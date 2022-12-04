Аршавин, Семшов, Пименов проведут уроки футбола в Томске

Открытые занятия для школьников проведут экс-игроки сборной России Андрей Аршавин, Игорь Семшов, Руслан Пименов, Дмитрий Сенников, Евгений Алдонин и Елена Терехова, а также старший тренер женских молодёжной и юниорской U-17 сборных России Валентин Гавва.

В понедельник, 5 декабря, в футбольном манеже «Восход» (ул.5-й Армии, 15) амбассадоры РФС проведут мастер-класс для представителей спортивных школ, сыграют с ними в футбол и ответят на вопросы, состоится автограф-сессия. Начало в 14.30.

На следующий день, 6 декабря, в 10.00 в «Восходе» состоится образовательный семинар для учителей физической культуры, состоящий из теоретической и практической части. Теория будет включать в себя вводную информацию о проекте «Футбол в школе» и дальнейшем развитии проекта, а также методическую составляющую. Спикером выступит руководитель проекта РФС «Футбол в школе» Татьяна Букурова. После чего Валентин Гавва расскажет о построении урока на основе футбола, а затем проведёт показательный урок и ответит на вопросы педагогов.

В этот же день в 14.30 губернатор Томской области Владимир Мазур откроет фестиваль футбола. В мероприятии будут задействованы 34 общеобразовательные организации Томской области, которые являются участниками проекта «Футбол в школе». В рамках фестиваля школьники сыграют с амбассадорами, примут участие в упражнениях и конкурсах.

В среду, 7 декабря, в 12.00 в спортивном комплексе «Юпитер» (ул. Смирнова, 48Б) амбассадоры РФС торжественно откроют региональный финал «Мини-футбол — в школу», а также проведут мастер-класс для участников, фото- и автограф-сессии.

Томская область присоединилась к проекту «Футбол в школе» в сентябре этого года. В нем участвуют более трех тысяч учеников 1-11 классов.