Добавили 27 минут? Как же нам повезло!

А ведь нас еще перед стартом предупредили, что специально обученный человек будет помогать главному рефери - подсказывать, сколько было реальных пауз. Не чистое время отсчитывать, как уже не разобравшись в природе вопросы, начали запускать дезу телеболтуны - нет, не паузы перед штрафным ударом или аутом, а именно неигровые паузы.

Ну что нам зажигал Черданцев про телевизионные сетки, которые будут решиться? Футбол для телевизора? Нет, все-таки телевизор для футбола. Хоккей со своими овертаймами ничего не рушит, если нормально планированием заниматься. Так и здесь! Это же бонус! Это как +20 процентов бесплатно к стандартной бутылке!

Хороший футбол - наслаждайтесь!

Нет, мы бегаем раз в неделю - и продолжаем ныть, как, оказывается, дико перерабатываем…

Это футбол - ликуйте! Что мы из твоей сетки потеряем? Выпуск новостей? Было б о чем жалеть…