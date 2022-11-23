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Пижоны лежат, «самураи» торжествуют. Япония одержала сенсационную волевую победу над Германией

«Самураи» в деталях повторили подвиг Саудовской Аравии – пропустили в первом тайме с пенальти, а во втором забили два. Завтра император устроит выходной?
Пижоны лежат, «самураи» торжествуют. Япония одержала сенсационную волевую победу над Германией
23 ноября 2022 18:07
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автор фото: Twitter World Cup 2022

МУСИАЛА ВЫТЕСНИЛ ИЗ СОСТАВА ЗАНЕ

Первый тур группового этапа миновал экватор, и очень дошла до группы E, в которой принимают участие сразу две топ-сборные. Первой из них на матч против Японии вышла бундестим. Вышла в статусе фаворита, но не столь солидного, как еще четыре года назад. Виной тому не столько неудача на полях России, сколько слабое выступление в Лиге наций, в которой немцы финишировали ниже Италии и даже Венгрии – команд, до Катара не доехавших.

Одна из ключевых проблем нынешней сборной Германии – отсутствие снайпера. Вот и против Японии Ханс-Дитер Флик отправил на острие номинального полузащитника Кая Хаверца, набравшегося опыта на этой позиции в «Челси». Среднюю линию же составили игроки «Баварии» и Илкай Гюндоган. Один из них Джамал Мусиала, которого в Германии сравнивают с Лионелем Месси. В 19 лет он проводил уже 18-й матч на сборную, а Лерой Зане остался на скамейке.

У японцев обращали на себя главные защитники-ветераны Юто Нагатомо (проводил 139-й мяч за сборную) и Майя Есида (123-й), а также 21-летний полузащитник «Реала Сосьедад» Такефуса Кубо, тогда как хорошо известные в Европе Такехиро Томиясу («Арсенал») и Такуми Минамино («Монако», экс-«Ливерпуль») появились только во втором тайме.

ТОТАЛЬНЫЙ ПЕРЕВЕС

Общий рисунок игры был очевиден еще до стартового свистка, и не потому что фаворит играет с аутсайдером. Просто очень уж стилистически конкретные соперники сошлись на газоне стадиона в Дохе. Немцы, особенно при Флике, редко отдают мяч, а японцы давно делают ставку на быстрые фланговые проходы.

В этом отношении первый тайм оправдал ожидания. Время владения мячом европейцев зашкаливало за 80% (!), но Гюндоган неважно двигал его вперед. «Самураи» же усыпляли бдительность соперника и резко шли в отбор. Один из таковых завершился потерей Гюндогана и контратакой, которую из двухметрового офсайда завершил Дайдзэн Маэда. С решениями у полузащитника «Манчестер Сити» вообще не ладилось. В другом эпизоде он не заметил слева одинокого партнера и вместо потенциально голевой передачи нанес сильный удар по центру.

При всем тотальном перевесе (один Нико Шлоттербек за первый тайм сделал больше передач, чем вся сборная Японии – 66 против 62!) немцам долгое время не хватало нестандартного решения, пока на 31-й минуте Йозуа Киммих не вырезал мягкую диагональ забегавшему в штрафную Кристофу Рауму. Защитник оказался с глазу на глаз с вратарем Сюити Гондой, но не стал бить, а ушел в сторону, и голкипер дрогнул, сбив оппонента. Флик побоялся смотреть на поле, но Гюндоган с «точки» не подвел.

ГОНДА И ГЮНДОГАН ОТМЕНЯЮТ КАЗНЬ

Сохранять японцам было уже нечего, и им пришлось рисковать. Они стали большими силами неплохо накрывать соперника в первой фазе атаки, провоцируя ошибку, и разбегаться в контратаки большим количеством игроков, но и возможность обороняться количеством они потеряли. Настало время Мусиалы. В одном эпизоде он поочередно обыграл троих-четверых соперников и из центра штрафной пробил чуть выше перекладины, а в другом развернул атаку и выкатил под удар Гюндогану, но тот попал в штангу.

А середине второго тайма немцы провели атаку аж из четырех (!) ударов подряд, с каждым из которых справился Гонда. Причем три из них наносил Серж Гнабри и еще раз выкатывал на полупустые ворота вышедшему на замену Йонасу Хофманну. Но вратарь был великолепен и этим предрешил исход встречи.

За эту расточительность «самураи» и наказали соперника. Спустя пару минут Мануэль Нойер потащил тяжелейший удар Дзюни Ито, но вскоре не помог и он – вышедший на замену Минамино мощно прострелил с угла вратарской, и набежавший Рицу Доан в упор соткнул мяч в сетку.

ТЕРПЕНИЕ, ТРУД И РОСКОШНЫЕ ЗАМЕНЫ МОРИЯСУ

Вообще надо отдать японцам должное за то, как они перестроили игру во втором тайме. Если в первом они бегали без мяча в расчете на контратаки, но пробили по воротам всего раз, то во втором стали регулярно совершать набеги на штрафную Нойера. Да, сзади немало потеряли, но и впереди многое приобрели. Показательно, что по ударам после перерыва они даже превзошли соперника – 12-11! И в этом большая заслуга их тренера Хадзимы Мориясу, здорово управляющего командой и заменами, каждая из которых пришлась в тему.

Благодаря ему японцы и совершили сенсацию. Немцы в концовке смотрели только вперед. В результате Никлас Зюле при розыгрыше чужого штрафного сломал линию офсайда, и Такума Асано избежал вне игры, убежал под углом к воротам Нойера и выстрелил в ближнюю девятку – 1:2!!!

Этот сумасшедший результат в корне меняет расклад сил в группе, потому что теперь японцам достаточно взять три очка в матче с Коста-Рикой, чтобы одной ногой ступить в плей-офф, ведь тогда немцам будет жизненно необходимо обыгрывать Испанию. И еще считать разницу мячей. Вау, вторая суперсенсация чемпионата мира, компенсирующая обилие нулевых ничьих двух последних дней!

Чемпионат мира. Группа E. 1-й тур

Германия – Япония – 1:2 (1:0)

Голы: Гюндоган, 33 – с пенальти – 1:0. Доан, 75 – 1:1. Асано, 83 – 1:2.

Германия: Нойер, Зюле, Рюдигер, Шлоттербек, Раум, Киммих, Гюндоган (Горецка, 67), Гнабри (Мукоко, 90), Мюллер (Хофманн, 67), Мусиала (Гетце, 79), Хаверц (Фюллькрюг, 79).

Япония: Гонда, Сакаи (Минамино, 74), Итакура, Есида, Нагатомо (Митома, 57), Танака (Доан, 71), Эндо, Ито, Кубо (Томиясу, 46), Камада, Маэда (Асано, 57).

Судья: Бартон (Сальвадор).

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