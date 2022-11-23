В четверг вступают в игру последние участники. Расклад и расписание трансляций в группах G и H

Группа G. 1-й тур

13:00 (мск) Швейцария – Камерун

Эль-Вакра. Стадион «Эль-Джануб»

Судья: Факундо Тельо (Аргентина)

Прямая трансляция: «Матч ТВ»

Главная дуэль матча – противостояние нападающего «Баварии» Эрика Шупо-Мотинга и вратаря «Боруссии» из Менхенгладбаха Яна Зоммера. В августовской встрече этих клубов голкипер совершил подлинное чудо, отразив 19 (!) ударов по своим воротам, но камерунец тогда только завершал реабилитацию после травмы. Через неделю Шупо-Мотинг впервые в сезоне попал в заявку, а затем стабильно выходил на поле и в 16 играх сезона набрал 14 (11+3) очков за результативность. Судьба предоставляет камерунцу возможность наверстать упущенное.

Для Зоммера матч станет первым официальным с 18 октября. Швейцарец много пропустил из-за травмы

Группа H. 1-й тур

16:00 (мск) Уругвай – Корея

Эр-Райян. Стадион «Эдьюкейшн Сити»

Судья: Клеман Тюрпен (Франция)

Прямая трансляция: «Матч ТВ»

Уругвай наряду с Португалией считается фаворитом группы. С 1986 года команда лишь раз не выходила на ЧМ в плей-офф (ровно 20 лет назад). Главный тренер уругвайцев Диего Алонсо вызвал в Катар сразу шесть игроков старше 30 лет во главе с легендарным защитником Диего Годином. Луис Суарес («Насьональ»), Мартин Касерес («Лос-Анджелес Гэлакси») и Эдинсон Кавани («Валенсии») давно прошли свой пик, и ветеранам будет непросто.

В заявке Кореи сразу 18 человек представляют азиатские клубы. А звезда в команде одна – любимый партнер Гарри Кейна по «Тоттенхэму» Сон Хын Мин, забивший пять мячей в восьми играх за сборную в 2022 году.

Уругвайцам должно хватить опыта, чтобы одолеть такого соперника. Однако корейцы традиционно быстры и неутомимы, и вряд ли уйдут с поля без гола.

Группа H. 1-й тур

19:00 (мск) Португалия – Гана

Доха. Стадион «974»

Судья: Исмаил Эльфат (США)

Прямая трансляция: «Матч ТВ»

Предыдущая встреча Ганы и Португалии на ЧМ случилась в 2014 году: тогда в последнем туре группового этапа единственный мяч на 80-й минуте забил Криштиану Роналду, но обе команды остались за бортом плей-офф.

Сейчас рядом с Роналду — целая россыпь звезд: Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Рафаэл Леау, Рубен Невеш и т.д. И португальцы сделают все, чтобы впервые за четыре ЧМ начать турнирный путь с победы (до этого были 0:0 с Кот-д’Ивуаром в 2010-м, 0:4 от Германии в 2014-м и 3:3 с Испанией в 2018-м).

Группа G. 1-й тур

22:00 (мск) Бразилия – Сербия

Лусаил. Стадион «Лусаил Айконик»

Судья: Алиреза Фагани (Иран)

Прямая трансляция: «Матч ТВ»

Сербии предстоит стартовать в Катаре матчем против Бразилии, поражением от которой (0:2) она завершила свои выступления на ЧМ-2018. Пентакампеоны привезли на ЧМ-2022 едва ли не сильнейший состав за 20 лет. Правда, непонятно, в каком психологическом состоянии находится Неймар. Давление на лидера бразильцев столь велико, что за него пришлось вступаться самому Ромарио. Он предложил Неймару не обращать внимание на болтливую прессу и наслаждаться в Катаре футболом.

Помочь партнеру раскрепоститься должен Винисиус Жуниор, проводящий выдающийся сезон за «Реал». На двоих Неймар и Винисиус с августа забили за свои клубы 25 мячей и отдали 17 результативных передач. Дырявой сербской защите устоять перед такой мощью будет непросто, считают наши друзья из партнерского издания «Плеймейкер».