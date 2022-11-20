Зарема, Колосков и другие. Тема пива не утихает

Продажа алкогольных напитков будет допустима только на территории фанатских зон или других местах скопления болельщиков, а также на лицензированных площадках.

Дело в том, что распитие спиртных напитков в общественных местах в Катаре запрещено. Алкоголь можно приобрести только в некоторых отелях Дохи. ФИФА такой поворот вряд ли обрадовал, ведь у организации подписан крупный контракт с одним из пивных брендов. Эта компания также была представлена на ЧМ-2018 в России, причем в нашей стране делали поправки в законодательстве, так как реклама пива у нас запрещена. Инициатива с запретом продажи пива на аренах ЧМ исходила от Королевской семьи Катара, которая оказывала на ФИФА большое давление, напоминает наше партнёрское издание «Плеймейкер».

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков призвал не делать из этой новости трагедии:

- Ну, не будут на стадионах пиво продавать — и что? Кто не хочет ехать из-за этого запрета — не поедет. Кто сможет обойтись — поедет. Везде свои законы. Когда мы проводили чемпионат мира, четко заявили — все болельщики и гости чемпионата мира должны подчиняться законам Российской федерации. Нарушил закон — в кутузку. Почему тогда сейчас мы должны говорить: «Ох, как так? Пиво не продают! Нарушают права человека!» Ну, не продают и не продают, — цитирует Колоскова издание Sport24.

Свои пять копеек вставила по этой теме Зарема Салихова. Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна перевела стрелки на наши проблемы:

- Это решение было вполне ожидаемо. Официальные лица, голосующие за Катар, обязаны были учесть все культурные и религиозные особенности этой страны. А почему пиво до сих пор не разливается на стадионах в России — вопрос к тем, кто обвиняет клубы в нежелании и неспособности зарабатывать, — приводит слова Салиховой «Чемпионат».