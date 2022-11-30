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Саудовская Аравия выиграла у Аргентины, но ещё не вышла в плей-офф. Теперь нужно обыгрывать Мексику

Мексика, еще не забившая на мундиале, тоже имеет все шансы выйти в ⅛ финала.
Саудовская Аравия выиграла у Аргентины, но ещё не вышла в плей-офф. Теперь нужно обыгрывать Мексику
30 ноября 2022 15:24
автор: Никита Шмытов
автор фото: 433

Какие перспективы перед последним туром?

Саудовская Аравия

Саудовская Аравия за два тура стала одной из самых привлекательных сборных всего турнира, за которую хочется переживать. Её никто не воспринимал всерьёз до старта турнира, благодаря чему заниженные ожидания вкупе с яркой игрой не могут не подкупать. Тем более, что она преподнесла первую большую сенсацию на турнире - против Аргентины (2:1). Увы, но успех закрепиться не удалось, и саудовцы проиграли Польше - 0:2, хотя больше контролировали игру и больше создали голевых моментов. Просто не повезло.

Но Саудовская Аравия еще имеет шансы выйти в плей-офф чемпионата мира впервые с 1994-го года. Для этого ей обязательно нужно набирать в последнем туре больше очков, чем наберет Аргентина в матче с Польшей.

Также есть вариант, при котором Саудовская Аравия и Аргентина синхронно выиграют, и тогда дело дойдет до подсчета голов. Пока что у саудовцев разница мячей «-1» , а у Аргентины - «+1». Отыграть будет сложновато.

Мексика

А теперь о Мексике, которая дала ровно противоположные эмоции от своей игры. Североамериканцы не имеют четкого рисунка игры, мало создают моментов и не забили ни одного гола за два тура.

Мексика загнала себя в угол, не выиграв ни одной встречи до этого. От первого места её отделяют всего три очка, но даже взлететь на вторую строчку почти невозможно. Для этого нужно обыгрывать Саудовскую Аравию, а также надеяться на Аргентину, которая должна проиграть Польше. Теоретически Польше может хватить и ничьи Аргентины при собственной победе, но тогда придется вновь обращаться к разнице голов, которая у Мексики не очень хорошая - «-2».

Составы

Саудовская Аравия

У Саудовской Аравии невозможно выделить отдельно взятого игрока, ведь каждый из винтиков этого состава играет важнейшую роль, и тем печальнее для сборной, что последний матч группового этапа пропустит Абдулела Аль-Малки. 28-летний полузащитник получил две жёлтые карточки в двух матчах, а значит пропусти третий по правилам турнира, а ведь именно он приносил большую пользу в центре поля, как создавая моменты для партнеров, так и подчищая за ними в обороне.

Мексика

Весь состав Мексики, прямо говоря, разочаровывает. Теперь не спасает даже Гильермо Очоа, а впереди не выделяется на фоне партнёров Ирвинг Лосано, который должен был стать главным мотором для создания голевых эпизодов. Не помогает и опыт 36-летнего Андреса Гуардадо, которого не будет в третьей встрече группового этапа из-за травмы.

Статистика и факты

Мексика и Саудовская Аравия в 21-м веке встретятся впервые. Зато в период между 1995-м и 1999-м годом команды встречались 5 раз, по результатам которых североамериканцы выиграли 4 раза, а в зачёт азиатам пошла лишь 1 ничья.

Саудовская Аравия пропустила в 17 из 18 сыгранных встречах на чемпионатах мира. Среди всех сборных, которые играли более 10 раз на ЧМ, у неё самый худший показатель сухих матчей - 6%.

Мексика не забивает 4 матча подряд на чемпионатах мира.

Все 12 последних пропущенных мячей Мексики на ЧМ пришлись на второй тайм, половина из них - в последние 10 минут.

Самый дорогой игрок саудовцев Абдуррахман Гариб оценивается в 3 млн евро, а у Мексики Эдсон Альварес - 35 млн евро.

источник: «Советский спорт»
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