: Селихов (Песьяков, Шунин, 53), Макарчук, Осипенко, Солдатенков, Хлусевич, Уткин, Глебов, Антон Миранчук (Сычевой, 46), Пиняев (Фомин, 84), Чалов (Захарян, 46), Садулаев (Мостовой, 79).

Судья: Ильгиз Танташев (Узбекистан)

17 ноября. Душанбе. Центральный республиканский стадион. 20 000 зрителей.

источник: «Советский спорт»
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