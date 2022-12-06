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Судей РПЛ хотя сделать более открытыми

Российская премьер-лига ушла на рекордную зимнюю паузу, которая продлится целых четыре месяца, но судейская тема настигает элитный дивизион даже вводные время спячки.
Судей РПЛ хотя сделать более открытыми
06 декабря 2022 14:24
автор: Анастасия Лукачи

В конце ноября президент РПЛ Александр Алаев, он же вице-президент РФС, провел с журналистами обстоятельную встречу, на которой, в частности, прокомментировал и извечные для российского футбола вопросы: кто виноват и что делать с нашими судьями?

Алаев в этом обсуждении нашел очень выразительный художественный образ и сравнил наших арбитров с дементорами:

- Все же смотрели Гарри Поттера? У нас судьи, как дементоры — без лица, где-то они появляются и исчезают, - сказал президент РПЛ. И после этого добавил, что все-таки судьи - это штучный товар, поэтому менять каждого, кто ошибся - довольно проблематично.

Тем не менее с судейским корпусом ведется непрерывная работа и с весенней части чемпионата нам стоить ждать положительных изменений. В частности, на ближайшем исполкоме РФС Алаев собирается выступить с предложением об изменении регламента в пункте публичности футбольных арбитров. Другими словами, президент РПЛ хотел бы добиться того, чтобы судьи общались с журналистами после матчей:

- Насколько я знаю, запретов на комментарии нет. Я начал выяснять и не нашел пункта, который запрещает это делать. В ФИФА и УЕФА тоже никаких запретов нет, - подытожил Алаев.

Но в начале декабря генсек РФС Максим Митрофанов решил прокомментировать высказывания вице-президента РФС:

- РПЛ - не место для опытов, для экспериментов есть турниры в межсезонье, - сказал как отрезал спортивный функционер. И своей позицией сразу разделил всех причастных к миру футбола на два лагеря. Одни выступают за повышение коммуникативности и открытости судей, что по их мнению, пойдет только на оздоровление атмосферы в нашем футболе. Да и люди будут больше понимать, что происходит на поле. Взгляд на игру глазами судьи дорогого стоит. Другие - категорические против. Главный аргумент - журналисты будут бегать только за теми арбитрами, которые каким-либо образом оскандалились в матче, дабы получить побольше «горячих» комментариев и затем жонглировать фактами на свое усмотрение. Те же судьи, которые будут «чисто» отрабатывать матч, по мнению критиков нововведения, вряд ли будут пользоваться спросом со стороны СМИ. Так что с точки зрения консерваторов, журналистам пока будет достаточно и публикаций переговоров VAR, которые с подачи РФС стали периодически появляться в общем доступе.

Непонятно, почему в РФС решили занять такую категоричную позицию. Ведь получается, что с одной стороны, футбольный союз с недавнего времени демонстрирует готовность стать более открытым, а с другой, словами Митрофанова, делает два шага назад. При том, что опыт общения судей с журналистами после матчей в нашем футболе уже был и ничего страшного не случилось, кроме, возможно, редких, но метких заголовков. Да и в общем, как можно видеть в этом возможном изменении регламента что-то кроме позитива?

Наш футбол теперь во власти fan-ID и без еврокубков, так что логично всеми возможными способами повышать его востребованность и популярность. А судья, дающий комментарии после матча - это будет действительно свежо и интересно. Тем более есть у нас уже сформированный пул заслуженных и хорошо говорящих рефери. Кроме того, не исключено, что и для самих арбитров дополнительная открытость пойдет только на пользу: получив возможность комментировать свои решения публично, судьи смогут снять с себя часть психологического давления, которое оказывается на них со всех сторон. Так что, в любом случае, провести эксперимент стоит, терять-то все равно особо нечего. А дальше понаблюдать, что из этого получится и к чему приведет. Ветер перемен, так или иначе, но уже настиг российский футбол. Теперь главное - вовремя распустить паруса.

источник: «Советский спорт»
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