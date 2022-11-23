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Марокко и Хорватия выдали типичный матч первого тура – главное не проиграть, а зрителям не уснуть

Вице-чемпионы мира не смогли забить Марокко, впрочем, марокканцы тоже могли рассчитывать на гол. Нулевая ничья закономерный итог этой игры.
Марокко и Хорватия выдали типичный матч первого тура – главное не проиграть, а зрителям не уснуть
23 ноября 2022 15:18
автор: Юрий Волохов
автор фото: FIFA

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Про хорватов все все знают, представлять не буду. Разве что следует отметить, что чемпион России Деян Ловрен вновь на своем посту – в центре защиты.

А вот в сборной Марокко сразу несколько игроков с именем. Вратарь Ясин Буну уже третий сезон без замен играет в «Севилье». В этом же клубе основной нападающий Эн-Нессири.

Правда, Хаким Зиеш плотно сел на лавку в «Челси», хотя в том замечательном, дерзком «Аяксе», где блистали Де Лигт и Френки Де Йонг, был незаменимым.

Мазрауи ныне игрок «Баварии», однако места на поле ему не всегда находится по понятным причинам – конкуренция в Мюнхене слишком велика.

И главная звезда мароканцев - Ашраф Хакими, чемпион Италии в составе «Интера», ныне игрок основы в «ПСЖ». Так что сборная Марокко будет сложным соперником для любой команды.

Первый опасный момент возник на 46-й минуте: Влашич с ходу пнул, ударом это назвать сложно, мяч в сторону ворот мароканцев, завершая прострел. Ясин Буну в шпагате, по-хоккейному, спас свои ворота.

Это все, что было интересного в первой половине матча.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Уже в начале было два интересных момента, первый у ворот хорватов: после дальнего удара и рикошета Мазрауи добивал головой в полете – Левакович такой мяч не мог пропустить. На 52-й минуте после подачи углового возникла толкучка у ворот сборной Марокко. Ловрен добивал в падении, мароканцы мяч выбили. Но арбитр затем зафиксировал нарушение. Гвардиол врезался в Буну, на них упали еще игроки, из-за этого на линии ворот образовалась куча-мала.

Дальнейшее нет смысла описывать полумоменты. Это был типичный матч первого тура – главное не проиграть, такую задачу ставили обе команды и выполнили ее. А нейтральным зрителям у телевизора, главное было не заснуть. Мне удалось

Чемпионат мира. Группа Е. 1-й тур

Марокко – Хорватия – 0:0

Марокко: Буну, Хакими, Сесс, Агуэрд, Мазрауи (Аттиялла, 60), Оунахи, Амрабат, Зиеш, Амалла, Буфал (Эззалзули, 65) Эн-Нессири (Амдалла, 81).

Хорватия: Ливакович, Соса, Гвардиол, Ловрен, Юранович, Ковачич (Маер, 79), Брозович, Влашич (Пашалич, 46), Модрич, Перишич (Оршич, 90+2), Крамарич (Ливайя, 71).

Предупреждения: Амрабат, 78,

Судья: Фернандо Раппалини (Аргентина)

источник: «Советский спорт»
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