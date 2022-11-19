Сенсации, победы и футбольные чудеса. Что мы вспоминаем о последних пяти чемпионатах мира

ЧМ-2002

Страны-хозяйки: Корея и Япония

Самые запоминающиеся моменты: сенсационная игра Кореи и Турции

В 21-м веке в полуфиналы неизменно выходили фавориты или команды, которые можно назвать приближенным к ним по статусам, но 2002-й год стал исключением.

От Турции вполне можно было ожидать выхода в плей-офф, ведь в их квартете также были Бразилия, Коста-Рика и Китай. В итоги турки заняли второе место, опередив костаамериканцев по дополнительным показателям. В матчах на вылет Турция обыграла хозяев турнира - Японию (1:0), а затем и Сенегал (1:0), и только Бразилия смогла остановить эту сумасшедшую, возможно лучшую футбольную Турцию всех времён.

Что касается Кореи, то их сборная не только никогда не выходила из группы ЧМ до 2002 года, но и даже никогда не выигрывала (4 ничьи и 9 поражений). Зато на домашнем ЧМ, что называется, прорвало. Корея в стартовом туре обыграла Польшу (2:0), затем сыграла вничью с США (1:1), а напоследок обыграла полуфиналистов Евро-2000 португальцев (1:0), оставив последних за пределами плей-офф.

В матчах на вылет пошли сплошные сенсации: 2:1 против Италии, 5:3 в серии пенальти против Испании и всего 0:1 против Германии в полуфинале. Такой результат не случился бы, если не странные решения арбитров, но всеми правдами и неправдами корейцы получили лучший результат в истории своего футбола.

По итогам турнира пять футболистов Турции и Кореи вошли в символическую сборную, попав в одну компанию к Роналдо, Оливеру Кану, Роберту Карлосу, Мирославу Клозе и другим.

ЧМ-2006

Страна-хозяйка: Германия

Самый запоминающийся момент: удар Зидана головой в грудь Матерацци

Германия с самого старта мундиаля как никто рвалась к главному матчу турнира, уверенно убирая раунд за раундом самых классных соперников, но она оступилась в полуфинале. Это был печальный день для немцев, ведь их сборная пропустила от Италии в полуфинале на 119-й и 120+1-й минутах дополнительного времени, и тогда ещё никто не догадывался, что благодаря этому футбольный мир увидит невероятное и даже ставшее легендарным противостояние Франции и Италии.

Франция едва-едва протиснулась в плей-офф, но дальше всем доказала, что её проход не случаен. Команда Раймона Доменека в плей-офф одолела Испанию (3:1), Бразилию (1:0) и Португалию (1:0), но даже этого было мало, чтобы взять титул. В финальном матче - соседняя Италия.

Вопреки классическому сценарию финальных матчей, Франция и Италия показали бодрый старт, забив аж два мяча за 19 минут. Сначала Зинедин Зидан красиво реализовал пенальти, забив от перекладины, а затем Марко Матерацци уверенно смял Патрика Вьера после подачи с углового, после чего неотразимо пробил мимо Фабьена Бартеза - 1:1.

На этом команды не остановились и продолжили создавать голевые моменты, но никто не смог реализовать ни один из них. Основное время перетекло в дополнительные 30 минут, а на 109-й минуте произошёл самый знаковый момент, который навсегда вошёл в историю футбола. Вдали от мяча повздорили авторы голов Матерацци и Зидан, в результате чего француз не выдержал и «боднул» итальянца в грудь, нокаутировав обидчика. Арбитр незамедлительно показал красную карточку, а Зидан таким образом провёл последние секунды на поле перед завершением карьеры. Матч же дошел до серии пенальти, в котором сильнее оказались итальянцы.

Позже Зидан в интервью утверждал, что Матерацци специально спровоцировал его, оскорбив мать и сестру, из-за чего он не выдержал. Однако даже тот инцидент не помешал Зидану получить звание лучшего игрока ЧМ-2006, хотя эта награда и вызвала немало споров уже после завершения турнира.

ЧМ-2010

Страна-хозяйка: ЮАР

Самый запоминающийся момент: драма Суареса и сборной Ганы

От первого в истории ЧМ на африканском континенте ждали многого, но даже он превзошел ожидания, подарив один из самых драматичных матчей в истории всего футбола.

Как обычно, на мундиалях многого ждут от страны-хозяйки, но ЮАР наравне с другими четырьмя представителями континента вылетела еще на стадии группового этапа, благодаря чему Гана стала главной надеждой для Африки. И она с лихвой оправдала все надежды! Почти.

Гана в ⅛ финала прошла США, а далее сетка свела её с другой командой-сюрпризом - с Уругваем. В основное время соперники не выявили сильнейшего, сведя счёт к 1:1, а в дополнительное время команды откровенно стали тянуть время до серии пенальти.

Однако на 118-й минуте случилось нечто такое, что тяжело описать. После подачи со штрафного голкипер сборной Уругвая потерял ворота на выходе, а мяч отскочил игрокам сборной Ганы, которые два раза подряд не смогли пробить мимо Луиса Суареса, находящегося на самой ленточке. Правда, во втором случае будущий форвард «Барселоны», «Ливерпуля» и «Атлетико» сыграл рукой, поэтому решение главного арбитра не обсуждалось - красная карточка и пенальти.

К «точке» подошёл Асамоа Гьян, до этого реализовавший два пенальти на мундиале, но даже его железные нервы дрогнули, из-за чего форвард пробил в самую перекладину. Его удар мог принести историческое достижение для Черного континента, ведь никогда ранее его представители не попадали в полуфинал ЧМ, но этого не случилось. Справедливости ради нужно отметить, что в серии пенальти именно Гьян подошёл исполнять первый удар, который уверенно реализовал. Впрочем, этого было недостаточно - игроки Уругвая были точнее (4:2).

Луис Суарес стал национальным героем, а чемпионат мира с 2010 года ещё ни разу не подарил похожий матч как с точки зрения сценария, так и с точки зрения нереального эмоционального накала.

ЧМ-2014

Страна-хозяйка: Бразилия

Самый запоминающийся момент: унижение Бразилии

И если вышеописанные матчи вызывали кучу эмоций, начиная от радости и восхищения, а заканчивая слезами и глубоким разочарованием, то полуфинальный матч между Бразилией и Германией 2014-го поверг многих в состояние настоящего шока, во что до игры трудно было поверить.

Звёздная Бразилия, при многомиллионной поддержке болельщиков и родных стадионов, достаточно спокойно (не считая ⅛ финала) добралась до полуфинала, в которой ей предстояло встретиться с трекратным медалистом последних трёх мундиалей - сборной Германии.

На поле у бразильцев не смог появиться Неймар, получивший серьезнейшую травму ранее, но даже он бы не помог сдержать немцев, которые с первых минут стали куражиться так, будто против них не пятикратный чемпион мира, а какая-то сборная из второй сотни рейтинга ФИФА. Уже за первые 29 минут немцы забили пять безответных голов, заставив замолчать не только стадион, но и весь мир. Абсолютно никто, включая даже самих игроков сборной Германии и главного тренера Йоахима Лёва, не понимал, что происходит. Во втором тайме усилиями будущего спартаковца Андреа Шюррле Германия довела счёт до 7:0, и лишь Оскар забил один единственный матч бразильцев. Шок!

ЧМ-2018

Страна-хозяйка: Россия

Самый запоминающийся момент: ощущение счастья в течение всего месяца

Проход в финал сборной Хорватии, безумный камбэк бельгийцев против Японии, невразумительная игра Германии и доминирующая Франция - это круто, но даже всё это меркнет на фоне других воспоминаний.

ЧМ-2018 впервые прошёл в России, а значит, что и запомнился он в первую очередь из-за всеобщего и объединяющего ощущения праздника, который коснулся даже тех, кто был далёк от футбола. Наша страна стала центром притяжения лучших команд мира и самых безумных с хорошей стороны болельщиков.

Эмоции могли быть тусклее, если бы сборная России вновь провалилась, но ведь и она не подкачала. Впервые с 2008 года наши парни показали серьёзный прорыв, который включал дебютные 5:0, проход в плей-офф, победу над испанцами по пенальти и почти что проход в полуфинал.

С тех пор прошло всего четыре года, и теперь домашний ЧМ кажется какой-то сказкой, которая повторится не скоро. Чем запомнится чемпионат мира в Катаре? В TENNISI bet есть целая россыпь специальных ставок на события, которые могут претендовать на звание главной сенсации.

• Месси и Роналду не смогут поразить ворота соперников с коэффициентом 15.

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