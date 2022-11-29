Алексей Сафонов: Выбежавший с флагом ЛГБТ может 20 лет получить, а то и повесят. Там свои законы

- Что больше всего запомнилось, понравилось?

- Пока понравились Франция, Испания и Бразилия – эти команды спокойно и уверенно идут к своей цели.

Этот чемпионат – такое прощание со звездами. И мы видим, как Роналду перестроился, играет больше на команду, не тянет одеяло на себя. Как это обычно происходило все эти годы. Очень хочет выиграть титул напоследок.

Неймар тоже стал играть на команду. Вообще, в Бразилии видно, что все подчинено главной цели – победе в турнире.

У французов то же самое - Гризманн, отдает голевые передачи Мбаппе.

У испанцев отличное поколение выросло и ветераны еще в строю. Как принято говорить, сплав опыта и молодости.

Что еще? Удивило большое количество травм, никогда еще чемпионат не проводился в разгар сезона. Много футболистов, игравших параллельно с национальными чемпионатами в еврокубках, нагрузки приличные.

- Вчера впервые на поле прорвался болельщик с флагом ЛГБТ…

- Я бы назвал его не болельщиком, а идиотом. В Катаре жесткие законы. Этот бегун может спокойно 20 лет получить, а то и виселицу.

Судья Баскаков как-то рассказывал в своей книге, как в Катаре один немецкий судья решил пошутить и украл в магазине какую-то мелочь. Везде камеры, страна маленькая, нашли быстро, посадили.

Меркель просила отпустить, а судье кисть отрезали за воровство. Потом его посадили в самолет, кисть сохранили в специальной камере, отдали пилотам. Потом в Германии кисть пришили. Катарцы сказали: «Извините, но у нас вои законы».

- Бразильцы радуют игрой. Давно так с запасом не играли. Хотя соперники пока не топ-уровня, но очень крепкие.

- Новые кумиры появляются, Ришарлисон забил два гола и у него количество подписчиков выросло на 4 млн. Ондуа вышел с флагами России и Камеруна на бутсах. Молодец!

- Немцы едва не вылетели. Не удивило?

- Что-то у них с нападением не так, беззубое. Но будут цепляться до последнего. Японцы сенсацию сотворили – немцев обыграли, а с Коста-Рикой ничего не показали. Такой заводной апельсин, завод кончился временно.