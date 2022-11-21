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Победитель упьется пивом

А вот теперь и вправду хорошие новости подоспели из Катара.
Победитель упьется пивом
21 ноября 2022 16:57
автор: Наталья Данилевская

Компания «Бадвайзер», которая лишилась 75 миллионов евро из-за неожиданного запрета на пиво на стадионах, объявила, что все, запланированные к продаже запасы, подарит стране, чья сборная выиграет чемпионат мира!

Напомним, за два дня до старта чемпионата неожиданно выяснилось, что принимающая чемпионат сторона отказалась - вопреки прежним договоренностям - разрешать торговлю алкоголесодержащим пивом.

Ясно, что вывозить все это обратно или в любую другую страну - встанет в копеечку.

Зато теперь победителю можно позавидовать. И мотивация точно должна зашкаливать.

источник: «Советский спорт»
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