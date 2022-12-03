Азия выбивается в футбольные лидеры

Четыре сенсации группового этапа чемпионата мира в Катаре – Австралия, Марокко, Япония и Корея. И это означает, что прогнозисты не видели в плей-офф ни одной сборной из Азиатской конфедерации футбола (АФК), но их будет три. Это больше всех остальных, кроме зоны УЕФА. По две команды есть у Южной Америки и Африки, одна - из Северной. И можно было говорить, что раз чемпионат проходит в Азии, значит это помогло командам оттуда.

Однако ближе всего к Катару из всех сотворивших сенсацию находится африканское Марокко, а так-то Азия большая и разная, в том числе и в плане футбола.

Все три команды из АФК, вышедшие в плей-офф, очень похожи. Основу сборных Австралии, Японии и Кореи составляют футболисты, выступающие в Европе. Например, у наделавший много шороха и обыгравшей Германию и Испанию сборной Японии большая колония игроков выступает в Бундеслиге. Австралия же традиционно прилично представлена в британском футболе, правда, как правило, в низших лигах. У корейцев же помимо Сон Хын Мина из «Тоттенхэма» есть, например, Хван Ин Бом, игравший в «Рубине» Леонида Слуцкого, а сейчас выступающий за «Олимпиакос».

Однако в клубном азиатском футболе сейчас время доминирования богатого саудовского «Аль-Хиляля». И он как раз представляет другую систему развития футбола – в Саудовской Аравии все футболисты играют во внутреннем чемпионате. И это никак им не помешало наделать шороха, обыграв Аргентину.

Поэтому в Азии есть успех как у открытого миру футбола, так и у закрытого. Скажем, внутреннее первенство Саудовской Аравии нельзя называть более слабым, чем РПЛ. Хотя во многом и потому, что там еще больше денег. Не зря же «Аль-Насср» хочет бросить вызов «Аль-Хилялю» и поэтому ведет переговоры о Криштиану Роналду.

К слову, в еще одном саудовском клубе «Аль-Шабаб» играет наш хороший знакомый Гжегож Крыховяк.

На чемпионате мира в 2026 году будет 48 команд, поэтому квота Азии будет увеличена. Так что мы вполне можем впервые на главном футбольном турнире увидеть сборную Узбекистана, с которой Россия не так давно скатала нулевую ничью. В Азии эта команда котируется довольно высоко и при этом представляют третью концепцию развития футбола – постсоветскую и в чем-то привязанную к России.

Россия собралась в Азию?

Можно сразу сказать, что все устремления России перейти из УЕФА в АФК - пока не более, чем декларации, причем, иногда довольно забавные. Некоторые на полном серьезе заявляют, что Россия будет всех обыгрывать в Азии и выбьется там в лидеры. Надеюсь, что чемпионат мира внес в подобные настроения коррективы. И это еще авторы подобных заявлений не видели азиатский клубный футбол. Российский там может быть далеко не на первых ролях.

Но даже об этом пока говорить рано, потому что пока все намерения об изменении прописки представляют себя декларации из серии «теперь мы будем дружить с Китаем». По-настоящему вопрос никто не прорабатывал, хотя для перехода требуются серьезные реформы. Например, сейчас в азиатской Лиге чемпионов лимит на легионеров 3+1, то есть три любых и один из стран АФК, со следующего года он будет 5+1. Причем, все футболисты из стран ЕАЭС, которые в РПЛ не считаются иностранцами, будут попадать под лимит. Догадайтесь, как к идеи сокращения числа легионеров отнесется «Зенит».

Играть же России придется в так называемой Западной конференции, то есть с богатыми клубами стран Персидского залива, а не с японскими и корейскими командами, которые выступают в Восточной конференции. Встреча команд из двух этих конференций возможна только в финале.

Помимо лимита на легионеров клубы напрягут и низкие призовые в Азии. Победитель Лиги чемпионов там получает 4 миллиона долларов, финалист – 2 миллиона. В европейской же Лиге чемпионов 15,6 миллионов евро положено только за попадание в групповой этап. С учетом даже компенсаций за переезд в 40 тысяч долларов до финала и 120 тысяч на финал от АФК российские клубы будут выступать на турнире себе в убыток, причем, учитывая ситуацию в стране, убыток весьма ощутимый.

Однако главное ведь даже не в деньгах, в АФК надо еще не просто попасть, а еще и начать участвовать в турнирах. Сам процесс перехода из УЕФА в АФК займет достаточное количество времени, а значит, к моменту перехода уровень отечественного футбола упадет еще ниже.

Но переход вовсе не означает, что Россию туда примут, ибо решать придется таким странам, как Япония, Корея, Австралия, Тайвань и другим, которые у нас относят к категории «недружественных».

Если же примут, то надо просто вспомнить, что Россия сейчас не участвует практически ни в каких международных соревнованиях, кроме шахмат и тенниса, но это индивидуальные виды спорта, а на уровне сборных наша страна не представлена и в них. Дело в том, что главные рекомендации по бану российского спорта были даны МОК, а далее все идет по вертикали – на них ссылается ФИФА, на него УЕФА и т.д. То есть Россию могут принять в АФК, но участвовать в соревнованиях она сможет не ранее того же срока, чем если бы оставалась в УЕФА. Кроме того, сейчас сложность в участии в турнирах заключается в транспортной и финансовой изоляции нашей страны. И ни АФК, ни кто-то еще не будет брать на себя эти риски.

То есть аргумент с переходом в Азию, чтобы быстрее вернуться в мировой футбол, просто несостоятелен. Попасть на будущий чемпионат мира через Азию не проще, чем через Европу, тем более что переход никак не повлияет на решение ФИФА об отстранении России от соревнований под ее эгидой, то есть как раз чемпионатов мира для различных сборных.

Пока переговоры не ведутся

На чемпионат мира в Катар приезжал курирующий спорт помощник президента Игорь Левитин. Сам он никаких комментариев не давал, однако за него это сделал посол России в Катаре Дмитрий Догадкин. По его словам, никаких встреч с представителями ФИФА у Левитина не было, потому что для них нет никакой повестки дня. При этом посол подчеркнул, что отношение стран АФК к России будет таким же, как и у стран, входящих в УЕФА, соответственно, в таком переходе он не видит смысла. Обратите внимание, что об отношении к России в Азии сказал профессиональный дипломат, знающий как минимум регион Персидского залива.

Поэтому сейчас, несмотря на любые заявления и декларации, нам придется учиться если не развивать, то хотя бы сохранять футбол в условиях международной изоляции. И лучше заняться этим, чем строить воздушные замки и планировать отборочные матчи на чемпионат мира с Саудовской Аравией.