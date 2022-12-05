Роналду выбрал деньги. И себя

Здесь эта история себя исчерпала. За долгие годы в футболе и Месси, и Роналду не только добились больше, чем многого, но и окончательно сформировали свой личный имидж, который и поведет их дальше по жизни. И насколько приятно на этом мундиале наблюдать за Месси - за его реакциями на действия или бездействия товарищей по команде, на поддержку от болельщиков и его семьи - настолько же раздражает поведение примы сборной Португалии Криштиану.

Практически ни одной игры на ЧМ-2022 Роналду не провел с искренней улыбкой на лице. Не зря все-таки перед стартом мирового первенства по футболу в Катаре главного тренера португальцев Фернанду Сантуша местная пресса жестко разносила за решение снова доверить Роналду капитанскую повязку и везти на очередной мундиаль, где сборная опять окажется заложницей его перепадов настроения и нарциссизма. Так и вышло. До выхода в финал осталось всего три игры, а Криштиану продолжает истерить по поводу и без, не желая замечать бесконечной лояльности к его поведению тренера Сантуша и Федерации футбола Португалии. Но, похоже, последствий этой несокрушимой толерантности не избежать, и есть риск дорого за нее заплатить. Завтра Португалия встречается со сборной Швейцарии, а все, что волнует португальца - это он сам. А также то, что его слишком рано убирают с поля. Криштиану хочет играть все 90 минут и поэтому крайне недоволен главным тренером сборной о чем успел уже доложить СМИ, вернее, поплакаться. По-другому это сложно назвать. Особенно на фоне его срыва прямо во время матча, когда Роналду что-то резко прокричал Сантушу, после того как коуч принял решение его заменить. Напомним, что Роналду был отправлен на скамейку запасных во всех трех матчах чемпионата мира – против Ганы (3:2) на 88-й минуте, против Уругвая (2:0) – на 82-й, против Кореи (1:2) – на 65-й. И это решение наставника команды, на которое он имеет абсолютное право.

Но то, что главный тренер не он, Роналду, кажется, не понимает и судя по всем его последним откровениям, теряет последнюю связь с реальностью. Достаточно вспомнить инцидент с его участием во время матча второго тура с Уругваем (2:0), когда волос на голове Криштиану на 54-й минуте встречи оказалось недостаточно, чтобы гол записали на него. Но Роналду потратил немало усилий, чтобы прогнуть Федерацию футбола Португалии и та пригрозила ФИФА разбирательством по этому поводу. Сложно представить, что должен был чувствовать при этом партнер Криштиану по команде Бруну Фернандеш, являющийся безоговорочным автором данного мяча. Теперь вот, аккурат перед игрой с не самой слабой Швейцарией Мурата Якина Роналду пытается обесценить работу и тренера сборной Фернанду Сантуша.

Похоже, португалец окончательно зациклился на себе и не осознает, какой диссонанс вносит в сложный механизм сборной команды. Одна такая сборная, раздираемая изнутри противоречиями, уже уехала с чемпионата мира, причём достаточно оперативно. Но проблемы вассалов небожителей не волнуют.

Одна из отличительных черт закостенелых нарциссов - непринятие собственных ошибок. Они до последнего будут обвинять всех вокруг, но никогда не признают своей неправоты. И в Катаре портрет стареющий звезды, не желающей с этим смириться, окончательно прорисовался. Если до ЧМ-2022 разговоры о возможных больших клубах для продолжения карьеры Роналду еще казались чем-то возможным и логичным, то после Катара потолок португальского нападающего - это арабский «Ан-Насср» с которым Криштиану сегодня подписал контракт. После мундиаля Роналду на 2,5 года отправится в Саудовскую Аравию, где будет получать 200 млн евро в год. И в сложившейся ситуации, и с таким количеством тараканов, с которыми, похоже, не смог совладать ни один дорогостоящий психолог - это самое логичное завершение карьеры. Криштиану выбрал уйти не по красоте, а с большими деньгами. И в этом вся суть португальца. Очевидно, что Месси сложно представить в подобном сценарии. А потому дальнейшие сравнения двух суперзвезд бесполезны. Лео живет футболом, Криштиану - собой в футболе.