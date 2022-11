Роналду в Англии больше не ждут

По информации The Guardian, английский клуб нанял адвокатов для подготовки иска к португальскому футболисту, который в беседе с журналистом Пирсом Морганом из The Sun основательно прошелся по «красным дьяволам». Криш подверг резкой критике руководство «МЮ», внутренние процессы в клубе и поведение главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага. Его слова просто взорвали футбольный мир. Сразу после интервью в «Манчестер Юнайтед» ограничились лишь сухим заявлением: «Клуб обдумает свой ответ после того, как будут установлены все факты». Но уже на следующий день с домашнего стадиона «МЮ» — «Олд Траффорд» — был снят постер с изображением португальского нападающего. А главный тренер команды Тен Хаг даже отложил отпуск с семьей, чтобы лично побеседовать с Роналду. По информации The Telegraph, голландец был шокирован словами Криша, и теперь решение принято окончательно: португальцу больше нечего делать в составе «красных дьяволов». Роналду уже попросили не возвращаться на тренировочную базу клуба после ЧМ-2022.

Похоже, сразу после мундиаля в Катаре Криштиану ждет не менее жаркая пора, юридических санкции в свой адрес футболисту уже не избежать: своими высказываниями Роналду нарушил условия контракта. «Манчестер Юнайтед» намерен оштрафовать португальца на миллион евро за его откровения в прессе и оспорить на этом основании свои обязательства по выплате 16 миллионов долларов, причитающиеся звезде при расторжении контракта.

В текущем сезоне Роналду провел в чемпионате Англии десять матчей, отметившись одним забитым мячом. Несмотря на неудачный сезон в «МЮ», игрок был включен в заявку сборной Португалии на ЧМ-2022. На турнире португальцы сыграют в группе Н с Кореей, Ганой и Уругваем. Свой первый матч на турнире сборная Португалии проведет 24 ноября против сборной Ганы.

Криштиану вряд ли сильно переживает из-за предстоящего судебного процесса. Он понимал, что делает и не мог не осознавать последствия. Криш один из самых богатых футболистов в мире, да и было очевидно, что от «красных дьяволов» Роналду устал. Другой вопрос, зачем надо было уходить настолько громко хлопнув дверью. В любом случае, сейчас для португальца важен только чемпионат мира. Как признался легендарный игрок в том самом скандальном интервью, он осознает, что мундиаль в Катаре станет его лебединой песней. «Будет тяжело поехать на ещё один чемпионат мира в 41 год. Вероятно, ЧМ-2022 – последний. Я очень оптимистичен, у нас отличный тренер, хорошее поколение игроков. Я верю, что это будет великолепный турнир», - сказал Роналду.