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«Манчестер Юнайтед» продается

Неожиданностей и сенсаций сейчас хватает - чемпионат мира в Катаре на них богат. Но картина была бы неполной без регулярных новостей из жизни Роналду, напрямую или косвенно связанных с португальцем.
«Манчестер Юнайтед» продается
23 ноября 2022 22:35
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

После исторического вью в исполнении Криша отличиться решил и сам «Манчестер Юнайтед». Сначала клуб нанял пул адвокатов, чтобы судиться со своим нападающим. Затем, прямо во время ЧМ, «красные дьяволы» решили досрочно расторгнуть контракт с CR7. И вот теперь случился завершающий штрих этого водевиля: владельцы клуба, братья Глейзеры объявили, что готовы продать «Манчестер Юнайтед».

Американских бизнесменов в английском клубе никто особо не ждал, но в 2005 году они пришли - Малкольм Глейзер и двое (из пяти) его сыновей. В активе у семьи уже была одна команда (по американскому футболу) «Тампа-Бэй Бакканирс», дважды победители Супербоула, где до сих пор зажигает легендарный Том Брэди. В 1997 году Глейзер-старший купил клуб за рекордные по тем временам для мирового спорта 192 миллиона долларов. И, к слову сказать, именно после того, как отец и сыновья вступили в управление, «Тампа-Бэй» в 2002 году впервые стала обладателем Супербоула и в 2021-м повторила свой успех.

«Красные дьяволы» обошлись Глейзерам в 800 млн фунтов, но больше половины от этой суммы они были вынуждены покрыть кредитным деньгами. Так что «Манчестер Юнайтед», который до прихода американцев был клубом, свободным от долгов, вскоре стал регулярно в них прибывать. Это и стало основной причиной нелюбви английских фанатов к новым владельцам, которые, помимо всего прочего, еще и повысили цены на билеты. Но Глейзеры - это всегда про развитие бренда, который они заставляют работать на полную, правда, не из-за любви к искусству, а из-за любви к деньгам.

Да, у американцев неоднозначная репутация, но они умеют вести дела - в последнем рейтинге доходности клубов «МЮ» занимал третье место после «Реала» и «Барселоны». А год назад Forbes оценил стоимость «красных дьяволов» в 5 млрд долларов. Кроме того, появление в стане манкунианцев семьи Глейзеров катализировало создание нового футбольного клуба «Юнайтед оф Манчестер», организованного обеспеченными болельщиками «МЮ», недовольными переходом любимой команды под контроль иноземцев. Кстати, «Юнайтед оф Манчестер» продолжает существовать и даже обзавелся своим стадионом. Команда выступает в Северной премьер-лиге.

Так что как бы ни проклинали болельщики американских владельцев, но клубу есть что вспомнить. При Глейзерах «Ман Юнайтед» выиграл пять чемпионских титулов в Англии, один Кубок Англии, четыре Кубка Футбольной лиги, шесть Суперкубков Англии, а также Лигу чемпионов и Лигу Европы. Однако в последнее время в плане достижений «красным дьяволам» похвастаться особо нечем: команда занимает пятую строчку в турнирной таблице английского чемпионата. Да и скандалы не идут на пользу бренду. История с Роналду - это еще цветочки. Год назад сами владельцы отправили «Манчестер Юнайтед» в переплет посерьезнее: клуб стал одним из основателей Европейской Суперлиги, а один из братьев Глейзеров был заявлен в качестве вице-президента нового еврокубка. Так что по совокупности факторов, обстановка прямо шепчет американцам, что пора уходить. И хотя братья объявили, что в данный момент рассматривают возможность только частичной продажи клуба, цифра в 10 млрд долларов за полный выкуп тоже прозвучала. Будет символично, если новыми владельцами «МЮ» станут наследные принцы из Саудовской Аравии или ОАЭ. Особенно на фоне сегодняшней новости о том, что «Ан-Наср» предложил Криштиану контракт на два года с зарплатой 242 млн евро.

источник: «Советский спорт»
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