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Жаркий. Зимний. Скандальный

Все самое главное, что надо знать о стартующем 20 ноября чемпионате мира в Катаре.
Жаркий. Зимний. Скандальный
18 ноября 2022 13:43
автор: Артем Зибрак
автор фото: Keystone Press Agency

УНИКАЛЬНОСТЬ ЧМ-2022:

ЖАРКАЯ ЗИМА

Никогда чемпионат мира еще не проводили посреди клубного сезона, но это вынужденная мера. Летом в Катаре средняя температура зашкаливает за +35°C, зато в ноябре-декабре снижается до более футбольных 21-26°C.

Решение это далось ФИФА непросто, потому что клубы были ожидаемо против того, терять футболистов из виду на целый месяц и получить обратно неизвестно в каком состоянии. Особенно недоумевают Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп, которым предстоит очная дуэль в Кубке лиги всего два (!) дня спустя после финала чемпионата мира.

Тренерам сборных такая новинка тоже не в радость, поскольку они получили игроков в свое распоряжение всего на шесть дней до старта турнира. В обычных обстоятельствах федерации разгружают календарь в мае, чтобы у наставников было недели три. Так что не будет неожиданностью, если в первом туре команды престанут сырыми и преподнесут несколько сенсационных результатов.

КОНЦЕНТРАЦИЯ ФУТБОЛА

Катар – богатая, но совсем небольшая страна. Ее площадь составляет всего 11,6 тысячи км² - это всего лишь 158-й результат в мире и меньше одной только Кабардино-Балкарии. Зато для футбола это плюс. В отличие от раскинувшегося на сотни километров чемпионата мира в России, здесь вся инфраструктура собрана в «пучок». Максимальное расстояние между стадионами составляет всего 75 км, а самая удаленная от центра Дохи арена («Аль Бейт») располагается в 46 км, то есть примерно в часе езды.

По сути, весь футбольный праздник уместится в столице и ее пригородах. С точки зрения логистики для футболистов и болельщиков – это топовые условия.

Свой праздник для фанатов спорта подготовила «Лига Ставок». 17 декабря, накануне финала ЧМ-2022, букмекерская компания разыграет главный приз акции «Джекпот «Большой куш»» – более 150 млн рублей. Вся эта космическая сумма достанется одному игроку!

САМЫЙ СКАНДАЛЬНЫЙ ЧМ

Все скандалы, сопровождающие мировое первенство с самого первого дня, не перечесть. В первую очередь все сразу обратили внимание на то, что Катар – очень консервативное государство, категорически не принимающее европейские либеральные ценности, публичность ЛГБТ-сообществ, открытое употребление алкоголя, права женщин и так далее. Поэтому выбор ФИФА не переставали ругать с самого начала.

Источник фото: Keystone Press Agency

Затем подключились журналисты, отслеживавшие процесс организации турнира и насчитавшие к марту 2021 года как минимум 6,7 тысячи рабочих, погибших во время строительства стадионов. И это информация только по мигрантам из нескольких стран, и только на аренах. А, по мнению правозащитных организаций, методы работы в Катаре во время Кубка арабских наций-2021 названы принудительным трудом.

Негативно о проведении турнира в этой стране высказывались различие медийные персоны, футболисты и даже целые сборные. Так, датчане в знак протеста приедут на турнир без семей, а играть будут в минималистичных футболках, на которых практически не различим логотип федерации и наименование спонсора. Датчане еще планировали нанести надпись «Права человека для всех» еще и на тренировочной форме, но ФИФА это запретила.

В то же время капитаны сборных Англии, Нидерландов, Бельгии, Дании, Франции, Германии, Швейцарии и Уэльса объявили о намерении носить повязки с надписью OneLove. А голландцы заявили о планах за три дня до старта турнира встретиться с 20 мигрантами, чтобы выслушать их рассказы об условиях труда и пригласить к себе на тренировку.

В добавок ко всему незадолго до старта турнира бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер рассказал о своих подозрениях в том, что Катар купил голоса, чтобы заполучить чемпионат мира. Что, в общем, было понятно и раньше. По словам Блаттера, после России мировое первенство должно было пройти в США, чтобы перебросить мостик между двумя «политическими противниками», но за неделю до голосования Мишель Платини признался ему, что президент Франции Николя Саркози просит проголосовать за Катар, и он не в силах отказать главе государства. А спустя полгода «Катар купил у французов истребители за 14,6 млрд долларов».

И это только малая толика всех обвинений в подкупе и скандалов абсолютно нефутбольного характера.

ИДЕМ НА ВОСТОК

А еще никогда еще чемпионат мира не проходил на Ближем Востоке, да и для всего азиатского региона это всего лишь второй такой опыт. Ровно 20 лет назад турнир принимали Япония и Южная Корея.

ЖЕНЩИНЫ СУДЯТ МУЖЧИН

Впервые в списке арбитров чемпионата мира появились женщины. Их оказалось сразу шестеро. В качестве главных арбитров будут работать Стефани Фраппар (Франция), Салима Мукансанга (Руанда) и Йосими Ямасита (Япония), а в роли ассистентов — Неуза Бек (Бразилия), Карен Диас (Мексика) и Кэтрин Несбитт (США).

СБОРНЫЕ ЧМ-2022:

ГРУППА А

Нидерланды, Сенегал, Катар, Эквадор

Всего раз за всю историю чемпионатов мира хозяева не смогли преодолеть групповой этап – в 2010 году сборная ЮАР по дополнительным показателям уступила Мексике вторую строчку. Нет сомнений в том, что ФИФА помогает хозяевам при жеребьевке, поскольку их продвижение по турниру создает коммерчески выгодный ажиотаж и вообще надолго оставляет в стране ощущение праздника, которое при должном подходе должно оставить «наследие». Например, к 2002 году Южная Корея за пять приездов на ЧМ не одержала ни одной победы, а в последующих четырех – целых три. Прогресс!

Понятно, что и от Катара будут ждать чуда, но гипотетический выход в плей-офф иначе и не назовешь, ведь в соперниках у него помимо очевидных фаворитов голландцев чемпионы Африки во главе с Садио Мане. Правда, пока не очень ясно, когда звезда «Баварии» оправится от травмы, но в заявку сборной он все-таки попал.

Источник фото: Marcel Engelbrecht / Sportphoto

Стоит добавить, что Луи ван Гал уже возил сборную Нидерландов на чемпионат мира. Было это в 2014 году. Голландцы тогда набрали в группе максимум очков и завоевали бронзовые медали, обыграв по пути Аргентину и хозяев бразильцев.

ГРУППА B

Англия, Иран, США, Уэльс

Самая «политизированная» группа. Как известно, англичане союзники Соединенных штатов, у которых совсем не ладятся отношения с Ираном, и в то же время заклятые друзья с валлийцами. Британское дерби будет наиболее принципиальным, особенно для Гарета Бэйла и компании, особенно если учесть, что с 1984 года «три льва» стабильно одерживают победы в очных встречах с суммарной разницей мячей 8-1.

Сборная Англии – самый непредсказуемый топ этого турнира. С одной стороны, они финалисты Евро-2020 и обладатели одного из самых дорогих составов, а Гарри Кейн у букмекеров значится главным фаворитом бомбардирской гонки, с другой – с каждым годом команда Гарета Саутгейта все хуже выглядит в атаке. В прошедшей в июне-сентябре Лиге наций она забила всего четыре мяча, из которых три пришлись на домашний матч заключительного тура с Германией.

Источник фото: IMAGO

Привлекательно выглядит и сборная США, в составе которой приехали футболисты «Челси», обеих «Боруссий», «Ювентуса», «Валенсии», «Арсенала», «Селтика» и других заметных европейских клубов.

ГРУППА C

Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша

Великий Лионель Месси ни разу не выигрывал чемпионат мира, так что мотивирован будет сверх нормы, ведь почти наверняка это его последний столь масштабный турнир. К тому же осенью он набрал фантастическую форму – 12+14 в 19 матчах за «ПСЖ». В атаке ему будут помогать непризнанный гений передач Анхель ди Мария и бомбардиры Пауло Дибала и Лаутаро Мартинес, так что шансы на золото весьма серьезные.

Стоит добавить, что компания EA Sports с помощью симулятора FIFA 23 традиционно «разыграла» все матчи турнира, и в финале… альбиселеста уложила на лопатки Бразилию. Верить ли этому прогнозу, решать вам, но троих предыдущих чемпионов мира симулятор угадывал со стопроцентной точностью.

Источник фото: AFLO

За вторую строчку в этой группе поборются мексиканцы и поляки. У последних есть Роберт Левандовски, но это их единственное достоинство, а мексиканцы везут слишком уж старый состав. Достаточно сказать, что троим вратарям в сумме 112 лет, а еще семеро полевых игроков во главе с 36-летним Андресом Гуардадо перевалили за 30… Опыт, конечно, штука важная, но можно ли с таким подбором игроков рассчитывать на большее, чем 1/8 финала? Впрочем, им больше и не надо – на семи (!) предыдущих ЧМ мексиканцы стабильно вылетали в первом раунде плей-офф.

ГРУППА D

Франция, Австралия, Дания, Тунис

Два очевидных фаворита и два аутсайдера. Здесь главная интрига в том, кто завоюет первое место и избежит встречи с Аргентиной в первом же раунде плей-офф. На бумаге французы, конечно, смотрятся сильнее, но стоит помнить, что с 2000 года они ни разу не обыграли датчан, а в прошедшей Лиге наций финишировали ниже их.

Кроме того, чемпионы мира приехали без травмированных Нголо Канте и Поля Погба, а в средней линии у них почти одни разрушители. Фантастическое нападение в лице Килиана Мбаппе, Карима Бензема, Антуана Гризманна, Усмана Дембеле, Кингсли Комана и Оливье Жиру, конечно, обязано выводить трехцветных из группы, но пройти далеко по сетке при таком дисбалансе крайне сложно.

Источник фото: IMAGO

А еще за последние пять первенств планеты действующие чемпионы мира не выходили из группы четырежды, причем первыми опростоволосились в 2002 году как раз французы. И с 1962 года никто не выигрывал ЧМ дважды подряд.

Зато кому гарантирована победа, так это новым игрокам «Лиги Ставок». В Колесе фортуны можно получить бонус до 10 000 рублей и VIP-статус клиента.

Что до остальных, то датчане везут привычный состав во главе с Кристианом Эриксеном, добравшийся прошлым летом до полуфинала Евро-2020, а австралийцев перед поездкой консультировал сам Гус Хиддинк.

ГРУППА E

Испания, Коста-Рика, Германия, Япония

Сложно представить, что может помешать чемпионам мира-2010 и 2014 выйти из этой группы, но Луису Энрике придется труднее. Он планомерно на протяжении нескольких лет перестраивает «красную фурию», избавляясь от ветеранов. Проблема только в том, что у него и так нет ярких звезд в хорошей форме (в топ-25 голосования на «Золотой мяч» не оказалось ни одного испанца), так тренер еще и режет по живому.

Он удивил тем, что не взял в Катар не только Давида де Хеа (он и правда с прошлого года не вызывается), но и Серхио Рамоса (мог бы провести 18-й матч на чемпионатах мира, обновив национальный рекорд) с Тьяго Алькантарой, зато вызвал несколько игроков без стабильного места в основе. Это самая спорная заявка ЧМ-2022, достойная отдельного материала.

Источник фото: Keystone Press Agency

В Германии не нашлось места Матсу Хуммельсу, а Тимо Вернер и Марко Ройс остались на родине залечивать травмы, но в целом у Ханси Флика все более предсказуемо: Мануэль Нойер, Антонио Рюдигер, Йозуа Киммих, Томас Мюллер (лучший бомбардир ЧМ среди действующих игроков – 10 голов) и остальные топы на месте. Семь игроков представляют «Баварию», так что сыгранность должна быть на высоте. Плюс большинство из них отлично знакомо с требованиями тренера еще по сезону-2019/20, в котором они вместе взяли Лигу чемпионов. Смущает, правда, выступление бундестим в Лиге наций, где она финишировала ниже Италии и даже Венгрии, но там были эксперименты, а тут все серьезно.

Очень скудная на голы Япония (в 10 матчах решающего раунда отбора всего 12 мячей) и Коста-Рика едут в Катар в качестве туристов.

ГРУППА F

Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия

В этой группе сразу два медалиста прошлого чемпионата мира, но можно ждать сюрприз. Нынешнее бельгийское поколение давно носит статус «золотого», да все никак не может его оправдать и постепенно стареет. Например, основные защитники Ян Вертонген и Тоби Альдервейрельд (на двоих 68 лет) уже давно едут с ярмарки, а на клубном уровне представляют скромные «Андерлехт» и «Антверпен».

Акселю Витселю 33, и в «Атлетико» он все чаще играет в обороне, а Дрис Мертенс к 35 отправился в «Галатасарай». Добавьте сюда не играющего в «Реале» Эдена Азара, много пропустившего из-за травмы Ромелу Лукаку и тот факт, что в сборной Кевин де Брейне феерит значительно реже, чем в клубе, и все станет не столь однозначно.

Источник фото: Keystone Press Agency

У Хорватии именитая полузащита (Лука Модрич, Матео Ковачич, Марсело Брозович, Марио Пашалич), но вместе с тем довольно медлительная и не имеющая альтернатив. То есть по ходу матча усилить игру Златко Даличу будет некем, а жара в Катаре, как мы помним, будет важным фактором.

В то же время впервые за долгие годы интересный состав подобрался у Марокко (правда, они зачем-то сменили тренера за три месяца до ЧМ, уволив выведшего их на турнир Вахида Халилходжича), а в сборной Канады хватает футболистов с европейским опытом, так что прошедшим свой пик бельгийцам и хорватам придется туго. Что уж говорить о плей-офф?

ГРУППА G

Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун

Одна из самых интересных групп. Во-первых, благодаря «пентакампеонам», впервые за долгие годы собравшим впечатляющую коллекцию мировых звезд по всех линиях. У них не только устрашающее нападение в лице Неймара, Винисиуса, Родриго, Габриэла Жезуса, Рафиньи и Ришарлисона, но и впечатляющая полузащита с такими топовыми разрушителями, как Фабиньо и Каземиро, крепкая оборона (Маркиньос, Тьяго Сильва и Эдер Милитао) и два непробиваемых вратаря Алисон и Эдерсон.

Неудивительно, что с таким подбором игроков бразильцы являются фаворитом у букмекеров. Например, в «Лиге Ставок» на их шестой титул можно заключить пари с самым высоким кэфом — 6,0.

Если же бразильцев не окажется в медалях, тренеру Тите придется покончить с собой. Ну, а в группе ЧМ они не проигрывают с 1998 года (15 матчей подряд).

Источник фото: Keystone Press Agency

Во-вторых, три остальных претендента на выход примерно равны и способны на сюрпризы. У швейцарцев есть специалист по пенальти Ян Зоммер (на уровне сборной без учета серии пенальти с 11 метров ему не забивают вот уже пять ударов подряд, причем четыре из них наносили Жоржиньо и Серхио Рамос), у сербов – звезды серии А Сергей Милинкович-Савич и Душан Влахович, а у неукротимых львов – хороший вратарь Андре Онана и разыгравшийся в «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг.

Здесь, кстати, будет за кого поболеть динамовским болельщикам, поскольку в заявку попал и их нападающий Муми Нгамале.

ГРУППА H

Португалия, Уругвай, Гана, Южная Корея

Чтобы не встретиться с Бразилией уже в 1/8 финала, Криштиану Роналду и компании надо выигрывать свою группу. И это им вполне по силам, особенно если учесть, что в Катар они привезли один из сильнейших составов в своей истории практически без слабых мест. А Роналду едет на чемпионат мира невероятно злым.

Буквально сразу после последнего матча «Манчестер Юнайтед» перед паузой он выдал сокрушительное интервью, в котором разнес вообще всех – от работников клуба, то тренеров, с которыми ему пришлось столкнуться в Манчестере. Его форма в виду минимума игровой практики вызывает вопросы, зато сил на то, чтобы забить на пятом чемпионате мира (это будет рекорд) хватит с запасом. А еще 37-летний форвард – не самый возрастной игрок команды, ведь есть еще 39-летний (!) Пепе.

Источник фото: XinHua

Обоих отлично знает главный тренер Южной Кореи португалец Паулу Бенту, но вряд ли это поможет его подопечным. Хотя Сон Хын Мин сделает все, чтобы преподнести сюрприз, фаворитом в борьбе за второе место будет Уругвай во главе с Луисом Суаресом и Эдинсоном Кавани (обоим по 35), а также восходящими звездами Федерико Вальверде (проводит лучший сезон в карьере) и Дарвином Нуньесом. Правда, если эта команда в 1/8 финала нарвется на бразильцев, придется возвращаться на родину.

источник: «Советский спорт»
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