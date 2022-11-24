Кубок России: жарко, как в Катаре!

Крылья Советов – Спартак 2:1 (0:0)

Голы: Чернов, 56 – 0:1. Коваленко, 73 – 1:1. Пиняев, 74 – 2:1.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Костанца, Солдатенков, Едов, Коваленко (Рахманович, 88), Пиняев (Горшков, 82), Якуба (Бабкин, 8), Глушенков (Шитов, 82), Цыпченко (Гапонов, 82).

«Спартак»: Максименко, Классен, Чернов (Джикия, 66), Маслов, Рассказов (Литвинов, 66), Денисов, Пруцев, Зиньковский (Соболев, 46), Зобнин, Николсон, Промес.

Предупреждения: Пиняев (81), Бейл (84), Констанца (90).

Расклад в этом квартете для красно-белых был предельно прост: набирай очко в игре с «Крыльями», досрочно получай первое место в группе — и можешь ехать на матч шестого тура в Санкт-Петербург вторым составом. Однако команда Гильермо Абаскаля все сама себе испортила, одновременно подарив Кубку неслабую интригу.

Шла встреча по удачному для гостей сценарию. Вскоре после перерыва они открыли счет. Промес с углового навесил в штрафную, Соболев поборолся и сделал скидку во вратарскую, а Чернов опередил Бабкина и головой переправил мяч в сетку. Надо было просто удержать преимущество, ну или пропустить не больше одного. Ни того, ни другого сделать не получилось. Двухминутный провал в середине тайма перевернул все с ног на голову.

Отыгрались «Крылья» на 73-й минуте, когда Глушенков нашел передачей Бейла, тот забежал и прострелил в центр, откуда Коваленко в касание уложил мяч в угол. А на 74-й москвичи, не отошедшие, видимо, от голевого шока, снова грубо ошиблись. Спартаковцы устроили перепасовку возле собственной штрафной, Литвинов подарил мяч Пиняеву, который продвинулся вперед и пробил по полупустым воротам.

Состав у красно-белых на тот момент был что ни есть боевой, с Промесом, Николсоном и Соболевым впереди. Однако в оставшееся время «Крылья» были ближе к третьему голу, чем «Спартак» ко второму. Так что проиграла вторая команда РПЛ абсолютно по делу.

И теперь ситуация в группе для столичного клуба стала угрожающей. Нет, в плей-офф команда уже вышла, но в какую сетку попадет, будет зависеть от матчей последнего тура. В случае победы самарцев над «Факелом» и своего поражения в Питере с разницей больше трех мячей (в Москве «Спартак» выиграл у «Зенита» — 3:0) красно-белые станут третьими, так как при равенстве очков с сине-бело-голубыми и волжанами у них окажется хуже разница. При любом другом раскладе москвичи выйдут в плей-офф пути РПЛ.

Оренбург – Ростов 4:2 (3:0)

Голы: Мелехин, 2, в свои ворота – 1:0. Мансилья, 5 – 2:0. Флорентин, 37 – 3:0. Байрамян, 55 – 3:1. Сычевой, 66, с пенальти – 4:1. Мельников, 81 – 4:2.

Ахмат – Динамо 2:1 (2:0)

Голы: Конате, 17 – 1:0. Садулаев, 42, с пенальти – 2:0. Кутицкий, 57 – 2:1.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Богосавец, Уциев, Тимофеев, Трошечкин, Олейников, Садулаев (Харин, 66), Швец (Журавлев, 84), Бериша (Карапузов, 72), Конате (Ильин, 72).

«Динамо»: Лещук, Маричал, Даса (Лаксальт, 59), Сазонов, Кутицкий, Скопинцев, Макаров (Гладышев, 59), Фомин, Захарян (Гагнидзе, 73), Грулев (Лесовой, 27), Тюкавин (Смолов, 73).

Предупреждения: Захарян (40), Уциев (50), Сазонов (85).

В группе С все окончательно запуталось. Перед последним туром все команды имеют шанс выйти в плей-офф в верхнюю сетку, но кто-то в итоге вообще вылетит из турнира. Смешали расклады две домашние победы, отправившие на третье и четвертое места «Динамо» и «Ростов».

Команда Валерия Карпина ужасно начала матч в Оренбурге, пропустив дважды уже к шестой минуте. Начался неудачный вечер с автогола Мелехина, который пытался прервать верховую передачу, но головой подрезал мяч в сетку. Следом провалилась ростовская оборона, оставив в одиночестве в центре штрафной Мансилью. Довершил разгром в первом тайме еще один легионер «газовиков» Флорентин. Причем во всех трех голах нет вины молодого вратаря дончан Михаила Цулая, который заменял получившего травму в матче за сборную Песьякова.

После отдыха гости вышли с другим настроем, второй тайм выиграли, но слишком многое было упущено в первые 45 минут. Финальный штурм спасти матч не помог, и «Ростов» опустился на последнее место, так как «Ахмат» выиграл в Грозном у «Динамо».

Там хозяева также сделали победный задел в первом тайме, забив дважды. «Ахмат» здорово использовал свои шансы в атаке: Мохамед Конате на 17-й минуте открыл счет после неудачной попытки вынести мяч Сазоновым, а ближе к перерыву Лечи Садулаев заработал и сам же реализовал пенальти.

Динамовцы ко всем своим бедам потеряли из-за травмы Вячеслава Грулева, который пострадал после столкновения на фланге с Семеновым. Нападающий схватился за плечо, покинул поле на носилках и в карете скорой помощи отправился в грозненскую больницу. Диагноз, увы, неутешительный – перелом левой ключицы. По возвращении в Москву его ждет операция. Жаль, в последних турах РПЛ Грулев был хорош.

Краснодар – Локомотив – 1:0 (1:0)

Гол: Ахметов, 1.

«Краснодар» открыл счет уже на 15-й (!) секунде. Ильзат Ахметов в падении головой замкнув подачу Алексея Ионова. «Локомотив» долго входил в игру, но все же несколько хороших моментов за тайм создал, которые, впрочем, не реализовал.

Вторая половина прошла во взаимных атаках, у хозяев дважды был близок к успеху Кордоба, но в первом случае колумбиец зачем-то отдал передачу на Ахметова, хотя мог решать эпизод сам, а во втором Джона подвела его левая нога.

У «Локо» два самых опасных момента возникли при участии Куликова. Тикнизян и Раков разыграли комбинацию в штрафной, последний получил шанс нанести удар, но мимо Агкацева мяч не протолкнул. Добивание Куликова пришлось в защитника.

В компенсированное время едва не привез гол в свои ворота Ленини. Куликов вновь отобрал мяч, отдал на Ракова, тот выдержал паузу, улучшил позицию, но не смог пробить из центра штрафной.

«Краснодару» достаточно в последнем туре победить дома немотивированные «Химки», которые вылетают из Кубка, чтобы обеспечить первое место. «Локо» еще может попасть в плей-офф в верхнюю сетку, если одолеет дома нижегородцев, напоминает наше партнерское издание «Плеймейкер».