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Газовый махач. «Оренбург» и «Зенит» устроили в своих матчах позорные потасовки

В воскресенье определились последние участники весенней части ФОНБЕТ Кубка России. Но больше всего интриг было вокруг положения в группах В и С.
Газовый махач. «Оренбург» и «Зенит» устроили в своих матчах позорные потасовки
27 ноября 2022 20:06
автор: Антон Крупин
автор фото: ФК "Спартак"

Группа С была самой запутанной. Здесь – в отличие от других квартетов – не было заранее определившихся аутсайдеров. Абсолютно каждый мог оказаться на любой строчке – с 1-й по 4-й. Сыграй «Динамо» вничью, то даже при победе по пенальти – оно могло вылететь из кубка. Выиграли бело-голубые 1:0 – и вышли с первой строчки в весну в качестве победителей группы.

- Вот ведь замечательная формула у кубка! Всем постоянно проигрываем, но выходим с первого места в группе! – радовались динамовские болельщики.

Игра оставила неплохое впечатление: была и драматургия, и острые моменты с обеих сторон, с хорошим счетом могли выиграть и те, и другие, но на последнем рубеже хорошо играли вратари.

«Динамо» опять угадало с заменами: Макаров почти сразу после выхода на поле разобрался в чужой штрафной, принял мяч грудью, обработал и ударил в угол ворот, сговорившись с сыгравшей на его стороне штангой.

Дотерпели, разобрались, выдюжили.

Поведение гостей, впрочем, крайне разочаровало. Грубость, которая часто оказывалась незамеченной арбитром – это еще то, что можно было бы принять как данность. Газовые команды «Зенит», «Оренбург», а также их одноклассник – ФК «Сочи» давно привыкли к лояльному судейству. Но незадолго до финального свистка страсти разгорелись: гости стали быковать на Лесового, который завозился с мячом, ушедшим в аут – началась потасовка. Удален, правда, оказался только помощник тренера «Оренбурга». Гости остались в полном составе.

Еще более крутой «махач» случился спустя два часа, когда заканчивалась игра «Зенит» - «Спартак». Есть у «Зенита» традиция – каждую осень играть в группе и бороться за третье место. Наверное, с учетом нашего глобального бана для этого кубок и был придуман.

Судья Москалев вроде бы жестко поставил местных на карточки (и было за что – питерцы играли крайне грубо): семь желтых у «Зенита» и четыре у «Спартака», но страсти «Зенита» не утихали – команда для сохранения прописки в элитной части кубка должна была выигрывать минимум 4:0, но на поле вяло катала вату и мало виделось в этом мысли.

После свистка, обозначившего переход из основного времени сразу в серию пенальти (таков кубковый регламент), Бариос начал активно атаковать кулаками Промеса и Николсона, стоявших рядом. На поле полетели тренеры, в какой-то момент между боксирующими оказался Москалев. Казалось, ладно рефери не смог увидеть всё – в том числе, как подленько Родригао и его партнеры по команде подленько, исподтишка били ногами соперника. Тут вмешался ВАР, который много минут пересматривал повторы со всех точек. И каково же было удивление трибун, когда выяснилось, что счет по красным 3:3, то есть развязавший хамство на поле «Зенит» даже не оказался проигравшим. Чудеса!

источник: «Советский спорт»
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Газовый махач. «Оренбург» и «Зенит» устроили в своих матчах позорные потасовки
Газовый махач. «Оренбург» и «Зенит» устроили в своих матчах позорные потасовки
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