Дмитрий Селюк: На ЧМ победит команда из Европы, бразильцам не хватит характера, Аргентина слабая

- Не могу сказать, что что-то удивило. Были три матча, в которых были зафиксированы сенсационные результаты – поражение Аргентины от Саудовской Аравии, Германии – от Японии и Бельгии – от Марокко. Но на чемпионатах мира всегда бывают такие сенсации. Но я уверен, что все эти команды пройдут дальше.

В целом чемпионат идет своим ходом. Я убежден, что чемпионом станет европейская команда. Наибольшее впечатление пока производит Франция. А если б не выбыли из-за травм Бензема, Погба и Канте, это была суперкоманда. Но и в нынешнем составе французы очень сильны.

- Вы говорите, команда из Европы победит. А как же прекрасная Бразилия?

- Бразильцам не хватит характера, бойцовских качеств для победы. Они технари, но немного мягкотелые. Атлетичный футбол, в который играет Франция или Англия, сомнет Бразилию. Испанцы тоже в очной встрече переиграют бразильцев.

Я хотел бы, чтоб Месси стал чемпионом мира, но Аргентина сейчас просто слабая. Их заочное противостояние с Роналду идет и на этом турнире. Роналду мог бы заслужить бОльшее уважение, если б пробил пенальти Гане мимо ворот, куда-нибудь в сторону углового флажка.

Пенальти совсем левый, это было всем очевидно. И вчера радовался голу в игре с Уругваем, хотя, видимо, понимал, что мяча не коснулся.

Есть коллектив, чемпионат мира, а Роналду опять радуется личным достижениям. Вот забил на пяти чемпионатах мира, последний, правда, с левого пенальти. Чему тут радоваться? Зато Месси два нормальных гола забил.

- С немцами что происходит?

- Немцы наберут обороты, команда очень сильная, по традиции игроки атлетичные. Мои главные фавориты – Франция, Англия, Испания, и про Германия я уже сказал. Еще есть Португалия, у них очень приличный состав. Надо их тоже учитывать.