«Пусть в Ташкенте покажут, что умеют играть в футбол!» - Евгений Ловчев об игре сборной России

20 ноября наша команда проведет еще один матч, на этот раз в Ташкенте против сборной Узбекистана.

Мы попросили лучшего футболиста СССР 1972 года Евгения Ловчева поделиться впечатлениями от игры сборной России.

- Вчера в студии «Матч ТВ» мы обсуждали игру, и про какой-то класс нашей команды стали говорить. Мол, могли на классе обыграть. Какой класс?! Вы где его видели? - эмоционален Евгений Серафимович. – Про тактику начали говорить. Какая тактика?! Эти люди вышли на поле, и не хотят в футбол играть!

- Возможно, вы излишне строги. Я сказал, что не не хотят, а не могут.

- Во дворе тоже никто не умеет играть. Но ты смотришь на других, видишь, с какой страстью они борются, играют, потому что хотят выиграть. Это захватывает, и ты сам начинаешь играть так же.

- И все же, возвращаюсь к классу. Нет его, этого самого класса у наших футболистов.

- Опять вы про класс. Да, его нет. Но был маленький мальчик Женя Ловчев, какой у него был класс? Он просто хотел играть, хотел побеждать, и выделялся именно рвением, а не каким-то там классом.

Единственно, кого можно выделить. Этого молоденького паренька Пиняева. Он брал мяч, смело шел на защитников, бил по воротам. Про остальных ничего сказать нельзя.

- Об игре. Да, таджики оказались крепким орешком, но все же, эта сборная на 108-м месте в рейтинге ФИФА. Ну, обязаны наши ее обыгрывать при любых обстоятельствах.

- Нечего сказать об игре. Нечего! Во втором тайме вышел Сычевой, про которого сейчас так все с восхищением говорят. Но он сам по себе никто, если бы не было в «Оренбурге» латиноамериканцев Веры, Марина, я уже все их фамилии выучил. Они ему создают моменты, а Сычевой только забивает. А в нашей сборной нет Веры и Марина.

Понимаю, что нужно просматривать всех кандидатов в таких матчах. И у меня вопрос: после этого матча кого-то можно взять в сборную? Отвечаю – никого.

- Совсем все безнадежно?

- Вот 20-го в Ташкенте играют. А там соперник будет посильнее. Вот пусть они покажут в матче с Узбекистаном, что умеют играть в футбол.