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Нойер и Кейн добились своего

Похоже, Международная федерация футбола (ФИФА) не захотела ссориться с Союзом европейских футбольных (УЕФА) и получила-таки разрешение у властей Катара на использование радужной символики в рамках чемпионата мира.
Нойер и Кейн добились своего
25 ноября 2022 10:45
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: DFB.de

По сведениям The Independent, вчера все сборные мундиаля получили сообщение о том, что радужный флаг на стадионах больше не под запретом. Комитет по вопросам безопасности и охраны ЧМ-2022, по неподтвержденным пока данным, дал гарантии, что больше не будет проводить конфискацию предметов радужной расцветки, начиная с первых игр второго тура группового этапа. Правда, на официальном сайте ФИФА пока нет никакой информации по этому поводу. Но сегодня, в любом случае, станет понятно, насколько эти сообщения соответствуют действительности - свои матчи проведет первая тройка лоббистов «символа разнообразия и прав человека» - сборные Нидерландов, Уэльса и Англии.

На старте турнира больше остальных в своем желании упорствовали англичане, добиваясь права на ношение нарукавной повязки с символикой OneLove. Капитан сборной Англии Харри Кейн до последнего надеялся выйти на матч с Ираном с символикой в поддержку прав человека. Однако в ФИФА эту историю жестко пресекли, пригрозив серьезными санкциями. Как минимум Харри Кейну грозила желтая карточка. После этого англичане решили сосредоточиться на футболе, а не на демонстрации своей гражданской позиции. Но эстафету у них перехватила Дания, которая пошла еще дальше в своей борьбе за право на самовыражение и объявила, что готова выйти из состава Международной федерации футбола, если запрет на капитанские повязки с сердечком на текущем чемпионате мира продолжится. Более того, глава Датского футбольного союза Йеспер Меллер пригрозил ФИФА, что задуматься о выходе из федерации заставит и все остальные 55 ассоциаций УЕФА. «Этот вопрос стоит во многих странах уже давно. Я должен подумать над вопросом отношений с ФИФА. Предполагаю, что у нас могут возникнуть проблемы, если мы не будем действовать в этом направлении», - безапелляционно заявил Меллер.

Столько радикальную позицию, конечно, поддержали и в Германии. «ФИФА запретила нам демонстрировать символ разнообразия и прав человека. Они сочетали этот запрет с массовыми угрозами спортивных санкций, не уточняя их. DFB намерен проверить, был ли этот запрет ФИФА законным», - объявил официальный пресс-секретарь Немецкого футбольного союза Штеффен Саймон, давая понять, что его организация собирается подать в суд на Международную федерацию футбола. Но больше всех от этих разборок пострадала сборная Бельгии. Ей пришлось отказаться от гостевого комплекта формы на этот чемпионат мира. Дело в том, что на задней части воротника формы было нанесено слово Love, буква О в котором представляла собой лого известного музыкального фестиваля Tomorrowland. И хотя надпись вряд ли бы попала в поле зрения, находясь на игроках и была скорее акцией сотрудничества, а не пропаганды, Международная федерация футбола все равно запретила игрокам выступать в этой экипировке.

Вся эта история, похожая больше на истерию, удивительна еще и тем, что ФИФА до старта мундиаля призвала всех сосредоточиться на футболе, а не на политике. Чемпионат мира впервые приехал в мусульманское государство, со своими правилами и обычаями. Но европейские футбольные чиновники, начавшие потасовку с ФИФА, объясняют свою возмущение не желанием провокаций, а усталостью от лицемерия Международной федерации футбола. Ведь согласно ее правилам использование любой политической символики запрещено. Однако при этом ФИФА закрыла глаза на то, что капитан сборной Катара, на матче открытия, играл с повязкой в виде флага Палестины. А вот символику, направленную против дискриминации, сразу заметила и приняла меры.

Посмотрим, как будет разворачиваться эта история дальше, но одно можно сказать точно: болельщики хотят, в первую очередь, красивого футбола. А от бесконечных акций, пусть и под эгидой защиты прав человека, уже сводит скулы. В конце концов, никто и ничто не мешает футболистам, тренерам и чиновникам выражать свою гражданскую позицию в свободное от футбола время. Правильно сказал нападающий сборной Бельгии Эден Азар: «Я здесь не для того, чтобы подавать политический сигнал. Я здесь, чтобы играть в футбол».

источник: «Советский спорт»
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