Устроит ли «Зенит» «Спартаку» третий кряду разгром в Петербурге? Прогноз на суперигру в Кубке России

Ситуация в группе В Кубка России обострилась из-за неожиданного поражения на неделе «Спартака» в Самаре. Москвичам достаточно было в пятом туре набрать очко, чтобы досрочно стать первыми. Но красно-белые проиграли «Крыльям Советов» - 1:2, хотя повели в счете во второй половине встречи после гола защитника Никиты Чернова. В середине тайма хозяева забили дважды в течении двух минут, и теперь первое место в квартете, как и судьба второй путевки в плей-офф пути РПЛ находятся под вопросом.

«Спартак» по-прежнему лидирует с 12 очками, на три меньше у «Крыльев» и «Зенита», который пока располагается на третьей строчке. В заключительном туре самарцы дома играют с «Факелом», потерявшим все шансы на плей-офф (ноль очков). Велика вероятность, что команда с берегов Волги победит. А если выиграет еще и чемпион России, то три клуба придут к финишу с 12 очками.

Источник фото: ФК «Спартак»

У «Крыльев» преимущество по личным встречам над «Зенитом» (2:0 и 1:2), с красно-белыми победа и поражение с минимальным счетом (2:1 и 0:1), и тут на первый план выходит крупная осечка команды Сергея Семака в Москве – 0:3. Сине-бело-голубым надо перекрывать эту разницу, чтобы рассчитывать на попадание в верхнюю сетку. В нижней сетке, напомним, придется играть на матч больше.

В последних питерских матчах «Спартак» неизменно унижали. В июле в Суперкубке России «Зенит» разгромил соперника 4:0. В прошлом октябре в рамках чемпионата в Петербурге красно-белые потерпели самое крупное поражение – 1:7. Можно смело ставить на тотал матча больше 2.5, который предлагают эксперты букмекерской компании Tennisi.bet. Особенно с учетом того, что при Гильермо Абаскале «Спартак» непременно играет в атакующий футбол.

Источник фото: ФК «Спартак»

В этом плане перспективна и ставка «обе забьют» с коэффициентом 1.64. «Зенит» вынужден будет раскрываться, чем обязаны воспользоваться хотя бы раз гости. Атакующий же потенциал питерцев велик, нет сомнений в том, что ворота москвичей они распечатают. В этом сезоне «Зенит» забивал больше одного мяча в 9 из 10 играх на своем поле в РПЛ и Кубке России.

Во что не очень верится, так это в ничейный результат. При этом в него букмекеры предлагают поверить больше (4.40), чем в победу «Спартака» (5,60). Однако самой привлекательной выглядит ставка на выигрыш хозяев – даже удивительно, что за их победу предлагают так много (1.54).

Источник фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Для любителей рискнуть можно выделить предложение «победа «Зенита» в 3 гола» за 6.70. Тут надо понимать, что матч для клуба с берегов Невы непростой. В конце концов в плей-офф Кубка команда уже попала, не ясно только в какую сетку, в таком случае можно рисковать. А главная задача «Зенита» не просто победить на «Газпром Арене» своего вечного конкурента, но и сделать это очень убедительно. В последнем матче года настрой у чемпиона четырех последних лет будет отменный, состав почти оптимальный. Отсутствует лишь центральный защитник Деян Ловрен, который играет за сборную Хорватии на ЧМ-2022 в Катаре. Наверняка повышенными будут и премиальные, как всегда случается в подобных играх.

Ориентировочные составы:

«Зенит» (4-3-3): Кержаков – Дуглас Сантос, Сутормин, Чистяков, Барриос – Кузяев, Вендел, Клаудиньо – Малком, Кассьерра, Мостовой.

«Спартак» (4-4-2): Селихов – Маслов, Джикия, Литвинов, Хлусевич – Пруцев, Зобнин, Денисов, Зиньковский – Николсон, Промес.