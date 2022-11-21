Сергей Кирьяков: С узбеками играли шагом

– Впечатлений – никаких. Тяжело говорить после таких матчей. Основной задачей было посмотреть ближайший резерв сборной. И в этих встречах приняло участие много новых людей. Я думаю, что это единственный плюс данных поединков, в которых Валерий Карпин просмотрел кандидатов, на которых можно рассчитывать, пока нам не разрешат играть на международной арене.

– Два матча и - 0:0. О чем говорят результаты? Никакая сборная? Или Валерий Карпин ведет глубинную работу?

– Скорее, второе. По первому не стоит глубоко анализировать, почему не забили или игру такую показали. Может, это и к лучшему. Что касается нынешней встречи, то тяжело мотивировать игроков. Складывалось такое впечатление, что в головах у них сидело то, чтобы быстрей всё закончилось, и они бы разъехались по своим делам или по отпускам. Поэтому была такая игра, в невысоком темпе. Практически – шагом. Ну а когда ты ходишь пешком, о каких атакующих действиях можно говорить? Что ты там можешь сделать? Такую картину мы уже видели: не горело желание показать себя на сто процентов. Понятное дело, что игроки теперь получат много критики отовсюду. Но они сами в этом виноваты. Надевая майку сборной, нужно по-другому действовать на поле.

– Можно ли говорить о том, что Валерий Карпин выстраивает линию обороны во главе с Джикия?

– Это основной игрок, и конечно, вокруг него будет строиться вся оборонительная линия. Мы видели, что на протяжении длительного времени там были Семенов, Дивеев и Баринов при случае. Но всё крутится на Джикии. Возможно, Карпин еще чего-то придумает. Сейчас спартаковец Литвинов играл. Возможен вариант связки одноклубников.

– Наставник сборной России раньше активно вызывал игроков «Зенита»: Сутормина, Ерохина и Сергеева. Теперь играли Караваев, Кузяев и Мостовой…

– Я думаю, что в любом случае этот состав, который использовался тренером, трудно назвать оптимальным. Много новых имен. Тех же игроков «Зенита», которые не вызвались, Карпин знает. Видимо, посчитал, что нужны опытные исполнители. Выбрал все-таки троих из «Зенита». В этой команде выступают футболисты с психологией победителя. Так что серьезный аргумент в пользу этого клуба.