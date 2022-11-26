Семак жаждет отомстить Абаскалю за унизительное поражение 0:3. Так ли велики шансы «Спартака»?

Предыдущие результаты и турнирная таблица

«Зенит»

«Зенит» последний официальный матч провел 16 ноября в рамках Кубка России, в котором он обыграл без особых проблем «Факел» со счетом 2:0, который ранее проиграл четыре других встречи в том же турнире.

После этого, дабы не было простоя перед следующим кубковым матчем, «Зенит» организовал товарищескую встречу с «Црвеной Звездой» на «Газпром Арене». Учитывая отсутствие еврокубков и непонятные перспективы по их возвращению в РПЛ, матч воспринимался едва ли не самый главный в сезоне, ведь приехали иностранцы, пускай и тоже не хватающие звезд с неба сербы.

Однако даже скромная по меркам Европы «Црвена Звезда», которая ещё и была лишена нескольких ключевых футболистов уехавших на чемпионат мира, сумела создать проблемы «Зениту», а после первого тайма она даже ушла победителем.

Сергей Семак из уважения к сопернику тоже с первых минут выпустил резервистов, но после перерыва, проигрывая в счёте, бросил в бой ключевых игроков, включая Малкома и Клаудиньо, которые взяли игру под свой контроль. В итоге «Зенит» забил три безответных мяча, а их авторами стали Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Густаво Мантуан.

Что касается положения в кубке, то «Зенит» уже точно обеспечил плей-офф, но согласно новому регламенту, он не один, а их два. Чтобы пройти в основную часть кубка нужно обыгрывать «Спартак» или играть хотя бы вничью и надеяться, что «Факел» обыгрывает «Крылья Советов». В ином случае питерцы отправятся в «Путь регионов», что увеличит нагрузку в виде ненужных матчей в весенней части сезона.

«Спартак»

Пока «Зенит» развлекался с сербским грандом, «Спартак» проводил официальную встречу в том же кубке, которая разочаровала. Красно-белые не проигрывали 11 матчей подряд во всех турнирах, но внезапно проиграли «Крыльям» в гостевом матче, которые теперь сравнялись по очкам в группе Кубка России.

Что ещё удивляет, «Спартак» вёл в счёте, но пропустил два гола за две минуты, и после такого нокдауна игроки не нашли в себе силы ответить нормальными атаками.

Как позже сказал главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль, команда не прошла «тест на зрелость».

«Спартак» выиграл в первом матче у «Зенита» со счётом 3:0, а теперь ему будет достаточно хотя бы не проиграть, чтобы обеспечить прямой выход в плей-офф.

Составы

«Зенит»

Сергей Семак может рассчитывать на весь состав, но исключением является Деян Ловрен, уехавший играть за Хорватию на чемпионат мира. Его легко можно заменить, а все остальные, включая ключевых бразильцев, остались в команде, так что идущий мундиаль не принёс проблем «Зениту».

В матче с «Факелом» Семак пошёл на ротацию, оставив в запасе даже Малкома и Вендела, которые появились только во втором тайме. Против «Спартака», почти наверняка, появятся лучшие из доступных футболистов.

Из новостей можно отметить возвращение голкипера Александра Васютина, который провёл некоторое время в аренде.

«Спартак»

Гильермо Абаскаль тоже не стал отходить от традиционной манеры и дал поиграть против «Крыльев» многим резервистам. В старте появился Данил Пруцев, Антон Зиньковский, Леон Классен и некоторые другие, кто не так часто играет в чемпионате.

Парадоксально, но как раз после выхода Руслана Литвинова и Георгия Джикии «Спартак» потерял преимщуество и пропустил два мяча.

В первом матче Абаскаль использовал максимально боевой состав, исключением в котором был только Александр Максименко, но он традиционно отвечает за ворота в кубковых матчах.

Статистика и факты

«Спартак» ни разу в последних 12 матчах не увозил победу из Питера (2 ничьи и 10 поражений). Последняя победа красно-белых датирована 2012-м годом.

Две ничьи «Спартака», добытые в Санкт-Петербурге, закончились нулями.

«Зенит» одержал 18 побед в последних 20 матчах на своём стадионе.

«Спартак» забивает 16 матчей подряд.

«Зенит» забивает в 22 домашних матчах подряд.

Встречу обслужит арбитр Сергей Карасёв, который в 100 последних матчах показал 25 красных карточек и назначил не менее 39 пенальти.