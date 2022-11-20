World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Роналду в Англии больше не ждут

Пожалуй, самому скандальному футболисту этого чемпионата мира все-таки придется ответить за свои слова. «Манчестер Юнайтед» всерьез задумался о том, чтобы инициировать судебную тяжбу с Криштиану Роналду по мотивам его разгромного интервью.
Роналду в Англии больше не ждут
20 ноября 2022 17:36
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: Manchesyer Evening News

По информации The Guardian, английский клуб нанял адвокатов для подготовки иска к португальскому футболисту, который в беседе с журналистом Пирсом Морганом из The Sun основательно прошелся по «красным дьяволам». Криш подверг резкой критике руководство «МЮ», внутренние процессы в клубе и поведение главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага. Его слова просто взорвали футбольный мир. Сразу после интервью в «Манчестер Юнайтед» ограничились лишь сухим заявлением: «Клуб обдумает свой ответ после того, как будут установлены все факты». Но уже на следующий день с домашнего стадиона «МЮ» — «Олд Траффорд» — был снят постер с изображением португальского нападающего. А главный тренер команды Тен Хаг даже отложил отпуск с семьей, чтобы лично побеседовать с Роналду. По информации The Telegraph, голландец был шокирован словами Криша, и теперь решение принято окончательно: португальцу больше нечего делать в составе «красных дьяволов». Роналду уже попросили не возвращаться на тренировочную базу клуба после ЧМ-2022.

Похоже, сразу после мундиаля в Катаре Криштиану ждет не менее жаркая пора, юридических санкции в свой адрес футболисту уже не избежать: своими высказываниями Роналду нарушил условия контракта. «Манчестер Юнайтед» намерен оштрафовать португальца на миллион евро за его откровения в прессе и оспорить на этом основании свои обязательства по выплате 16 миллионов долларов, причитающиеся звезде при расторжении контракта.

В текущем сезоне Роналду провел в чемпионате Англии десять матчей, отметившись одним забитым мячом. Несмотря на неудачный сезон в «МЮ», игрок был включен в заявку сборной Португалии на ЧМ-2022. На турнире португальцы сыграют в группе Н с Кореей, Ганой и Уругваем. Свой первый матч на турнире сборная Португалии проведет 24 ноября против сборной Ганы.

Криштиану вряд ли сильно переживает из-за предстоящего судебного процесса. Он понимал, что делает и не мог не осознавать последствия. Криш один из самых богатых футболистов в мире, да и было очевидно, что от «красных дьяволов» Роналду устал. Другой вопрос, зачем надо было уходить настолько громко хлопнув дверью. В любом случае, сейчас для португальца важен только чемпионат мира. Как признался легендарный игрок в том самом скандальном интервью, он осознает, что мундиаль в Катаре станет его лебединой песней. «Будет тяжело поехать на ещё один чемпионат мира в 41 год. Вероятно, ЧМ-2022 – последний. Я очень оптимистичен, у нас отличный тренер, хорошее поколение игроков. Я верю, что это будет великолепный турнир», - сказал Роналду.

источник: The Guardian
Это интересно:
Роналду в Англии больше не ждут
Роналду в Англии больше не ждут
Пожалуй, самому скандальному футболисту этого чемпионата мира все-таки придется ответить за свои слова. «Манчестер Юнайтед» всерьез задумался о том, чтобы инициировать судебную тяжбу с Криштиану Роналду по мотивам его разгромного интервью.
20.11.2022 17:36
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Нулевой футбол. И в Узбекистане матч сборной России завершился вничью
Нулевой футбол. И в Узбекистане матч сборной России завершился вничью
На сей раз Карпин выставил вполне боевой состав, но результат оказался тот же, что и тремя днями ранее в Таджикистане.
20.11.2022 16:56
Футбол
автор: Артем Зибрак
Рекорд «Барселоны» и проблемы Коста-Рики на таможне
Рекорд «Барселоны» и проблемы Коста-Рики на таможне
Футбол переключается из режима «вот-вот чемпионат» на режим «ЧМ-2022». Последние предстартовые новости из стана команд.
20.11.2022 15:00
Футбол
Зарема, Колосков и другие. Тема пива не утихает
Зарема, Колосков и другие. Тема пива не утихает
Турнир в Катаре еще не стартовал, а ФИФА уже потерпела одно поражение – от местных властей, которые ввели запрет на продажу пива на стадионах за два дня до первого матча. Международная федерация футбола подчеркнула в своем заявлении, что такое решение было принято после переговоров с властями Катара. Резонанс от скандала не утихает.
20.11.2022 14:44
Футбол
Шахматы объединяют. Месси и Роналду снова вместе!
Шахматы объединяют. Месси и Роналду снова вместе!
Криштиану Роналду и Лионель Месси вместе приняли участие в рекламной кампании Louis Vuitton.
19.11.2022 22:41
Футбол
автор: Сергей Терехов
Дешам уйдет из сборной Франции после ЧМ-22. Его спасет только чудо
Дешам уйдет из сборной Франции после ЧМ-22. Его спасет только чудо
Зинедин Зидан уже на чемоданах.
19.11.2022 18:41
Футбол
автор: Шмытов Никита
Евгений Ловчев: Подхожу к ЧМ не разогретым, а тут еще турнир открывают Катар с Эквадором…
Евгений Ловчев: Подхожу к ЧМ не разогретым, а тут еще турнир открывают Катар с Эквадором…
Завтра в Катаре стартует чемпионат мира по футболу, который продлится до 18 декабря. В матче открытия по традиции сыграют хозяева, сборная Катара, и команда Эквадора.
19.11.2022 14:29
Футбол
автор: Юрий Волохов
Узбекистану драматично не везет в отборах на ЧМ. Рассказываем о сопернике сборной России
Узбекистану драматично не везет в отборах на ЧМ. Рассказываем о сопернике сборной России
20 ноября команды проведут товарищеский матч.
19.11.2022 14:08
Футбол
автор: Артем Зибрак
Сенсации, победы и футбольные чудеса. Что мы вспоминаем о последних пяти чемпионатах мира
Сенсации, победы и футбольные чудеса. Что мы вспоминаем о последних пяти чемпионатах мира
Каждый из чемпионатов мира остается в истории не только в связи с местом своего проведения или же с именем очередного чемпиона. Каждый хранит определенный набор эмоций, о которых мы вспоминаем. Наш автор вспомнил самые знаковые моменты из чемпионатов текущего века.
19.11.2022 13:51
Футбол
автор: Никита Шмытов
ЧМ по футболу-1974 потряс Советский Союз точно так же, как Суперсерия-1972 СССР - Канада
ЧМ по футболу-1974 потряс Советский Союз точно так же, как Суперсерия-1972 СССР - Канада
В воскресенье в Катаре стартует чемпионат мира. Наших там, увы, не будет. Но лично мне к этому не привыкать. Прекрасно помню, как смотрел ЧМ-1974 и ЧМ-1978 без сборной СССР – и это было здорово! 
18.11.2022 15:59
Футбол
автор: Виталий Славин
Катар — Эквадор: прямая трансляция матча открытия ЧМ-2022 20.11.2022
20 ноября на стадионе «Аль-Байт» в Аль-Хоре пройдет стартовый матч чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Катара и Эквадора.
«Я за ветеранов бегаю — там примерно такой же уровень». Кирьяков — о матче сборной России в Ташкенте
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков после контрольного матча с Узбекистаном (0:0) отметил для «Плеймейкера» неубедительную игру и слабую мотивацию нашей команды.
Самоделкиной — золото в Самаре! А Трусовой — «мания» фанатов, скандал и серебро
На пятом этапе Гран-при России победный дубль сделали фигуристки Светланы Соколовской: Софья Самоделкина – первая, Александра Трусова – вторая.
Хорошо, что сборной России нет в Катаре. Как наши футболисты в Узбекистане продолжили терять имидж и уважение
Национальная команда снова расстроила, сыграв 0:0 в Узбекистане при ужасном качестве футбола и отсутствии желания биться за победу.
«Кто не будет смотреть чемпионат мира из-за отсутствия России, просто не любит футбол». Мостовой — о стартующем в Катаре ЧМ-2022
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал «Плеймейкеру» о потенциальных фаворитах, открытиях и разочарованиях чемпионата мира по футболу, который откроется 20 ноября матчем Катар - Эквадор.
Обладатель «Золотого мяча» не сыграет на ЧМ-2022, Месси пропустил тренировку сборной, Рублев уступил в полуфинале Итогового турнира
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Буч и Куч в огне! Русские звезды НХЛ снова приносят победы своим командам (видео)
2+2 от Павла Бучневича обеспечили «Сент-Луису» убедительную победу над «Анахаймом» (6:2), а гол и две результативные передачи Никиты Кучерова помогли «Тампе» одолеть в овертайме «Нэшвилл» (3:2).
Катар – Эквадор, Сенегал – Нидерланды, Англия – Иран, США – Уэльс: расклад и расписание трансляций 1-го тура ЧМ-2022 в группах А и В 20/21.11.2022
20 и 21 ноября пройдут первые матчи в группах А и В чемпионата мира в Катаре. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием восьми сборных, представленных в этих квартетах.
Как в анекдоте про Париж, ей-богу… «Сочи» снова хочет Бердыева?
Футбольные инсайдеры уверяют, что Курбан Бердыев возглавит «Сочи».
Бабочка вместо дупеля. На Гран-при в Самаре Трусова срывает даже элементарные прыжки
На пятом этапе Гран-при России после короткой программы лидирует Софья Самоделкина. Анна Фролова идет второй, Александра Трусова - только третья.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика