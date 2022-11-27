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Харакири в пользу немцев. Япония подарила победу Коста-Рике на ЧМ-2022

Сборная Японии во 2-м туре группового этапа чемпионата мира неожиданно уступила Коста-Рике (0:1), запутав ситуацию в квартете Е.
Харакири в пользу немцев. Япония подарила победу Коста-Рике на ЧМ-2022
27 ноября 2022 17:48
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автор фото: ФИФА

Япония и Коста-Рика на старте ЧМ провели очень запоминающиеся матчи. Азиаты сенсационного переиграли Германию (2:1), причем одержали волевую победу, а лучшая сборная Центральной Америки напускала так много от Испании (0:7), что тоже вошла в историю. Можно было ожидать веселого футбола в их личной встрече, но первая половина матча навевала тоску. Пожалуй, это был едва ли не самый скучный тайм в Катаре, считают наши партнеры из издания «Плеймейкер».

Осторожность костариканцев было оправданной. Они обожглись с испанцами, наверняка потеряли уверенность, так всегда бывает, когда тебя унижают. А разгром в первом матче был действительно унизительным. Но одно дело получить так много голов от топ-сборной, если еще и японцы добавили бы как следует, то это было бы провалом из провалов.

Первая десятиминутка прошла в разведке, атаковать робко пробовали обе сборные, а затем японцы попытались костариканскую оборону взять нахрапом. После победы над немцами статус фаворита матча обязывал вроде бы играть первым номером, но ничего путного из этого не вышло.

К концу тайма Коста-Рика уже владела преимуществом по контролю мяча, однако до голевых моментов дело не дошло. Любопытно, что ничейный счет к перерыву говорил о том, что соперники превзошли графики первых матчей: японцы тогда отправлялись в раздевалку при счете 0:1, а команда Луиса Фернандо Суареса уже «горела» 0:3.

Турнирное положение обязывало Коста-Рику побеждать, если у этой сборной оставалась внутренняя уверенность в способности побороться за выход в плей-офф. В заключительном туре в соперниках ждут немцы, что, конечно, не подарок. Но с другой стороны одолели же Германию японцы, почему не попробовать сделать это еще раз. На ЧМ-2022 уже был случай чудесного воскрешения, когда Иран после краха в стартовом поединке с Англией (2:6) сумел взять второй матч с Уэльсом(2:0), причем перелом наступил в самой концовке.

Япония перевернула игру с немцами во втором тайме. Сработали у Хадзимэ Мориясу замены. Авторами голов стали легионеры из Бундеслиги Рицу Доан из «Фрайбурга» и Такума Асано из «Бохума», вышедшие со скамейки. На этот раз Доан оказался в старте, а Асано появился на поле сразу после перерыва. Всего же в игре приняли участие шесть футболистов, выступающие в Германии.

При таком солидном клубном представительстве первый удар в створ состоялся только на 47-й минуте. Морита получил пас на ход и пробил под перекладину, однако Навас в падении отразил мяч в сторону. Первый же реальный голевой момент японцы создали на 70-й: Ито открылся в центре, технично убрал финтом Кальво, но костариканец прихватил соперника за футболку, завалив того прямо на линии штрафной. Камада из отличной позиции со стандарта пробил в стенку, а затем соперник заблокировал удар Сомы после подбора.

Возможно, японцы держали в уме, что ничья их может устроить. Если предположить, что Испания победит Германию, то это практически гарантировало выход в 1/8 финала. Неспешный футбол в итоге довел команду Страны восходящего солнца до нехорошего. Первый же момент, который создал соперник, завершился голом. Костариканцы выиграли подбор, Техеда отдал пас к штрафной, Фуллер принял и пробил обводящим в дальнюю девятку. Мяч от рук голкипера Сюити Гонды влетел в сетку.

Шанс отыграться выпал азиатам на исходе основного времени. Митома дошел до лицевой линии и прострелил в штрафную, Камада в касание пробил низом, но Навас отразил удар ногой. Мяч заметался по вратарской, пока Кейлор его не накрыл.

В компенсированные шесть минут японцы уже ничего не смогли изменить. Проведя весь тайм на чужой половине поля, они проиграли, пропустив единственный выпад. Можно сказать, что сделали себе харакири. И подняли настроение немцам, которые теперь не вылетят досрочно с ЧМ даже в случае поражения от Испании… Все в этой группе решится в заключительном туре.

ЧМ-2022. Группа E. 2-й тур

Япония – Коста-Рика – 0:1 (0:0)

Гол: Фуллер (Техеда), 81.

Япония: Гонда, Ямане (Митома, 62), Йосида, Итакура, Нагатомо (Ито, 46), Эндо, Камада, Морита, Доан (Ито, 67), Сома (Минамино, 82), Уэда (Асано, 46).

Коста-Рика: Навас, Фуллер, Дуарте, Уостон, Кальво, Овьедо, Борхес (Салас, 89), Техеда, Торрес (Агилера, 65), Кэмпбелл (Чакон, 90), Контрерас (Беннетте, 65).

Предупреждения: Контрерас (41), Ямане (44), Борхес (61), Кальво (70), Итакура (84), Эндо (90).

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