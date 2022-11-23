Мбаппе каменный, Франция не плюшевая

Ну и спрашивается, как мог не забить Мбаппе? Вот он и забил, 3:1, да еще и головой. А как мог Мбаппе не отдать пас? Он и отдал на Жиру, у которого дубль, всего 51 гол за сборную и он догнал, таким образом, по этому показателю Анри.

Вот, кстати, разница между командой Месси и командой Мбаппе. Первые, начав проигрывать, развалились и скатились к обыкновенному навалу, то, что Леонид Викторович Слуцкий назвал «навальным футболом». Ну и даже мастерства саудитов, особенно их вратаря, хватило, чтобы взять три очка. А вторые пропустили первыми от Австралии, травму получил один из ведущих защитников и все, они начали играть, забыв, что нет Бензема, Канте и всех остальных. Конечно, австралийцы самые слабые в группе, но так и саудиты далеко не звезды.

Один факт про Австралию - на замену вышел Гаранг Куол, ему 18 лет и он во взрослом профессиональном футболе сыграл 11 матчей. Не время Марка Видуки и Харри Кьюэлла с Тимом Кэхиллом. Но саудиты все до единого играют во внутреннем чемпионате! Что вы знаете про изолированный футбол?

Я ровно поэтому не люблю плюшевые команды. Аргентинцы, кстати, совсем не плюшевые. Плюшевый там один и вы его знаете. А Мбаппе каменный, к тому же команда умеет играть не только через него, у Франции более разнообразный футбол.