Катар – случайный пассажир, к Эквадору нужно отнестись с уважением. Эквадор выиграл у Катара - 2:0

Часто матчи открытия чемпионатов мира получаются довольно скучными. Волнение у игроков зашкаливает, поэтому обычно мы видим осторожный футбол. Небольшое исключение было четыре года назад – сборная России просто была сильнее на голову Саудовской Аравии. «Наши парни» выиграли на кураже – 5:0.

Сейчас команды поменялись местами: Эквадор был на голову сильнее хозяев. Что касается Катара, если все футболисты играют только в местном чемпионате, уровень которого очевидно не самый высокий, трудно на чемпионате мира рассчитывать на чудо.

А вот у Эквадора все играют за границей, причем не только в клубах Южной Америки, но и в Европе.

Эквадор сразу показал, что он просто выше классом. Капитан эквадорцев Валенсия забил уже на 3-е минуте. Эквадорцы праздновали гол не совсем обычно: вся команда встала на колени за боковой линией и возвела руки к небу. Благодарили Всевышнего за удачу.

Как оказалось, рано радовались: на ЧМ работает не просто ВАР, а компьютерный ВАР. Он показал, что нападающий гостей Эстрада на полстопы была «вне игры». Хотя в эпизоде и не участвовал.

Но такое преимущество эквадорцев вскоре реализовалось в легитимные голы. Тот же Валенсия на 16-й минуте реализовал пенальти, а на 31-й забил красивый гол головой.

Валенсия вошел в историю футбола: он стал третьим футболистом, который забил два гола в матче открытия чемпионатов мира. На ЧМ-2014 Неймар забил два Хорватии, на ЧМ-2018 Денис Черышев сделал дубль в игре с Саудовской Аравией.

Во втором тайме игра не изменилась: катарцы не смогли создать ничего опасного у ворот Эквадора, гости играли спокойно и расслаблено и были у них моменты увеличить счет.

Что удивило, так это количество болельщиков в желтых футболках – фанатов Эквадора. Небогатая страна из Южной Америки. Только перелет в Катар сколько стоит, а еще отели, еда, билеты на матчи. Любовь к своей сборной делает чудеса.

Итак, Катар вряд ли как-то повлияет на расклад в этой группе, а Эквадор уже имеет три очка. С Сенегалом можно зацепить ничью, да и голландцы не так страшны.

ЧМ-2022

Группа А

Катар – Эквадор – 0:2 (0:2)

Голы: Валенсия, 16 (пен) – 0:1. Валенсия, 31 – 0:2