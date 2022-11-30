Тунис всё ещё может ворваться в плей-офф, но Франции тоже нужна победа

Какие перспективы перед последним туром?

Тунис

Тунис позитивно стартовал на мундиале, сыграв вничью с одним из фаворитов группы сборной Дании (0:0), а ещё крепче его положение могло стать после второго тура, но африканская команда не использовала шанс, проиграв Австралии (0:1).

Даже если бы Тунис удержал победу во втором матче, то его шансы на выход в плей-офф были бы гораздо выше, но при сложившейся ситуации они минимальны. В третьем туре тунисцам нужно побеждать лидирующую Францию, а в параллельном матче надеяться на ничью. Их также может устроить три очка датчан, но тогда придется считать разницу голов, что тоже не является плюсом для Туниса.

Короче говоря, Тунис спасет лишь чудо, а пока последний тур выглядит пустой формальностью.

Франция

Франция быстро оформила выход в плей-офф, разгромив сначала Австралию (4:1), а затем на классе обыграв Данию (2:1). Теперь французы точно не упадут ниже второй позиции, но это не значит, что мотивации перед последним туром нет. Франции нужно желательно занимать первую строчку, чтобы получить более простого соперника в ⅛ финала.

Составы

Тунис

Тунис знает все свои плюсы, а потому команда не прибегает к истерическим изменениям в составе от матча к матчу. Главный тренер во втором туре сделал всего одно изменение относительно первого матча в нападении, да и то было вынужденным.

Тунисцы показали, что они неплохо распоряжаются мячом, не разбрасываются возможностями создать голевые моменты и всегда доводят ситуации до удара из пределов штрафной, игнорируя возможности бессмысленно пробить издалека.

Посыпая соль на рану Леониду Слуцкому, хотелось бы выделить экс-защитника «Рубина» Монтассара Тальби. Действующий игрок «Лорьяна» за два матча сделал десятки выносов, отборов, перехватов, а также других атакующих действий, но помимо них, на его счету 12 из 16 точных длинных передач за два тура - это показатель топ-игрока европейского чемпионата.

Франция

У Франции всё в порядке. Команда как будто не заметила потери нескольких игроков, которые травмировались перед самым стартом турнира.

Мбаппе за два матча забил два гола и отдал одну голевую, Жиру хорошо справляется на острие атаки, Гризманн отрабатывает за всех в прессинге, опорную зону неожиданно классно укрепили Рабьо и Тчуамени, а защита почти не дает шансов сопернику создать хоть какие-то моменты. Всего этого хватает, по крайней мере на групповом этапе против средних соперников.

В последнем матче Дидье Дешам может перестраховаться и дать отдохнуть некоторым игрокам стартового состава. Например, точно достоин сыграть Эдуарду Камавинга, который не провёл ещё ни одной минуты на поле. Да и Маркус Тюрам может появиться вместо 36-летнего Оливье Жиру, которому может не хватить физики в плотном графике ЧМ.

Статистика и факты

Франция ни разу не проигрывала Тунису (2 победы и 2 ничьи).

Франция выиграла 6 последних матчей чемпионата мира. Только у Италии (7 побед) и Бразилии (11 побед) были более длительные серии.

Тунис не забил ни одного гола на текущем ЧМ, хотя пробил по воротам 26 раз. Если он не забьёт Франции, то этот мундиаль станет первым за всю историю страны, в котором он не забьёт гол.

Тунис пропустил в 15 матчах из 17 на чемпионатах мира.

Дидье Дешам во главе сборной Франции выиграл 11 из 14 встреч на ЧМ.

Уго Льорис может сравняться с Лилианом Тюрамом по количеству игр за сборную Франции, если сыграет с Тунисом.