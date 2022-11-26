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Нужен ли кому-то в Сибири футбол?

Пока на ЧМ в Катаре мир открывает для себя новые имена и футбольные страны, как, например, Канаду, где, оказывается, умеют играть не только в хоккей, в России, тем временем умирает очередной профессиональный клуб с многолетней историей.
Нужен ли кому-то в Сибири футбол?
26 ноября 2022 10:54
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: ФК "Томь"

По окончании сезона ФНЛ-2021/22, ФК «Томь» пришлось побороться за сохранение своего профессионального статуса. Несмотря на то, что команда завершила выступление в первом дивизионе на 14-м месте и в следующем сезоне должна была продолжить свое выступление в Футбольной национальной лиге, денежные проблемы лишили ее этой возможности. В июне «Томь» не смогла пройти лицензирование РФС. Руководство Томской области, хоть и пообещало клубу свою поддержку, но сразу обозначило приоритеты. «Прекрасно понимаем, насколько «Томь» значима для её болельщиков. Всё-таки 65 лет клубу — это эпоха. При этом считаем принципиальным, что его финансирование по-прежнему должно оставаться за спонсорами. Тратить на приглашённых звёзд бюджетные деньги мы не будем», - заявил врио губернатора Владимир Мазур.

Футбольный клуб, который уже не первый год испытывал финансовые трудности, до последнего надеялся остаться в профессионалах и готов бы заявиться на следующий сезон даже в третий по значимости российский дивизион - ФНЛ-2. Но, обещанные спонсоры так и не пришли. Вернее, местные власти так и не предоставили им необходимые гарантии для поддержки клуба и покрытия его долгов на сумму в 200 млн рублей. Кроме того, под ударом оказались молодежная команда и детская футбольная академия, где занималось 400 детей. Ситуация, на сегодняшний день, сложилась настолько безвыходная, что руководству детской школы «Томи» пришлось уволить всех тренеров и уведомить семьи воспитанников о прекращении занятий. И это при том, что академию чиновники обещали спасти в любом случае. Квота на развитие детского футбола в региональном бюджете, по их словам, точно нашлась бы. Сейчас родители юных футболистов бьют тревогу и готовят петицию на имя президента России. Другого способа решить проблему они не видят. По их словам, в регионе уже не осталось ни одного профессионального игрового клуба - ни в хоккее, ни в баскетболе, ни в волейболе. Теперь их детей хотят лишить и футбола. При этом, буквально на днях стало известно, что нападающий юношеского состава ФК «Томь» Демьян Евдокимов был вызван в сборную России до 14 лет.

Кстати, сам клуб «Томь» на протяжение 12-и лет не получал никаких средств от области и не нагружал ее финансовым бременем. «Томь» старалась решать свои проблемы самостоятельно и даже на уровне премьер-лиги, где клуб в последний раз побывал в 2016 году. Но, получается, развивать футбол в регионе все-таки не хотят. Даже на уровне молодежной и детских команд. По-другому это объяснить невозможно, потому как пул спонсоров, готовых вкладываться и в основную команду, и в академию, все-таки есть. Дело за отмашкой от руководства региона, которое пока продолжает опровергать слухи о ликвидации ФК «Томь», но не исключает такой возможности. Так что пока мы задаемся гипотетическими вопросами о том, как показала бы себя сборная Россия на ЧМ-2022, в клубе «Томь» на данный момент арестованы все счета, а на базе нет отопления и скоро не будет и воды. Это к слову о том, из чего складываются перспективы сборной любой страны. И Канада тут - не исключение.

источник: «Советский спорт»
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