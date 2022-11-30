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Австралия может устроить первую сенсацию, выдавив Данию на ЧМ-2022 из группового этапа

До старта турнира результат этого матча был очевиден, но теперь счёт непредсказуем.
Австралия может устроить первую сенсацию, выдавив Данию на ЧМ-2022 из группового этапа
30 ноября 2022 15:39
автор: Никита Шмытов
автор фото: 433

Какие перспективы перед последним туром?

Австралия

Австралия на старте турнира ожидаемо уступила действующиму чемпиону мира Франции (1:4), но уже во втором туре доказала, что разгромное поражение стало следствием силы французов, а не собственной слабостью. Австралийцы переиграли Тунис (1:0), благодаря чему создали хорошую почву для плей-офф в третьем туре.

При условии победы или ничьи Франции в матче с Тунисом, Австралии будет хватать даже ничьи с Данией для прохода в следующий этап. А если африканская сборная сотворит сенсацию, да ещё и с разгромным счётом, то придется считать голы. Самый надёжный вариант для Австралии - обыграть датчан с любым счетом, и тогда не придется поглядывать на результат в параллельной встрече.

Дания

Дания, как и Австралия, тоже проиграла фаворитам группы сборной Франции (1:2), но она и не смогла обыграть Тунис (0:0). Пока что Дания совершенно не напоминает себя образца Евро-2020 или хотя бы Лиги наций-2022, а её игра не выделяется на фоне даже более слабых команд на турнире.

И всё же соперники по группе оставили шанс Дании исправить накопившиеся проблемы в последнем туре. Теперь скандинавам будет достаточно победы над Австралией, но теоретически и её может не хватить. Если Тунис обыграет Францию более крупно, чем Дания Австралию, то выше в таблице окажутся именно африканцы.

Вышеописанное стечение обстоятельств маловероятно, так что Дании нужно просто настроиться на собственную победу. Любой другой результат, включая ничью, оставляет команду Кристиана Эриксена за бортом ЧМ.

Составы

Австралия

У Австралии нет топовых звёзд мирового футбола, а потому в команде нет надежды, что кто-то в одиночку решит задачу. Из-за этого заметно хорошее, а главное качественное взаимодействие, которое принесло победу против Туниса.

У Австралии есть четкий рисунок игры, по которому она действует от матча к матчу. Она знает, что не сможет строить красивые комбинации впереди, а потому выбрала простую тактику по высиживанию в защите с последующими забросами на форвардов, в надежде, что рано или поздно они смогут удачно зацепиться за мяч. До безумия простая тактика, но ведь работает же!

В матче с Тунисом ярко себя проявил форвард Митчелл Дюк из второго японского дивизиона, который не только забил гол, но и выиграл 9 из 12 единоборств, а также пробил 4 раза и штрафной и сделал 3 передачи в финальную треть.

Дания

Состав Дании богат на таланты, но мало их просто собрать, нужно еще и правильно встроить в игру, с чем пока есть проблемы у главного тренера.

Каспер Юльманн давно определился с защитой и полузащитой, а по атаке есть большие вопросы. В двух турах ЧМ он использовал разные связки и схемы, ни одна из которых не принесла результат.

Большая надежда возлагалась на Каспера Дольберга, но просиживание на лавке «Севильи» дало о себе знать и, пока что, датский форвард выглядел потерянным на поле. Не далеко ушли 29-летний опытный нападающий «Копенгагена» Андреас Корнелиус и молодой 22-летний Андреас Ольсен. Дания слишком много взвалила на Кристиана Эриксена и Пьера-Эмиля Хёйбьерга, которые не успевают отрабатывать за всех.

Статистика и факты

Австралия и Дания встречались в истории 4 раза: 2 победы у датчан, 1 у австралийцев и 1 раз команды сыграли вничью. Единственный официальный матч пришёлся на чемпионат мира-2022, в котором соперники сыграли на групповом этапе вничью - 1:1.

Австралия проиграла 8 из 11 последних матчей на чемпионатах мира против европейских команд.

Дания не выигрывает 5 матчей подряд на чемпионатах мира (4 ничьи 1 поражение).

Австралия участвовала на чемпионатах мира 6 раз, и лишь в 2006-м она вышла в плей-офф.

Всего Австралия провела 18 матчей на чемпионатах мира, и она лишь трижды праздновала победы: над Японией в 2006-м, над Сербией в 2010-м, и над Тунисом на текущем ЧМ. Также ей удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности всего 2 раза из 18 сыгранных матчей.

9 из 15 голов Австралии на чемпионатах мира были забитыми игроками старше 30 лет.

источник: «Советский спорт»
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