У «Старой сеньоры» будет новый владелец?

«Ювентус» покинули президент туринской команды - бизнесмен Андреа Аньелли, вице-президент - обладатель «Золотого мяча» Павел Недвед, генеральный директор Маурицио Арривабене и еще семь членов правления. В ближайшее время им обещают найти достойную замену. Главный тренер «Старой сеньоры» Массимилиано Аллегри пока остается на своем посту. Но кто знает, надолго ли. Ведь на прошлой неделе в Турине уже наметились серьезные изменения - «Ювентус» начал искать нового спортивного директора вместо Федерико Керубини.

Бизнесмен Андреа Аньелли, из могущественного итальянского клана Аньелли, того самого, что владеет концерном FIAT Chrysler Automobiles (седьмым по величине автопроизводителем в мире), руководил «Ювентусом» с 2010 года. При нем клуб 9 лет подряд был чемпионом Италии, дважды вышел в финал Лиги чемпионов и по 5 раз выиграл Кубок и Суперкубок Италии. Также Аньелли стал автором одного из самых громких трансферов в истории футбола - в 2018 году Криштиану Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» за 120 млн евро. На данный момент команда занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 31 очко. Жаль, что все эти достижения все-таки не помогли «Юве», старожилу итальянского футбола, не наступить в одну и ту же лужу дважды.

В 2006 году туринцы стали главными героями коррупционного скандала. Тогда это им стоило изгнания из Серии А, а также потери двух чемпионских титулов. А год назад случилось то, что принято называть - «никогда такого не было и вот опять». В ноябре 2021 года «Ювентус» попал под следствие. Клуб обвинили в нелегальном наращивании капитала или простыми словами - в отмывании денег. Согласно данным финансовой полиции Турина президент «Юве», вице-президент и спортивный директор в течение трех последних лет допустили фальсификацию финансовой отчетности клуба на 50 млн евро.

Кроме того, правоохранительные органы очень заинтересовались обменом полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича на игрока «Барселоны» Артура в 2020 году. Сделку уже тогда называли «серой»: 30-летний Пьянич уехал в Каталонию за 70 млн евро, а 23-летний Артур - в Турин за 80 млн. В общем, «Старая сеньора» подверглась обыскам в своих офисах и как позже заявила федеральная прокуратура Италии, расследование будут продолжать до тех пор, пока не проанализируют все изъятые документы, вплоть до запятых. Видимо, спустя год, полиция за свои слова все же ответила и теперь «Ювентус» будет жить с новым спортивным и финансовым менеджментом. Что же касается, Андреа Аньелли, Павла Недведа и Федерико Керубини, предварительно, им грозит отстранение от футбольной деятельности сроком на один год. Сам клуб могут оштрафовать на 1 млн евро, но, по сравнению с 2006 годом, когда туринцев сразу отправили дивизионом ниже, можно сказать, что пока все еще легко отделались.