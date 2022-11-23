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Добавили 27 минут? Как же нам повезло!

Компенсация времени, куда более тщательная, чем мы привыкли - это очень круто. Времена меняются - меняется и футбол. Когда-то было две замены и считалось правильным добавлять по 30 секунд за каждую. Потом стало по три, нынче - по пять. И паузы теперь не только из-за травм - один ВАР чего стоит!
Добавили 27 минут? Как же нам повезло!
23 ноября 2022 00:10
автор: Николай Яременко

А ведь нас еще перед стартом предупредили, что специально обученный человек будет помогать главному рефери - подсказывать, сколько было реальных пауз. Не чистое время отсчитывать, как уже не разобравшись в природе вопросы, начали запускать дезу телеболтуны - нет, не паузы перед штрафным ударом или аутом, а именно неигровые паузы.

Ну что нам зажигал Черданцев про телевизионные сетки, которые будут решиться? Футбол для телевизора? Нет, все-таки телевизор для футбола. Хоккей со своими овертаймами ничего не рушит, если нормально планированием заниматься. Так и здесь! Это же бонус! Это как +20 процентов бесплатно к стандартной бутылке!

Хороший футбол - наслаждайтесь!

Нет, мы бегаем раз в неделю - и продолжаем ныть, как, оказывается, дико перерабатываем…

Это футбол - ликуйте! Что мы из твоей сетки потеряем? Выпуск новостей? Было б о чем жалеть…

источник: «Советский спорт»
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Добавили 27 минут? Как же нам повезло!
Добавили 27 минут? Как же нам повезло!
Компенсация времени, куда более тщательная, чем мы привыкли - это очень круто. Времена меняются - меняется и футбол. Когда-то было две замены и считалось правильным добавлять по 30 секунд за каждую. Потом стало по три, нынче - по пять. И паузы теперь не только из-за травм - один ВАР чего стоит!
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