Месси против Левандовски. Матч, от которого зависит путёвка в плей-офф

Какие перспективы перед последним туром?

Польша

Если бы групповой этап заканчивался после двух туров, то вся Польша бы пустилась в пляс, но в реальном мире её первое промежуточное место ничего не означает и не гарантирует перед последним матчем. Пока что, поляки могут занять как первое место, дающее более простого соперника в плей-офф, так и третье место, которое даст лишь комфортный самолёт до Варшавы.

Чтобы продолжить выступление на ЧМ Польшу точно устроит любая победа над Аргентиной или даже ничья. Поражение тоже не станет фатальным, но при условии, что Саудовская Аравия не выиграет у Мексики или не проиграет ей с крупным счётом.

Аргентина

У Аргентины ситуация запутаннее. Из-за поражения от Саудовской Аравии (1:2) задача по выходу в плей-офф не выполнена и требует многого для ее реализации.

Для попадания в ⅛ финала аргентинцам требуется любая победа над поляками, а если её не будет, то без нужного результата в параллельном матче не обойтись. В этом случае Саудовская Аравия и Мексика должны сыграть вничью (тогда Аргентина выйдет по разнице голов). Если Аргентина вытянет только ничью, а саудовцы выиграют у мексиканцев, то именно азиатская сборная скинет южноамериканцев со второго места и пройдет дальше.

Составы

Польша

Польша неудачно сыграла в первом матче, но во втором проснулись те, от кого больше всего ждали. Роберт Левандовски таки забил первый долгожданный гол на чемпионате мира и отдал голевую передачу, а поддержал его полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски, который тоже отметился голом.

Теперь они же, при поддержке других игроков, должны показать свой лучший футбол в заключительном туре, чтобы переиграть сверхмотивированную и более опытную Аргентину.

Аргентина

У Аргентины помимо Лионеля Месси есть многие другие звёздные игроки, но пока кроме нападающего «ПСЖ» рассчитывать не на кого. Месси забил единственный гол в ворота саудовцев с пенальти, а против Мексики он забил невообразимый гол, который позже закрепил голевой передачей.

Главным разочарованием Аргентины назову Лаутаро Мартинеса, от которого ждали голов, но он принёс только потери, слабую борьбу и нулевое созидание. В прошлой встрече его рано заменил Хулиан Альварес, и немаловероятно, что против Польши в старте выйдет именно форвард «Манчестер Сити».

Статистика и факты

Эта встреча станет третьей для Аргентины и Польши на чемпионатах мира. В 1974-м Польша выиграла - 3:2, а в 1978-м сильнее оказалась Аргентина - 2:0.

В 2011-м году команды встречались в товарищеском матче. Польша выиграла со счётом 2:1, а одну из голевых передач отдал Левандовски.

Польша проиграла три последних игры против южноамериканских команд на ЧМ, не забив ни одного гола.

Аргентина проходила в плей-офф в 13 последних турнирах из 14. Лишь в 2002-м команда выбыла на групповом этапе.

Польша может выйти в плей-офф впервые с 1986-го года.

Лионель Месси забил в 6 матчах подряд за Аргентину.