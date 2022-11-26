Почему «Спартак», находясь на первом месте в группе, рискует вылететь в воскресенье из кубка?

Путь РПЛ, точнее его групповой этап, завершается в воскресенье. И нас ждет очередное в этом сезоне противостояние «Зенит» - «Спартак». С учетом Суперкубка, кубка и чемпионата они встречаются минимум пять раз. Помните, когда-то «Реал» и «Барселона» играли шесть раз? И сколько ж нытья было слышно, что теперь уже эль класико не то, что раньше. От «Зенит» - «Спартак» вроде пока даже снобы не ноют (может, просто не смотрят?)

Но конкретно эта встреча – особенная. «Спартак» рискует вылететь из кубка. Конечно, не совсем уж вылететь – РПЛовцы имеют, по новым правилам, не одну, а две жизни – но вылетать из верхней части сетки. Удивлены? Давайте разбираться.

Не пропусти «Спартак» под занавес игры с «Крыльями» два мяча (даже один), всей этой истории не возникло. Но победа 1:0 сменилась допустимой ничьей 1:1, а потом – проблемным поражением 1:2. В итоге у «Спартака» 12 очков (до ответки с самарцами красно-белые все в группе выиграли), а у «Зенита» и «Крыльев» - по 9 очков. Если «Крылья» вдруг не выиграют у абсолютно немотивированного «Факела» (у того ноль очков), то тогда «Спартак» может не волноваться – распишут, скорее всего, с питерскими первое-второе места. Но мы будем исходить из того, что Самара дома выиграет. И вот тут-то надо будет смотреть не на общую разницу мячей, а на личные встречи. Три команды в случае победы «Зенита» будут иметь по 12 очков. Вычитаем победы всех над Воронежем – и что имеем.

На данный момент разница мячей по личным встречам у «Спартака» 5:2, у «крылышек» - 5:4, у Питера – 2:6. Разница мячей у самарцев – уже константа. Игра с «Факелом» не повлияет (повторимся: главное – у «Факела» выиграть, счет не важен). Если «Спартак» проигрывает Питеру с разницей в один мяч или в два мяча, то он остается на первом месте. Если в три мяча – на втором. А вот более крупное поражение опустит «Спартак» на третье место. Это не трагедия, но – вылет в «Путь регионов». Хотя теоретически это может показаться и более простым путем к финалу.

Легко посчитать, что варианта, который устраивает по счету и «Спартак», и «Зенит» даже в теории не существует – всегда на первом или втором месте будут «Крылья». Так что их положение выглядит самым предпочтительным.

Матчи играются одновременно, ориентироваться друг на друга будет сложно.

Интересно, «Зенит», который относился к кубку вальяжно, соберется в воскресенье с силами, чтобы снова громить красно-белых?