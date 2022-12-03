«Плевок в болельщиков» был активирован 1 декабря

«С 1 декабря закон о fan-ID действует на стадионах всех команд РПЛ. Отныне ни один человек не сможет попасть на матч чемпионата без оформления нового паспорта.

Болельщики, футболисты и тренеры своё мнение насчет fan ID уже давно высказали – в новом документе нет никакой необходимости. Более того, введение паспорта болельщика – это акт прямого вредительства по отношению к нашему футболу, который и так переживает непростые времена.

Несмотря на все обещания ни чиновники, ни депутаты, ни РФС так и не удосужились хотя бы организовать круглый стол с участием болельщиков для того, чтобы выслушать людей, которые десятилетиями ходили на стадионы и поддерживали свои команды везде, невзирая на погоду, времена года и собственные дела.

Что ж, вы свой выбор сделали. Мы тоже.

Уверены, что абсолютное большинство не оформляло и не будет оформлять собачий паспорт. Призываем всех оставаться верными своим принципам. Даже если вы не причисляете себя к движению футбольных фанатов, то должны осознавать, что fan ID – это плевок в душу, акт унижения и принудительной сегрегации по отношению ко всем любителям футбола в нашей стране. В сложившейся ситуации нам всем, фанатам и кузьмичам, карланам и олдам, ультрас и хулиганам, нужно продемонстрировать единство и отказаться от посещения стадионов до отмены вредительского закона.

А до этого момента пусть российские чиновники и политики ходят на трибуны сами и вживую наслаждаются последствиями своих идиотских решений – пустыми стадионами. Счастливо оставаться!» - говорится в заявлении, которое мы публикуем с некоторыми сокращениями.