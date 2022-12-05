ЧМ ждет революция. Через 4 года

История о том, что у ФИФА, оказывается, нет до сих пор утвержденной формулы следующего чемпионата мира - это, конечно, нонсенс. Изначально уже давно было рассказано, что на турнире, где впервые будет не 32, а 48 сборных, всех разобьют на 16 групп по три сборные в каждой. Групповой этап, таким образом, сократится с трех игр до двух, а плей-офф увеличится на один этап. И в этом была определенная логика: 80 матчей вместо 64 - это нормальное и разумное, нерадикальное разрастание турнира. Команд больше в полтора раза, а игр - больше только на четверть. К тому же переход с турнирной дистанции в максимум шесть матчей до максимум семь непросто дался мировому футболу - это даже для мощных фаворитов немного другой турнир. И вот при этой формуле семь матчей у четырех лидеров остается.

Однако ж возникает много новых «но». 16 команд приедет, чтобы сыграть только два матча. Сегодня 16 играют по три. Но через три с половиной года два или три матча сыграют уже 32 команды. Не знаю, разумные ли это пропорции.

Свои сомнения высказал сейчас Арсен Венгер. Он в мировом футболе сейчас не просто в роли легенды - он входит в некое подобие комитета старцев. Говорю об этом без всякой иронии. Там не брюзжащие ветераны сидят, которые уныло вспоминают «вот в наше время…» - там люди реально футбол вперёд двигают.

Небольшое отступление. Куча идей Венгера уже реализована - как например, уход от правила гостевого гола. Куча идей еще нет (и не знаю, будет ли), но абсолютно логична и перевернет футбол в правильном направлении. Мне симпатична его идея заменить с 81-й минуты ауты на штрафные: Венгер очень последовательно обосновывает, почему команда, бросающая аут, оказывается, по сути, в меньшинстве, что не очень справедливо. А теперь представьте: любой аут на трети поля у ворот противника - это почти сразу опасный штрафной! Футбол и так меняется (в групповой стадии этого чемпионата на 83 процента чаще, чем на прошлом турнире, забивались голы после передач с фланга) - а будет ещё круче!

Все это говорю, чтоб пояснить: Венгер просто так не сотрясает воздух - он живет футболом, а не рассказами о себе в футболе (в отличие от «телеэксперта» Шалимова).

Если уж Венгер счел, что вариант с 16 группами плох - снимайте этот вариант с пробега.

В группах по три команды плохо то, что неясно, как грамотно их отжеребить. Помним, как сложно это было организовано в Испании-82: тогда впервые играли не 16 команд, а 24. Поэтому вместо традиционных четвертьфиналов придумали четыре группы по три команды. Во втором туре отдыхавший играл обязательно с проигравшим в первом туре - иначе победитель мог стать известен во втором туре, а третий тур превращался бы в формальность. В случае ничьей жребий заранее определял соперника.

Но как быть здесь, если выходит в плей-офф две команды из трех? Высока вероятность, что третий тур будет превращаться в выбор удобного турнирного пути дальше.

Итак, какие альтернативы предложены Венгером и примкнувшим к нему Беккенбауэру?

12 групп по 4 команды и 2 группы по 24.

Тут весь вопрос в формуле. В первом случае в 80 матчей можно вписаться, только если сыграть в группах по два тура (такое было в истории ЧМ, если погуглите) и добить восемь мест в 1/16 финала лучшими третьими местами.

А вот второй вариант? Швейцарская система? Но в заявленные 80 матчей мы впишемся только с тремя турами и плей-офф сразу с 1/4 финала. Это очень жестко. И ради трёх туров «швейцарку» не проводят.

В общем, стало интересно.

Ждём разъяснений и принятия решения в 2023 году.