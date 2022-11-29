World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

У «Старой сеньоры» будет новый владелец?

Под занавес встречи сборной Португалии со сборной Уругвая пришли новости о «бывшей» Роналду, которые сразу затмили обсуждение спорности пенальти в ворота «чарруа». Ведь в отставку, да в полном составе, отправилось руководство самого титулованного клуба Италии.
У «Старой сеньоры» будет новый владелец?
29 ноября 2022 20:19
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: Keystone Press Agency

«Ювентус» покинули президент туринской команды - бизнесмен Андреа Аньелли, вице-президент - обладатель «Золотого мяча» Павел Недвед, генеральный директор Маурицио Арривабене и еще семь членов правления. В ближайшее время им обещают найти достойную замену. Главный тренер «Старой сеньоры» Массимилиано Аллегри пока остается на своем посту. Но кто знает, надолго ли. Ведь на прошлой неделе в Турине уже наметились серьезные изменения - «Ювентус» начал искать нового спортивного директора вместо Федерико Керубини.

Бизнесмен Андреа Аньелли, из могущественного итальянского клана Аньелли, того самого, что владеет концерном FIAT Chrysler Automobiles (седьмым по величине автопроизводителем в мире), руководил «Ювентусом» с 2010 года. При нем клуб 9 лет подряд был чемпионом Италии, дважды вышел в финал Лиги чемпионов и по 5 раз выиграл Кубок и Суперкубок Италии. Также Аньелли стал автором одного из самых громких трансферов в истории футбола - в 2018 году Криштиану Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» за 120 млн евро. На данный момент команда занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 31 очко. Жаль, что все эти достижения все-таки не помогли «Юве», старожилу итальянского футбола, не наступить в одну и ту же лужу дважды.

В 2006 году туринцы стали главными героями коррупционного скандала. Тогда это им стоило изгнания из Серии А, а также потери двух чемпионских титулов. А год назад случилось то, что принято называть - «никогда такого не было и вот опять». В ноябре 2021 года «Ювентус» попал под следствие. Клуб обвинили в нелегальном наращивании капитала или простыми словами - в отмывании денег. Согласно данным финансовой полиции Турина президент «Юве», вице-президент и спортивный директор в течение трех последних лет допустили фальсификацию финансовой отчетности клуба на 50 млн евро.

Кроме того, правоохранительные органы очень заинтересовались обменом полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича на игрока «Барселоны» Артура в 2020 году. Сделку уже тогда называли «серой»: 30-летний Пьянич уехал в Каталонию за 70 млн евро, а 23-летний Артур - в Турин за 80 млн. В общем, «Старая сеньора» подверглась обыскам в своих офисах и как позже заявила федеральная прокуратура Италии, расследование будут продолжать до тех пор, пока не проанализируют все изъятые документы, вплоть до запятых. Видимо, спустя год, полиция за свои слова все же ответила и теперь «Ювентус» будет жить с новым спортивным и финансовым менеджментом. Что же касается, Андреа Аньелли, Павла Недведа и Федерико Керубини, предварительно, им грозит отстранение от футбольной деятельности сроком на один год. Сам клуб могут оштрафовать на 1 млн евро, но, по сравнению с 2006 годом, когда туринцев сразу отправили дивизионом ниже, можно сказать, что пока все еще легко отделались.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
У «Старой сеньоры» будет новый владелец?
У «Старой сеньоры» будет новый владелец?
Под занавес встречи сборной Португалии со сборной Уругвая пришли новости о «бывшей» Роналду, которые сразу затмили обсуждение спорности пенальти в ворота «чарруа». Ведь в отставку, да в полном составе, отправилось руководство самого титулованного клуба Италии.
29.11.2022 20:19
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Дмитрий Селюк: На ЧМ победит команда из Европы, бразильцам не хватит характера, Аргентина слабая
Дмитрий Селюк: На ЧМ победит команда из Европы, бразильцам не хватит характера, Аргентина слабая
Продолжается ЧМ в Катаре, турнир набрал ход. С нашим постоянным экспертом, футбольным агентом Дмитрием Селюком подводим первые итоги.
29.11.2022 17:46
Футбол
автор: Юрий Волохов
Алексей Сафонов: Выбежавший с флагом ЛГБТ может 20 лет получить, а то и повесят. Там свои законы
Алексей Сафонов: Выбежавший с флагом ЛГБТ может 20 лет получить, а то и повесят. Там свои законы
Чемпионат мира в Катаре набрал ход. Футбольный агент Алексей Сафонов делится своими впечатлениями.
29.11.2022 14:46
Футбол
автор: Юрий Волохов
Газовый махач. «Оренбург» и «Зенит» устроили в своих матчах позорные потасовки
Газовый махач. «Оренбург» и «Зенит» устроили в своих матчах позорные потасовки
В воскресенье определились последние участники весенней части ФОНБЕТ Кубка России. Но больше всего интриг было вокруг положения в группах В и С.
27.11.2022 20:06
Футбол
автор: Антон Крупин
Харакири в пользу немцев. Япония подарила победу Коста-Рике на ЧМ-2022
Харакири в пользу немцев. Япония подарила победу Коста-Рике на ЧМ-2022
Сборная Японии во 2-м туре группового этапа чемпионата мира неожиданно уступила Коста-Рике (0:1), запутав ситуацию в квартете Е.
27.11.2022 17:48
Футбол
Почему «Спартак», находясь на первом месте в группе, рискует вылететь в воскресенье из кубка?
Почему «Спартак», находясь на первом месте в группе, рискует вылететь в воскресенье из кубка?
В последний игровой день для футбольной России-2022 «Спартак» отправляется к «Зениту».
26.11.2022 14:40
Футбол
автор: Антон Крупин
Устроит ли «Зенит» «Спартаку» третий кряду разгром в Петербурге? Прогноз на суперигру в Кубке России
Устроит ли «Зенит» «Спартаку» третий кряду разгром в Петербурге? Прогноз на суперигру в Кубке России
В воскресенье 27 ноября на «Газпром Арене» чемпион страны примет красно-белых в заключительном кубковом туре (16:00).
26.11.2022 12:50
Футбол
автор: Сергей Иванов
Нужен ли кому-то в Сибири футбол?
Нужен ли кому-то в Сибири футбол?
Пока на ЧМ в Катаре мир открывает для себя новые имена и футбольные страны, как, например, Канаду, где, оказывается, умеют играть не только в хоккей, в России, тем временем умирает очередной профессиональный клуб с многолетней историей.
26.11.2022 10:54
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Семак жаждет отомстить Абаскалю за унизительное поражение 0:3. Так ли велики шансы «Спартака»?
Семак жаждет отомстить Абаскалю за унизительное поражение 0:3. Так ли велики шансы «Спартака»?
Последний матч 2022-го года российских команд решит судьбу плей-офф Кубка России, в котором «Спартак» попытается максимально усложнить задачу «Зениту» грядущей весной.
26.11.2022 10:23
Футбол
автор: Никита Шмытов
Нойер и Кейн добились своего
Нойер и Кейн добились своего
Похоже, Международная федерация футбола (ФИФА) не захотела ссориться с Союзом европейских футбольных (УЕФА) и получила-таки разрешение у властей Катара на использование радужной символики в рамках чемпионата мира.
25.11.2022 10:45
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Двадцать лет спустя! Как Сенегал второй раз в истории попал в 1/8 финала чемпионата мира (видео)
Сенегал благодаря победе над Эквадором в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022 (2:1) вышел в 1/8 финала вместе с Нидерландами, которые в параллельном матче переиграли Катар (2:0). Главный тренер сенегальцев Алиу Сиссе пробился в плей-офф ЧМ спустя 20 лет после того, как сделал это в качестве капитана своей сборной.
«Польша проиграет Аргентине, но выйдет в плей-офф». Прогнозы Кечинова на матчи ЧМ-2022
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 3-го тура ЧМ-2022 в группах С и D: Тунис – Франция, Австралия – Дания, Польша – Аргентина, Саудовская Аравия – Мексика.
Малинину поставили меньше Семененко, Трусова снялась с чемпионата России по прыжкам. Что нового в фигурном катании
В Финляндии прошел последний отборочный этап международной серии Гран-при. Теперь известны шестерки финалистов во всех видах катания.
Каталажка вместо мундиаля. Как испанский болельщик хотел попасть на ЧМ-2022, а оказался в иранской тюрьме
Испанец Сантьяго Санчес намеревался дойти пешком до Катара, чтобы поболеть на чемпионате мира за свою сборную, но вояж обернулся для него кошмаром.
«Кейн должен забить Уэльсу, Штаты могут не справиться с Ираном». Прогнозы Кирьякова на матчи ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 3-го тура ЧМ-2022 в группах А и B: Нидерланды – Катар, Эквадор – Сенегал, Уэльс – Англия, Иран – США.
Коснулся или нет? Как Португалия победила Уругвай благодаря «недоголу Криштиану»
В заключительном матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Португалии благодаря дублю Бруну Фернандеша обыграла Уругвай (2:0) и оформила досрочный выход в плей-офф.
Нидерланды – Катар, Эквадор – Сенегал, Уэльс – Англия, Иран – США: расклад и расписание трансляций 3-го тура ЧМ-2022 в группах А и В 29.11.2022
29 ноября пройдут матчи третьего тура в группах А и В чемпионата мира в Катаре. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием восьми сборных, представленных в этих квартетах.
Каземиро «исполнил» Неймара! Как Бразилия победила Швейцарию и вышла в плей-офф ЧМ-2022
Пятикратные чемпионы мира одержали вторую победу в группе G – над сборной Швейцарии (1:0) – и досрочно вышли в 1/8 финала.
Бороться с Валиевой на чемпионате России могут четверо, и Трусовой среди них нет. Итоги Гран-при
По общему зачету завершившейся серии из шести турниров можно определить не только будущих финалистов Гран-при, но и весь расклад сил в российской «фигурке».
Ох уж эта Африка! Как ганцы в сумасшедшем матче с корейцами вырвали первую победу на ЧМ-2022
Дубль Мохаммеда Кудуса помог сборной Ганы дожать Южную Корею (3:2) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика