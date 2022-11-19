Дешам уйдет из сборной Франции после ЧМ-22. Его спасет только чудо

Дешам уже провёл на 53 матча больше, чем Раймон Доменек, который до этого считался самым «долгоживущим» тренером сборной Франции. Однако рано или поздно красивая история должна закончиться, и есть большая вероятность, что точка будет поставлена после чемпионата мира в Катаре.

Франция попала в группу «D» вместе с Данией, Австралией и Тунисом. На первый взгляд выход в плей-офф не должен стать проблемой, но французам нужно помнить о трех последних чемпионах мира (Италия, Испания и Германия), которые застревали на стадии группового этапа на последних трех мундиалях. Предположим, что сборная Франции прервет эту необычную серию, но уже в ⅛ финала она может встретиться с той же Аргентиной, что может обернуться провалом.

Дешам давно тянет за собой шлейф из критики и давления, но особенно он усилился после оглашения заявки, в которой невооруженным глазом заметны потери и странности, а многие эксперты даже назвали этот состав слабейшим за последние 22 года.

До ЧМ-22 позиции Дешама держались на недавно заработанных трофеях и контракте, но если Франция не пройдёт хотя бы в полуфинал, то федерация может попрощаться с главным тренером сборной последних десяти лет. Тем более, что его договор действует до конца катарского турнира.

Но не только истекающий контракт может сподвигнуть футбольных боссов к изменениям. Искушение вызывает свободный Зинедин Зидан, который на многочисленных интервью много раз заявлял о желании поработать главным тренером родной сборной Франции. Уйдя из «Реала» в 2021-м году, бывший полузащитник и сверхуспешный тренер отказался от разных предложений топ-клубов, ожидая того, о котором так давно мечтает.

Зидан красиво, но неоднозначно ушёл из сборной в качестве игрока в 2006-м году, а теперь, спустя 16 лет может не менее эффектно вернуться, но уже в роли топ-тренера с 11 трофеями за плечами.

Некоторые источники утверждают, что Дешама не спасёт даже чемпионство, но трудно поверить, что французы укажут на дверь главному тренеру после триумфа. Уход Дешама в таком случае возможен только в случае его личного желания и понимания, что ничего нового он этой сборной дать уже не сможет. Уйти на пике - ход настоящих победителей.

Так или иначе, но судьбы Зидана и Дешама уже практически решены.