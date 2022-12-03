World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Плевок в болельщиков» был активирован 1 декабря

Лидеры фанатских движений опубликовали заявление по поводу введения fan-ID.
«Плевок в болельщиков» был активирован 1 декабря
03 декабря 2022 00:11

«С 1 декабря закон о fan-ID действует на стадионах всех команд РПЛ. Отныне ни один человек не сможет попасть на матч чемпионата без оформления нового паспорта.

Болельщики, футболисты и тренеры своё мнение насчет fan ID уже давно высказали – в новом документе нет никакой необходимости. Более того, введение паспорта болельщика – это акт прямого вредительства по отношению к нашему футболу, который и так переживает непростые времена.

Несмотря на все обещания ни чиновники, ни депутаты, ни РФС так и не удосужились хотя бы организовать круглый стол с участием болельщиков для того, чтобы выслушать людей, которые десятилетиями ходили на стадионы и поддерживали свои команды везде, невзирая на погоду, времена года и собственные дела.

Что ж, вы свой выбор сделали. Мы тоже.

Уверены, что абсолютное большинство не оформляло и не будет оформлять собачий паспорт. Призываем всех оставаться верными своим принципам. Даже если вы не причисляете себя к движению футбольных фанатов, то должны осознавать, что fan ID – это плевок в душу, акт унижения и принудительной сегрегации по отношению ко всем любителям футбола в нашей стране. В сложившейся ситуации нам всем, фанатам и кузьмичам, карланам и олдам, ультрас и хулиганам, нужно продемонстрировать единство и отказаться от посещения стадионов до отмены вредительского закона.

А до этого момента пусть российские чиновники и политики ходят на трибуны сами и вживую наслаждаются последствиями своих идиотских решений – пустыми стадионами. Счастливо оставаться!» - говорится в заявлении, которое мы публикуем с некоторыми сокращениями.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Плевок в болельщиков» был активирован 1 декабря
«Плевок в болельщиков» был активирован 1 декабря
Лидеры фанатских движений опубликовали заявление по поводу введения fan-ID.
03.12.2022 00:11
Футбол
Австралия может устроить первую сенсацию, выдавив Данию на ЧМ-2022 из группового этапа
Австралия может устроить первую сенсацию, выдавив Данию на ЧМ-2022 из группового этапа
До старта турнира результат этого матча был очевиден, но теперь счёт непредсказуем.
30.11.2022 15:39
Футбол
автор: Никита Шмытов
Тунис всё ещё может ворваться в плей-офф, но Франции тоже нужна победа
Тунис всё ещё может ворваться в плей-офф, но Франции тоже нужна победа
Французы обеспечили место в плей-офф за тур до конца группового этапа, но теперь им нужно гарантировать первую строчку.
30.11.2022 15:29
Футбол
автор: Никита Шмытов
Саудовская Аравия выиграла у Аргентины, но ещё не вышла в плей-офф. Теперь нужно обыгрывать Мексику
Саудовская Аравия выиграла у Аргентины, но ещё не вышла в плей-офф. Теперь нужно обыгрывать Мексику
Мексика, еще не забившая на мундиале, тоже имеет все шансы выйти в ⅛ финала.
30.11.2022 15:24
Футбол
автор: Никита Шмытов
Месси против Левандовски. Матч, от которого зависит путёвка в плей-офф
Месси против Левандовски. Матч, от которого зависит путёвка в плей-офф
Пора собраться и показать свой лучший футбол. Больше шанса не будет.
30.11.2022 15:20
Футбол
автор: Никита Шмытов
У «Старой синьоры» будет новый владелец?
У «Старой синьоры» будет новый владелец?
Под занавес встречи сборной Португалии со сборной Уругвая пришли новости о «бывшей» Роналду, которые сразу затмили обсуждение спорности пенальти в ворота «чарруа». Ведь в отставку, да в полном составе, отправилось руководство самого титулованного клуба Италии.
29.11.2022 20:19
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Дмитрий Селюк: На ЧМ победит команда из Европы, бразильцам не хватит характера, Аргентина слабая
Дмитрий Селюк: На ЧМ победит команда из Европы, бразильцам не хватит характера, Аргентина слабая
Продолжается ЧМ в Катаре, турнир набрал ход. С нашим постоянным экспертом, футбольным агентом Дмитрием Селюком подводим первые итоги.
29.11.2022 17:46
Футбол
автор: Юрий Волохов
Алексей Сафонов: Выбежавший с флагом ЛГБТ может 20 лет получить, а то и повесят. Там свои законы
Алексей Сафонов: Выбежавший с флагом ЛГБТ может 20 лет получить, а то и повесят. Там свои законы
Чемпионат мира в Катаре набрал ход. Футбольный агент Алексей Сафонов делится своими впечатлениями.
29.11.2022 14:46
Футбол
автор: Юрий Волохов
Газовый махач. «Оренбург» и «Зенит» устроили в своих матчах позорные потасовки
Газовый махач. «Оренбург» и «Зенит» устроили в своих матчах позорные потасовки
В воскресенье определились последние участники весенней части ФОНБЕТ Кубка России. Но больше всего интриг было вокруг положения в группах В и С.
27.11.2022 20:06
Футбол
автор: Антон Крупин
Харакири в пользу немцев. Япония подарила победу Коста-Рике на ЧМ-2022
Харакири в пользу немцев. Япония подарила победу Коста-Рике на ЧМ-2022
Сборная Японии во 2-м туре группового этапа чемпионата мира неожиданно уступила Коста-Рике (0:1), запутав ситуацию в квартете Е.
27.11.2022 17:48
Футбол
Абубакар «распечатал» Бразилию! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
Сербия не сдюжила, Камерун хлопнул дверью! Как завершился групповой этап ЧМ-2022
Швейцария добилась волевой победы над Сербией (3:2) и вышла в плей-офф вместе с Бразилией, которая сохранила первое место в группе G чемпионата мира даже после поражения от Камеруна (0:1). Так определились все пары 1/8 финала.
Нидерланды – США, Аргентина — Австралия: расклад и расписание трансляций 1/8 финала ЧМ-2022 03.12.2022
3 декабря пройдут первые два матча стартового раунда плей-офф чемпионата мира в Катаре. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием четырех сборных, вышедших из групп А, В, С и D.
Это был заговор? Как «португальские поддавки» и немецкий судья Зиберт не пустили Уругвай в плей-офф ЧМ-2022
В 3-м туре группового этапа чемпионата мира уругвайцы победили Гану (2:0), но не смогли выйти в 1/8 финала, так как в параллельном матче группы Н корейцы на флажке смогли обыграть Португалию (2:1).
«Голландцы победят 2:1, аргентинцы — в 1-2 мяча». Прогнозы Колыванова на 1/8 финала ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился с «Плеймейкером» своими ожиданиями от первых двух матчей 1/8 финала ЧМ-2022: Нидерланды – США и Аргентина – Австралия.
Неужто Валиева будет на подхвате у юниорок? Чего ждать от первого чемпионата России по прыжкам
Этот принципиально новый турнир состоится в субботу и воскресенье, 3 и 4 декабря в Санкт-Петербурге.
Онлайн-таблица группы Е и другие мемы ЧМ-2022
Главные события чемпионата мира по футболу в Катаре в картинках.
«Провал Германии — не сенсация, а система». Непомнящий — о вылете немцев с ЧМ-2022
Известный футбольный специалист Валерий Непомнящий поделился с «Плеймейкером» мнением о сенсационной развязке в группе Е, из которой в плей-офф вышли Япония и Испания, но не Германия.
«Не хватило российского газа?» Что говорят о фиаско сборной Германии на ЧМ-2022
Вылет немцев с ЧМ-2022 после группового этапа вызвал бурную реакцию.
Сразу два рекорда от Капризова! Как русский лидер «Миннесоты» обыграл Макдэвида и компанию (видео)
Гол и две результативные передачи Кирилла Капризова принесли «дикарям» волевую победу над «Эдмонтоном» (5:3) в матче чемпионата НХЛ.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика