Рекорд «Барселоны» и проблемы Коста-Рики на таможне

Участники ЧМ-2022 проводят последние контрольные матчи перед стартом турнира, однако не все из них посчитали нужным это делать. Календарь национальных чемпионатов серьезно загружен, по этой причине ряд ведущих сборных обошлись без товарищеских встреч.

18 ноября Камерун сыграл вничью с Панамой – 1:1. У «львов» отличился нападающий «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг, открывший счет на 48-й минуте. Панамцы отыгрались быстро – на 55-й (Мурильо).

Еще одна африканская сборная, которая выступит в Катаре – Гана — накануне в ОАЭ добилась победы над Швейцарией (2:0). На 70-й минуте счет открыл Мохаммед Салису, а второй мяч забил Антуан Семеньо. Швейцарцы играют в одной группе с Камеруном, вероятно, по этой причине и выбрали схожего по манере игры соперника. Ганцы начнут ЧМ матчем против Португалии.

Чемпионы Европы-2016 играли вечером 17 ноября с Нигерией, не попавшей на ЧМ, и разгромили африканцев – 4:0. Криштиану Роналду приболел и не был включен даже в заявку. Голами отметились Бруну Фернандеш (дубль, один с пенальти), Гонсалу Рамуш и экс-хавбек «Локомотива» Жоау Мариу. Такие звезды, как Леау и Нуньес, на поле не выходили.

Испанцы в четверг выиграли у Иордании – 3:1 (голы — Фати, Гави, Уильямс), а на следующий день приняли решение о вынужденной замене. Защитник «Валенсии» Хосе Гайя не сможет сыграть на турнире из-за растяжения связок голеностопа, полученного на тренировке. Вместо него в состав включен 19-летний защитник «Барселоны» Алекс Бальде, сыгравший за каталонцев в сезоне 12 игр (три передачи).

После вызова в Катар Бальде «Барселона» делегировала на ЧМ рекордное для нынешнего турнира число игроков – 17! Каталонцы опередили «Баварию», у которой одна потеря – Садио Мане из-за травмы не сыграет за Сенегал. Это огромная потеря для чемпиона Африки. Мюнхенцы таким образом будут представлены 16 футболистами, как и «Ман Сити». 14 игроков у «Манчестер Юнайтед» и 13 у мадридского «Реала».

Не смогла провести последнюю проверку перед ЧМ-2022 сборная Коста-Рики. Она была вынуждена отменить товарищеский матч с Ираком из-за проблем с паспортами. Делегация Коста-Рики обратилась к иракскому правительству с просьбой не ставить штампы в паспортах членов сборной при въезде в страну, но пограничники отказались пойти на такой шаг. Костариканцы вернулись в тренировочный лагерь в Кувейте, где продолжат подготовку к турниру. Вероятно, обойдутся двусторонкой.

Соперник костариканцев по группе – Япония — уступила Канаде 1:2. Азиаты открыли счет на 9-й минуте (Сома), Витория еще в первом тайме забил ответный мяч. Победу североамериканцы вырвали на 95-й минуте с учетом добавленного времени (Кавальини). Напомним, что на ЧМ Канада сыграет в группе F с Бельгией, Марокко и Хорватией, а Япония — в группе Е с Испанией, Германией и Коста-Рикой, напоминает наше партнерское издание «Плеймейкер».