Ольмо забил сотый гол Испании на чемпионатах мира, «красная фурия» разорвала Коста-Рику

Команда Энрике преподала Аргентине и Германии урок о том, как надо вести себя фавориту, оформив крупнейшую победу на ЧМ-2022 – 7:0! Навас отбил только один удар.

БЛОКИ ЛУИСА ЭНРИКЕ

После чудес в исполнении Японии и особенно Саудовской Аравии говорить о каких-то фаворитах на чемпионате мира уже даже неловко, тем не менее, «красная фурия» может считать, что ей повезло с календарем – стартовать матчем с Коста-Рикой очень комфортно. Особенно если учесть, что национальные чемпионаты взяли паузу совсем недавно, и у команд было минимум времени на подготовку.

Не исключено, что этот фактор тоже учитывался Луисом Энрике при выборе стартового состава на первый тур – половина полевых игроков представляли «Барселону», в том числе вся средняя линия: Педри, Гави, Серхио Бускетс. Связками в такой ситуации управлять действительно проще. Вероятно, этим объясняется и то, что номинальный опорник Родри вышел в центре обороны в паре с одноклубником по «Манчестер Сити» Эмериком Ляпортом.

У костариканцев отметим выход в старте троих из четверых основных ветеранов: вратаря Кейлора Наваса, защитника Сельсо Борхеса и форварда Джоэла Кэмпбелла, творцов костариканского чуда-2014. А вот капитан Брайн Руис (по количеству матчей за сборную уступает только Навасу) остался в запасе.

ОЛЬМО ПРОБИЛ СОТКУ

Испанцы начали эту встречу по-королевски – напрочь забрали мяч себе (после 10 минут этот показатель превышал 88%) и стали кружить вокруг штрафной Наваса. Зрители матча Германия – Япония могли бы возразить, что владение ничего не значит, но немцы много валяли дурака, а «красная фурия» именно что взялась за дело.

Дани Ольмо открыл счет уже на 11-й минуте, а мог и еще раньше. Первая попытка пробить ему не удалась, но вторую он исполнил великолепно – сыграл в стенку с Гави, получил ответный пас за спину защитнику, технично развернулся вокруг своей оси и перебросил Наваса. Юбилейного, сотого гола испанцев на чемпионатах мира нам долго ждать не пришлось!

И в отличие от немцев и аргентинцев подопечные Луиса Энрике ни на секунду ни сбавили обороты. Уже через 10 минут Альба воспользовался тем, что соперники в попытках располагаться компактно оставили его в одиночестве на краю, дождался передачи (а как долго он ее ждал!) от Бускетса и зряче прострелил в центр штрафной, откуда Марко Асенсио в касание перевел мяч в угол.

ГАВИ – САМЫЙ МОЛОДОЙ ИСПАНЕЦ НА ЧМ

Стеночки и забегания на этом не иссякли. Еще десяток минут, и вот уже Альба в ходе многоходовой комбинации оказался в опасной позиции в штрафной и получил по ногам, а Ферран Торрес спокойно реализовал пенальти. Очень уж просто им удалось решить все вопросы в этой игре в течение получаса. Следующие 60 минут испанские болельщики просто праздновали победу.

В составе испанцев особенно понравился Гави. Парень дебютировал на чемпионате мира в 18 лет и 110 дней, став самым молодым футболистом на крупных турнирах (ЧМ/Евро) в истории своей сборной, и так классно все делал. Дело не только в голевой передаче Ольмо (ее, кстати, не засчитали из-за рикошета), но и в том, как он держит мяч. Был эпизод, когда тинейджера еще, по сути, не по правилам прессовали сразу два соперника, но он не просто не упал, но и сохранил мяч, и лишь арбитр пожалел полузащитника, дав свисток. Во втором тайме и он вписал свою фамилию на табло.

А еще, как утверждает Opta, Испания в этот вечер стала первой европейской сборной за 60 лет (с 1962 года) с двумя тинейджерами в стартовом составе на чемпионате мира – Гави и Педри (он в пятницу отпразднует 20-летие).

БРАТЬЯ УИЛЬЯМС

Второй тайм важного значения не имел. Разве что в контексте разницы мячей на будущее. Еще увеличил все тот же Ферран Торрес, самостоятельно придумавший всю атаку – от отбора на чужой половине поля до завершения. Причем уже в штрафной Франсиско Кальво почти лишил его мяча, но задумался о судьбе мира и позволил форварду его вернуть. Торрес находился спиной к воротам под давлением опытнейшего Брайна Овьедо, но все равно сумел развернуться и пробить мимо Наваса. Это было четвертое попадание в створ его ворот.

После перерыва Луис Энрике снял четверых игроков «Барселоны», дав игровую практику Алексу Бальде, Карлосу Солеру, Коке и Альваро Морате. А вскоре и Нико Уильямсу, дебютировавшему за сборную в сентябре. Вы наверняка знаете его брата Иньяки, который тоже приехал на этот чемпионат мира, но в составе сборной Ганы.

В итоге Испания одержала третью крупную победу на этом чемпионате мира (до нее это удалось Англии и Франции) и возглавила группу E. В следующем туре ее ждет самый статусный матч всего группового этапа против злющей Германии. Он и ответит нам на вопрос, стоит ли причислять испанцев к фаворитам турнира. Командная игра у них на высшем уровне, но со звездами скудновато.

Чемпионат мира. Группа E. 1-й тур

Испания – Коста-Рика – 7:0 (3:0)

Голы: Ольмо, 11 – 1:0. Асенсио, 21 – 2:0. Ферран Торрес, 31 – с пенальти – 3:0. Ферран Торрес, 54 – 4:0. Гави, 75 – 5:0. Солер, 90 – 6:0. Мората, 90+3 – 7:0.

Испания: Симон, Аспиликуэта, Родри, Ляпорт, Альба (Бальде, 64), Гави, Педри (Солер, 57), Бускетс (Коке, 64), Ферран Торрес (Мората, 57), Асенсио (Уильямс, 69), Ольмо.

Коста-Рика: Навас, Мартинес (Самора, 62), Дуарте, Кальво, Овьедо (Матарриа, 82), Фуллер, Борхес (Агилера, 72), Техеда, Беннетт (Руис, 62), Кэмпбелл, Контрерас (Уотсон, 62).

Предупреждение: Кальво, 68.

Судья: Мохаммед (ОАЭ).