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ЧМ и Бензема - несовместимы?

Сегодня на мундиале стартует сборная Франции. Действующие чемпионы мира в рамках своей группы D проведут разведку местности в противостоянии со сборной Австралии. И снова, как и четыре года назад, без главного своего харизмата - Карима Бензема.
ЧМ и Бензема - несовместимы?
22 ноября 2022 09:53
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: Федерация футбола Франции

Несмотря на все заслуги и достижения главного тренера команды Дидье Дешама, который руководит сборной с 2012 года, Франция на ЧМ-2022 отнюдь не фаворит. По крайней мере, не явный. Но из группы выйти должна: здесь у нее только один серьезный соперник - сборная Дании.

У французов на этом чемпионате мира третий по стоимости состав, где среди игроков числятся один из самых талантливых форвардов наших дней Килиан Мбаппе и подающий большие надежды полузащитник Кристофер Камавинга, но проблем тоже хватает. Во-первых, после этого мундиаля наставник сборной Дешам уже точно покинет команду. С «трехцветными» дважды чемпион мира провел 132 матча и 84 из них выиграл: Дешам дошел со сборной до четвертьфинала на ЧМ в 2014 году, а в 2018 году его выиграл. Кстати, эстафету у нынешнего наставника национальной команды примет Зинедин Зидан.

Во-вторых, Франция перед турниром из-за травм потеряла сразу нескольких ключевых игроков: Поля Погба, Преснеля Кимпембе, Нголо Канте и Кристофера Нкунку. А в третьих, всего за три дня до первой игры «трехцветных» на мундиале, сборная лишилась Карима Бензема - на тренировке в общей группе он получил травму, несовместимую с чемпионатом мира. Есть мнение, что эту потерю для Франции сложно называть катастрофической. Например, бывший капитан сборной Уругвая Диего Лугано, который в свое время выступал за «ПСЖ», заявил, что новость о выбывшем Бензема была положительно воспринята некоторыми игроками сборной. Да и в целом, по мнению Лугано, раздевалка без Карима только улучшит микроклимат в команде.

Но несмотря на то, что этот сезон у Бензема, действительно, не самый удачный, не стоит забывать, что со сборной Карим прошел 97 матчей и забил 37 мячей. И это, учитывая тот факт, что «золотой» для своей страны ЧМ-2018 капитан мадридского «Реала» был вынужден пропустить из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна. Как бы там ни было, Дидье Дешам не стал искать замену Бензема, хотя сразу после известия о травме нападающего, европейские СМИ поспешили сообщить, что в сборную вызван форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль. Однако, эта информация не подтвердилась. А на вопрос журналистов, хватит ли «трехцветным» 25 игроков, 7 из которых - атакующие футболисты, главный тренер ответил, что их у него даже 8 и всё под контролем. «Мне очень жаль Карима. Чемпионат мира являлся его главной целью. Однако эта потеря не поколеблет нашей уверенности», - подытожил Дидье Дешам.

В общем, еще не начав играть, сборная Франции уже подарила первый эксклюзив для книги особенностей этого мундиаля: Бензема - первый за 40 лет действующий обладатель «Золотого мяча», который пропустит чемпионат мира. И сегодня мы оценим перспективы французов и для возможности других рекордов.

источник: «Советский спорт»
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ЧМ и Бензема - несовместимы?
ЧМ и Бензема - несовместимы?
Сегодня на мундиале стартует сборная Франции. Действующие чемпионы мира в рамках своей группы D проведут разведку местности в противостоянии со сборной Австралии. И снова, как и четыре года назад, без главного своего харизмата - Карима Бензема.
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