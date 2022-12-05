«Аршавин, Семшов, Пименов – в Томске? Вначале не поверил»

«Я ДВА РАЗА АРШАВИНА ОБВЕЛ»

Солидный десант амбассадоров Российского футбольного союза прибыл рано утром в Томск. Он состоит из экс-игроков сборной России Андрея Аршавина, Игоря Семшова, Руслана Пименова, Дмитрия Сенникова, а также старшего тренера женской молодежной сборной России Валентина Гаввы.

В футбольном манеже «Восход» собралось порядка 200 мальчишек, которые занимаются в различных спортивных школах Томска. Амбассадоров здесь ждали с нетерпением: впервые такой звездный десант высадился в этом сибирском городе.

По традиции, именно с мастер-классов начался день. Приезжие знаменитости при помощи инструкторов РФС выбрали себе команду и стали делиться с ними своим мастерством и опытом.

А затем стартовал непосредственно фестиваль, фестиваль футбола. Команда амбассадоров - против десятка команд мальчишек, которые постоянно менялись. В отличие от заслуженных ветеранов нашего футбола – они играли без замен.

Вот девушка с мини-камерой постоянно снимает, постоянно в гуще. Так обычно работают блогеры.

- Я не блогер, но здесь в двух ипостасях – как мама и как инструктор-методист в нашей спортивной школе, - говорит Елена Беденко. – Я из города Северска, это в пяти километрах от Томска. У нас четыре специализации – легкая атлетика, пулевая стрельба, футбол и неолимпийский вид - полиатлон. А снимаю я часто на соревнованиях, затем монтирую ролики.

- Сыну сколько лет?

- Девять, начал заниматься футболом с пяти в Северске. Но сейчас занимается в Томске.

- Кого из амбассадоров сын знает?

- Аршавина знает с детских лет. У нас вместо мультиков постоянно «Матч ТВ» включен. Аршавин там частый гость. С остальными вместе с сыном познакомились в википедии. Подготовились к приезду знаменитых гостей.

Завершил фестиваль, тоже традиционный уже матч амбассадоров и тренеров. Победила дружба.

По занавес программы первой половины дня гости подписали свои фото для всех желающих. Многие ребята попросили расписаться на футболках, на мячах и даже на бутсах.

Пока общаюсь с ребятами, которые только что сыграли с легендами.

- Это, конечно, большие мастера. Но я два раза Аршавина обвел, - с гордостью говорит мальчишка лет двенадцати.

Статный, высокий тренер, сыгравший за команду наставников, рад визиту таких гостей.

- Никогда не мог подумать, что сыграю против Аршавина, Семшова, Пименова, Сенникова. Они творили на наших глазах, играли за сборную, радовали нас бронзой Евро в 2008 году. Мои ребята в силу возраста не могли застать их на поле. Но мы им объяснили, кто к ним в гости приехал. И они с нетерпением ждали их визита. Видите, как горят у ребят глаза.

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ФУТБОЛИСТ - РУСЛАН ПИМЕНОВ»

Во второй половине дня амбассадоры встретились с клиентами и сотрудниками Газпромбанка и их детьми.

- Когда мне сказали, что к нам в Томск приедут Аршавин, Семшов, Пименов, вначале просто не поверил, - признался один из родителей. – И вот они – играют с нашими мальчишками, дают уроки мастерства. Почаще бы такие гости к нам приезжали. Для мальчишек это большой праздник.

Снова футбол, у звезд с морально-волевыми качествами все хорошо, иначе бы они не добились таких успехов в большом футболе.

Да, играют они уже не первый час, но свежи, азартны и энергичны.

А пока ведущий шоу обходит всех по периметру площадки, задает разные вопросы.

- Кто у вас любимый футболист из амбассадоров?

- Руслан Пименов. Мне очень нравилось, как он играл.

- Все называют только Аршавина, а вы первый назвали Пименова. Счет по симпатиям зрителей становится 74:1 в пользу Андрея Сергеевича, - объявляет ведущий.

Опять автограф-сессия, гости располагаются за специальным столом, где подписывают свои фото. Вот только Аршавин никак туда не может добраться – его взяли в плотное кольцо мальчишки. Каждый мечтает сделать селфи с легендой, многие просят расписаться на футболках. Андрей безропотно и долго фотографируется и подписывает все, что ему предлагают подписать. Такова цена популярности.