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Раймон Доменек: Сюрпризов от ЧМ не жду

Экс-тренер сборной Франции Раймон Доменек поделился в интервью местной прессе неожиданным признанием: ЧМ-2018 в России оставил у него ощущение пустоты. И от ЧМ-2022, мол, тоже не жду сюрпризов, ворчал специалист.
Раймон Доменек: Сюрпризов от ЧМ не жду
23 ноября 2022 00:13
автор: Сергей Терехов

- Я комментировал тогда матчи по телевизору. Но эмоций было немного. Я пытаюсь вспомнить хоть один матч - и вспомнить нечего. Если буду очень напрягаться, то назову Франция - Аргентина, потому что там было целых два действия. А вот так спонтанно, какую игру из российского чемпионата мира вы вспомните? Ничего не вспомните! Хороший чемпионат мира - это тот, матчи которого вы помните! Необычные игры? Эмоции? Хоть что-то? Ничего этого в скучном чемпионате в России не было! Была победа, но нет ни одной игры, от которой бы мы вибрировали, - признался Доменек.

Ну, и где наши госжурналисты, которые с первого же дня так много пели о провале организации в Катаре (и автобусов долго ждать, и банальный салат из овощей дорого стоит в буфете – какие вам помидорчики в пустыне, коллеги?) на фоне нашего яркого чемпа? Кто даст отпор французскому буржуину?

Мне лично больше всего понравился ответ от автора канала «Бодрость духа» Андрея Бодрова:

- Слушайте, этот Раймон Доменек — позорник, именно он 12 лет назад стал символом беспомощности и краха французской нации. Я находился в командировке в ЮАР, в Дурбане, а в 900 километрах от меня игроки сборной Франции садились попой на мячи, игнорируя указания тренерского штаба, и изощренно матерились. Сказали, что не хотят тренироваться, а хотят выступить по TV. Жан-Пьер Эскалетт бился в истерике, осознавая, что президент страны, флаг, гимн и прочие атрибуты великой державы теперь просто пыль для повстанцев, устроивших бардак и саботаж в сборной страны в разгар чемпионата мира. В составе было двое или трое ребят из коренного французского населения, они устранились и молчали. Седовласый секретарь ФФФ немедленно подал в отставку со словами «мы потеряли команду, мы теряем Францию».

Наконец, Анелька сказал в раздевалке Доменеку: «Ва те фэр анкюле, саль фис де пют», и это стало самым страшным ругательством в истории Франции, так как все указанные действия это глубоко 24+ и, пожалуй, непереводимы.

Знаете, мне ночью звонил редактор отдела Сергей (Биги) и говорил, что это самая важная тема ЧМ и надо гнать к французам за 900 километров. Французы реально могли сняться с турнира из-за неуправляемой ситуации внутри команды и гневной реакции президента и правительства страны. Журналисты — современники Платини — даже плакали со стыда.

К черту Доменека со всеми его ветеранскими мнениями. Он не справился и опозорился вместе со своей сборной. Ва те фэр анкюле.

источник: «Советский спорт»
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Раймон Доменек: Сюрпризов от ЧМ не жду
Раймон Доменек: Сюрпризов от ЧМ не жду
Экс-тренер сборной Франции Раймон Доменек поделился в интервью местной прессе неожиданным признанием: ЧМ-2018 в России оставил у него ощущение пустоты. И от ЧМ-2022, мол, тоже не жду сюрпризов, ворчал специалист.
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