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Евгений Ловчев: Подхожу к ЧМ не разогретым, а тут еще турнир открывают Катар с Эквадором…

Завтра в Катаре стартует чемпионат мира по футболу, который продлится до 18 декабря. В матче открытия по традиции сыграют хозяева, сборная Катара, и команда Эквадора.
Евгений Ловчев: Подхожу к ЧМ не разогретым, а тут еще турнир открывают Катар с Эквадором…
19 ноября 2022 14:29
автор: Юрий Волохов
автор фото: qatar2022.qa

Мы попросили давнего друга «Советского спорта», лучшего футболиста СССР 1972 года Евгения Ловчева поделиться своими ожиданиями от турнира.

- Когда-то, еще в 60-х годах, была расхожая фраза: в футбол играют все, а чемпионами мира становятся бразильцы. Затем в 80-х знаменитый нападающий сборной Англии Гари Линекер произнес, ставшую не менее знаменитой, фразу «Футбол простая игра, в которой всегда побеждают немцы».

И какие бы команды-открытия не выстреливали на чемпионатах мира, чемпионами становятся одни и те же команды, представляющие футбольные державы – Бразилия. Германия, Франция, Италия.

- К грандам можно еще отнести Англию и Аргентину, но что-то давно обе не выигрывали мировое первенство.

- Да, конечно, эти две страны безусловно можно отнести к футбольным державам.

- За кого будет болеть?

- Ни за кого, как-то нет ощущения, что наступает чемпионат мира. А когда увидел, что в матче-открытии играют Катар и Эквадор, как-то совсем не добавила такая афиша праздника.

- В матче-открытии всегда хозяева играют. Вы же в 1970-м на «Ацтека» с Мексикой играли.

- Мы на предыдущем чемпионате в Англии вошли в четверку лучших сборных мира. А тут - Эквадор. Помню, совсем молодым смотрел свой первый чемпионат мира в Англии в 1966 году. Так его открывали сборные Англии и Аргентины.

Тогда удалили капитана аргентинцев, судья ему сказал покинуть поле у дальней бровки, а не там, где скамейки команд. И помню, он долго шел вокруг поля, а за ним шла камера, все время его показывая.

Скажу так, подхожу к чемпионату мира не разогретым. Но постепенно раскочегарюсь.

НАШ АНОНС

Завтра состоится церемония открытия ЧМ-2022. Прямая трансляция на «Матч ТВ» в 17.40.

Затем турнир откроют Катар и Эквадор. Прямая трансляция на «Матч ТВ» в 18.45.

источник: «Советский спорт»
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Завтра в Катаре стартует чемпионат мира по футболу, который продлится до 18 декабря. В матче открытия по традиции сыграют хозяева, сборная Катара, и команда Эквадора.
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