World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Устроит ли «Зенит» «Спартаку» третий кряду разгром в Петербурге? Прогноз на суперигру в Кубке России

В воскресенье 27 ноября на «Газпром Арене» чемпион страны примет красно-белых в заключительном кубковом туре (16:00).
Устроит ли «Зенит» «Спартаку» третий кряду разгром в Петербурге? Прогноз на суперигру в Кубке России
26 ноября 2022 12:50
автор: Сергей Иванов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Ситуация в группе В Кубка России обострилась из-за неожиданного поражения на неделе «Спартака» в Самаре. Москвичам достаточно было в пятом туре набрать очко, чтобы досрочно стать первыми. Но красно-белые проиграли «Крыльям Советов» - 1:2, хотя повели в счете во второй половине встречи после гола защитника Никиты Чернова. В середине тайма хозяева забили дважды в течении двух минут, и теперь первое место в квартете, как и судьба второй путевки в плей-офф пути РПЛ находятся под вопросом.

«Спартак» по-прежнему лидирует с 12 очками, на три меньше у «Крыльев» и «Зенита», который пока располагается на третьей строчке. В заключительном туре самарцы дома играют с «Факелом», потерявшим все шансы на плей-офф (ноль очков). Велика вероятность, что команда с берегов Волги победит. А если выиграет еще и чемпион России, то три клуба придут к финишу с 12 очками.

Источник фото: ФК «Спартак»

У «Крыльев» преимущество по личным встречам над «Зенитом» (2:0 и 1:2), с красно-белыми победа и поражение с минимальным счетом (2:1 и 0:1), и тут на первый план выходит крупная осечка команды Сергея Семака в Москве – 0:3. Сине-бело-голубым надо перекрывать эту разницу, чтобы рассчитывать на попадание в верхнюю сетку. В нижней сетке, напомним, придется играть на матч больше.

В последних питерских матчах «Спартак» неизменно унижали. В июле в Суперкубке России «Зенит» разгромил соперника 4:0. В прошлом октябре в рамках чемпионата в Петербурге красно-белые потерпели самое крупное поражение – 1:7. Можно смело ставить на тотал матча больше 2.5, который предлагают эксперты букмекерской компании Tennisi.bet. Особенно с учетом того, что при Гильермо Абаскале «Спартак» непременно играет в атакующий футбол.

Источник фото: ФК «Спартак»

В этом плане перспективна и ставка «обе забьют» с коэффициентом 1.64. «Зенит» вынужден будет раскрываться, чем обязаны воспользоваться хотя бы раз гости. Атакующий же потенциал питерцев велик, нет сомнений в том, что ворота москвичей они распечатают. В этом сезоне «Зенит» забивал больше одного мяча в 9 из 10 играх на своем поле в РПЛ и Кубке России.

Во что не очень верится, так это в ничейный результат. При этом в него букмекеры предлагают поверить больше (4.40), чем в победу «Спартака» (5,60). Однако самой привлекательной выглядит ставка на выигрыш хозяев – даже удивительно, что за их победу предлагают так много (1.54).

Источник фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Для любителей рискнуть можно выделить предложение «победа «Зенита» в 3 гола» за 6.70. Тут надо понимать, что матч для клуба с берегов Невы непростой. В конце концов в плей-офф Кубка команда уже попала, не ясно только в какую сетку, в таком случае можно рисковать. А главная задача «Зенита» не просто победить на «Газпром Арене» своего вечного конкурента, но и сделать это очень убедительно. В последнем матче года настрой у чемпиона четырех последних лет будет отменный, состав почти оптимальный. Отсутствует лишь центральный защитник Деян Ловрен, который играет за сборную Хорватии на ЧМ-2022 в Катаре. Наверняка повышенными будут и премиальные, как всегда случается в подобных играх.

Ориентировочные составы:

«Зенит» (4-3-3): Кержаков – Дуглас Сантос, Сутормин, Чистяков, Барриос – Кузяев, Вендел, Клаудиньо – Малком, Кассьерра, Мостовой.

«Спартак» (4-4-2): Селихов – Маслов, Джикия, Литвинов, Хлусевич – Пруцев, Зобнин, Денисов, Зиньковский – Николсон, Промес.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Устроит ли «Зенит» «Спартаку» третий кряду разгром в Петербурге? Прогноз на суперигру в Кубке России
Устроит ли «Зенит» «Спартаку» третий кряду разгром в Петербурге? Прогноз на суперигру в Кубке России
В воскресенье 27 ноября на «Газпром Арене» чемпион страны примет красно-белых в заключительном кубковом туре (16:00).
26.11.2022 12:50
Футбол
автор: Сергей Иванов
Нужен ли кому-то в Сибири футбол?
Нужен ли кому-то в Сибири футбол?
Пока на ЧМ в Катаре мир открывает для себя новые имена и футбольные страны, как, например, Канаду, где, оказывается, умеют играть не только в хоккей, в России, тем временем умирает очередной профессиональный клуб с многолетней историей.
26.11.2022 10:54
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Семак жаждет отомстить Абаскалю за унизительное поражение 0:3. Так ли велики шансы «Спартака»?
Семак жаждет отомстить Абаскалю за унизительное поражение 0:3. Так ли велики шансы «Спартака»?
Последний матч 2022-го года российских команд решит судьбу плей-офф Кубка России, в котором «Спартак» попытается максимально усложнить задачу «Зениту» грядущей весной.
26.11.2022 10:23
Футбол
автор: Никита Шмытов
Нойер и Кейн добились своего
Нойер и Кейн добились своего
Похоже, Международная федерация футбола (ФИФА) не захотела ссориться с Союзом европейских футбольных (УЕФА) и получила-таки разрешение у властей Катара на использование радужной символики в рамках чемпионата мира.
25.11.2022 10:45
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Кубок России: жарко, как в Катаре!
Кубок России: жарко, как в Катаре!
Пока футбольный народ наслаждается сенсациями на ЧМ в Катаре, Кубок России также изобилует неожиданными результатами: главный сюрприз 23 ноября случился в Самаре, где проиграл «Спартак». «Спартак» рискует опуститься в нижнюю сетку, а Карпин уже стоит на вылет!
24.11.2022 08:12
Футбол
«Манчестер Юнайтед» продается
«Манчестер Юнайтед» продается
Неожиданностей и сенсаций сейчас хватает - чемпионат мира в Катаре на них богат. Но картина была бы неполной без регулярных новостей из жизни Роналду, напрямую или косвенно связанных с португальцем.
23.11.2022 22:35
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
В четверг вступают в игру последние участники. Расклад и расписание трансляций в группах G и H
В четверг вступают в игру последние участники. Расклад и расписание трансляций в группах G и H
24 ноября черед стартовать в ЧМ-2022 для Неймара и Криштиану Роналду.
23.11.2022 22:24
Футбол
Неймар: «Сказал Месси, что обыграю его в финале — все посмеялись»
Неймар: «Сказал Месси, что обыграю его в финале — все посмеялись»
В каком состоянии Неймар подошел к ЧМ-2022
23.11.2022 22:12
Футбол
автор: Михаил Боков
«Телочка о футболе»: Жду в плей-офф матч Япония - Саудовская Аравия
«Телочка о футболе»: Жду в плей-офф матч Япония - Саудовская Аравия
Экс-66-я ракетка мира Екатерина Бычкова поделилась своим взглядом на происходящее на ЧМ.
23.11.2022 21:37
Футбол
Ольмо забил сотый гол Испании на чемпионатах мира, «красная фурия» разорвала Коста-Рику
Ольмо забил сотый гол Испании на чемпионатах мира, «красная фурия» разорвала Коста-Рику
Встреча завершилась со счетом 7:0!
23.11.2022 21:06
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Мбаппе и Жиру забьют Дании, а Аргентина раздавит Мексику». Прогнозы Булыкина на матчи ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился с "Плеймейкером" ожиданиями от матчей 2-го тура ЧМ-2002 в группах С и D: Тунис - Австралия, Польша - Саудовская - Аравия, Франция - Дания, Аргентина - Мексика.
791-й гол Овечкина, шедевр Кузнецова, два очка Капризова и три передачи Кучерова! Итоги русской пятницы в НХЛ (видео)
Точные броски Александра Овечкина и Евгений Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари» (3:0), а три результативные передачи Никиты Кучерова внесли весомый вклад в победу «Тампы» над «Сент-Луисом» (5:2).
Англия и США подписали «мирный договор». Как на ЧМ-2022 случилась пятая нулевая ничья
Во втором туре группового этапа чемпионата мира в Катаре сборные Англии и США обошлись без голов – и обострили турнирную ситуацию в группе В.
Иранский эндшпиль и прощание с Катаром! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
Традиция ЧМ-2022: Валенсия забивает и травмируется! Как Нидерланды чудом удержали ничью против Эквадора
В группе A после ничьей в матче 2-го тура Нидерланды - Эквадор (1:1) даже теоретические шансы на выход в плей-офф потеряли хозяева турнира катарцы.
Опять травма у Тутберидзе — теперь выбыла Петросян! Золото Гран-при в Перми разыграют Туктамышева с Муравьевой
В субботу и воскресенье на Урале пройдет шестой, последний отборочный этап Гран-при России.
Худший в истории хозяин чемпионата мира определен! Как Катар проиграл на ЧМ-2022 Сенегалу
Сборная Сенегала уверенно переиграла в матче 2-го тура группы А катарцев (3:1), которые остались с нулем очков в таблице.
Тунис – Австралия, Польша – Саудовская Аравия, Франция – Дания, Аргентина – Мексика: расклад и расписание трансляций 2-го тура ЧМ-2022 в группах C и D 26.11.2022
26 ноября Лионель Месси и Роберт Левандовски попытаются сделать шаг в сторону плей-офф ЧМ-2022. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием восьми сборных, представленных в группах C и D.
«Даже немцы еще могут выиграть золото, халява для Роналду закончилась, а Мбаппе пока не Зидан». Червиченко — о ЧМ-2022
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от чемпионата мира в Катаре.
Спели гимн — и совершили подвиг! Как Иран вспомнил о стране и победил Уэльс, забив два гола после 98-й минуты (видео)
Провалившие стартовый матч ЧМ-2022 в группе B иранцы во втором туре переиграли Уэльс (2:0), забив оба гола в компенсированное время.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика