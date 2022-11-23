World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

В четверг вступают в игру последние участники. Расклад и расписание трансляций в группах G и H

24 ноября черед стартовать в ЧМ-2022 для Неймара и Криштиану Роналду.
В четверг вступают в игру последние участники. Расклад и расписание трансляций в группах G и H
23 ноября 2022 22:24
автор:
автор фото: ФИФА

Группа G. 1-й тур

13:00 (мск) Швейцария – Камерун

Эль-Вакра. Стадион «Эль-Джануб»

Судья: Факундо Тельо (Аргентина)

Прямая трансляция: «Матч ТВ»

Главная дуэль матча – противостояние нападающего «Баварии» Эрика Шупо-Мотинга и вратаря «Боруссии» из Менхенгладбаха Яна Зоммера. В августовской встрече этих клубов голкипер совершил подлинное чудо, отразив 19 (!) ударов по своим воротам, но камерунец тогда только завершал реабилитацию после травмы. Через неделю Шупо-Мотинг впервые в сезоне попал в заявку, а затем стабильно выходил на поле и в 16 играх сезона набрал 14 (11+3) очков за результативность. Судьба предоставляет камерунцу возможность наверстать упущенное.

Для Зоммера матч станет первым официальным с 18 октября. Швейцарец много пропустил из-за травмы

Группа H. 1-й тур

16:00 (мск) Уругвай – Корея

Эр-Райян. Стадион «Эдьюкейшн Сити»

Судья: Клеман Тюрпен (Франция)

Прямая трансляция: «Матч ТВ»

Уругвай наряду с Португалией считается фаворитом группы. С 1986 года команда лишь раз не выходила на ЧМ в плей-офф (ровно 20 лет назад). Главный тренер уругвайцев Диего Алонсо вызвал в Катар сразу шесть игроков старше 30 лет во главе с легендарным защитником Диего Годином. Луис Суарес («Насьональ»), Мартин Касерес («Лос-Анджелес Гэлакси») и Эдинсон Кавани («Валенсии») давно прошли свой пик, и ветеранам будет непросто.

В заявке Кореи сразу 18 человек представляют азиатские клубы. А звезда в команде одна – любимый партнер Гарри Кейна по «Тоттенхэму» Сон Хын Мин, забивший пять мячей в восьми играх за сборную в 2022 году.

Уругвайцам должно хватить опыта, чтобы одолеть такого соперника. Однако корейцы традиционно быстры и неутомимы, и вряд ли уйдут с поля без гола.

Группа H. 1-й тур

19:00 (мск) Португалия – Гана

Доха. Стадион «974»

Судья: Исмаил Эльфат (США)

Прямая трансляция: «Матч ТВ»

Предыдущая встреча Ганы и Португалии на ЧМ случилась в 2014 году: тогда в последнем туре группового этапа единственный мяч на 80-й минуте забил Криштиану Роналду, но обе команды остались за бортом плей-офф.

Сейчас рядом с Роналду — целая россыпь звезд: Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Рафаэл Леау, Рубен Невеш и т.д. И португальцы сделают все, чтобы впервые за четыре ЧМ начать турнирный путь с победы (до этого были 0:0 с Кот-д’Ивуаром в 2010-м, 0:4 от Германии в 2014-м и 3:3 с Испанией в 2018-м).

Группа G. 1-й тур

22:00 (мск) Бразилия – Сербия

Лусаил. Стадион «Лусаил Айконик»

Судья: Алиреза Фагани (Иран)

Прямая трансляция: «Матч ТВ»

Сербии предстоит стартовать в Катаре матчем против Бразилии, поражением от которой (0:2) она завершила свои выступления на ЧМ-2018. Пентакампеоны привезли на ЧМ-2022 едва ли не сильнейший состав за 20 лет. Правда, непонятно, в каком психологическом состоянии находится Неймар. Давление на лидера бразильцев столь велико, что за него пришлось вступаться самому Ромарио. Он предложил Неймару не обращать внимание на болтливую прессу и наслаждаться в Катаре футболом.

Помочь партнеру раскрепоститься должен Винисиус Жуниор, проводящий выдающийся сезон за «Реал». На двоих Неймар и Винисиус с августа забили за свои клубы 25 мячей и отдали 17 результативных передач. Дырявой сербской защите устоять перед такой мощью будет непросто, считают наши друзья из партнерского издания «Плеймейкер».

Это интересно:
«Манчестер Юнайтед» продается
«Манчестер Юнайтед» продается
Неожиданностей и сенсаций сейчас хватает - чемпионат мира в Катаре на них богат. Но картина была бы неполной без регулярных новостей из жизни Роналду, напрямую или косвенно связанных с португальцем.
23.11.2022 22:35
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
В четверг вступают в игру последние участники. Расклад и расписание трансляций в группах G и H
В четверг вступают в игру последние участники. Расклад и расписание трансляций в группах G и H
24 ноября черед стартовать в ЧМ-2022 для Неймара и Криштиану Роналду.
23.11.2022 22:24
Футбол
Неймар: «Сказал Месси, что обыграю его в финале — все посмеялись»
Неймар: «Сказал Месси, что обыграю его в финале — все посмеялись»
В каком состоянии Неймар подошел к ЧМ-2022
23.11.2022 22:12
Футбол
автор: Михаил Боков
Ольмо забил сотый гол Испании на чемпионатах мира, «красная фурия» разорвала Коста-Рику
Ольмо забил сотый гол Испании на чемпионатах мира, «красная фурия» разорвала Коста-Рику
Встреча завершилась со счетом 7:0!
23.11.2022 21:06
Футбол
автор: Артем Зибрак
Мбаппе каменный, Франция не плюшевая
Мбаппе каменный, Франция не плюшевая
Мнение нашего обозревателя.
23.11.2022 20:59
Футбол
автор: Кирилл Шулика
Пижоны лежат, «самураи» торжествуют. Япония одержала сенсационную волевую победу над Германией
Пижоны лежат, «самураи» торжествуют. Япония одержала сенсационную волевую победу над Германией
«Самураи» в деталях повторили подвиг Саудовской Аравии – пропустили в первом тайме с пенальти, а во втором забили два. Завтра император устроит выходной?
23.11.2022 18:07
Футбол
Марокко и Хорватия выдали типичный матч первого тура – главное не проиграть, а зрителям не уснуть
Марокко и Хорватия выдали типичный матч первого тура – главное не проиграть, а зрителям не уснуть
Вице-чемпионы мира не смогли забить Марокко, впрочем, марокканцы тоже могли рассчитывать на гол. Нулевая ничья закономерный итог этой игры.
23.11.2022 15:18
Футбол
автор: Юрий Волохов
Евгений Ловчев: Месси - великий футболист, но не лидер, как Марадона
Евгений Ловчев: Месси - великий футболист, но не лидер, как Марадона
Чемпионат мира в Катаре набирает ход. Вчера случилась первая сенсация – Саудовская Аравия обыграла Аргентину.
23.11.2022 14:30
Футбол
автор: Юрий Волохов
Раймон Доменек: Сюрпризов от ЧМ не жду
Раймон Доменек: Сюрпризов от ЧМ не жду
Экс-тренер сборной Франции Раймон Доменек поделился в интервью местной прессе неожиданным признанием: ЧМ-2018 в России оставил у него ощущение пустоты. И от ЧМ-2022, мол, тоже не жду сюрпризов, ворчал специалист.
23.11.2022 00:13
Футбол
автор: Сергей Терехов
Добавили 27 минут? Как же нам повезло!
Добавили 27 минут? Как же нам повезло!
Компенсация времени, куда более тщательная, чем мы привыкли - это очень круто. Времена меняются - меняется и футбол. Когда-то было две замены и считалось правильным добавлять по 30 секунд за каждую. Потом стало по три, нынче - по пять. И паузы теперь не только из-за травм - один ВАР чего стоит!
23.11.2022 00:10
Футбол
автор: Николай Яременко
Немцам показали «фильм ужасов»! Как Испания забила семь голов Коста-Рике, которая удивляла всех 8 лет назад
Чемпионы мира 2010-го в своем стартовом матче на ЧМ в Катаре разнесли костариканцев – 7:0!
«Параллели с Аргентиной напрашиваются». Сергей Кирьяков — о поражении Германии от Японии
Бывший нападающий «Карлсруэ» и «Гамбурга» Сергей Кирьяков поделился с «Плеймейкером» мнением о сенсации в матче ЧМ-2022 Германия - Япония (1:2).
Японские «немцы» похоронили Германию! Как на ЧМ-2022 состоялась вторая суперсенсация
Сборная Японии благодаря двум голам игроков, выступающих в Бундеслиге, одержала волевую победу над сборной Германии (2:1) на чемпионате мира в Катаре.
«Сказал Месси, что обыграю его в финале — все посмеялись». В каком состоянии Неймар подошел к ЧМ-2022
Уже 24 ноября старт на чемпионате мира в Катаре примет главный фаворит турнира - сборная Бразилии. Итоговый результат пентакамеонов будет во многом зависеть от игры их главной звезды Неймара, на которого в последнее время обрушилась масса неприятностей.
Швейцария – Камерун, Уругвай – Южная Корея, Португалия – Гана, Бразилия – Сербия: расклад и расписание трансляций 1-го тура ЧМ-2022 в группах G и H 24.11.2022
24 ноября черед стартовать в ЧМ-2022 для Неймара и Криштиану Роналду. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием восьми сборных, представленных в группах G и H.
Роковая ошибка шейхов и другие мемы ЧМ-2022
Фиксируем все значимые события чемпионата мира по футболу в Катаре в картинках и видосах.
Как Россия с таджиками! Хорватия и Марокко сыграли самый скучный матч ЧМ-2022
Стартовая игра группы F между вице-чемпионами мира и марокканцами обошлась без забитых мячей.
«Роналду огорчит Гану, Бразилия способна разгромить Сербию». Прогнозы Кирьякова на матчи ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1-го тура ЧМ-2022 в группах G и H: Швейцария – Камерун, Уругвая – Корея, Португалия – Гана, Бразилия – Сербия.
«Хорватия потеряет очки с Марокко, «простуда» не помешает Испании против Коста-Рики». Прогнозы Кечинова на матчи ЧМ-2022
Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Валерий Кечинов поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1-го тура ЧМ-2022 в группах E и F: Марокко – Хорватия, Германия – Япония, Испания – Коста-Рика, Бельгия – Канада.
Порвал контракт — злее будет? Что светит Роналду на ЧМ-2022 после скандального ухода из «МЮ»
22 ноября было объявлено о расторжении контракта Криштиану Роналду с клубом «Манчестер Юнайтед». А уже 24 ноября португальской суперзвезде предстоит стартовать на чемпионате мира в Катаре с матча против Ганы.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика