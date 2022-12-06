Судей РПЛ хотя сделать более открытыми

В конце ноября президент РПЛ Александр Алаев, он же вице-президент РФС, провел с журналистами обстоятельную встречу, на которой, в частности, прокомментировал и извечные для российского футбола вопросы: кто виноват и что делать с нашими судьями?

Алаев в этом обсуждении нашел очень выразительный художественный образ и сравнил наших арбитров с дементорами:

- Все же смотрели Гарри Поттера? У нас судьи, как дементоры — без лица, где-то они появляются и исчезают, - сказал президент РПЛ. И после этого добавил, что все-таки судьи - это штучный товар, поэтому менять каждого, кто ошибся - довольно проблематично.

Тем не менее с судейским корпусом ведется непрерывная работа и с весенней части чемпионата нам стоить ждать положительных изменений. В частности, на ближайшем исполкоме РФС Алаев собирается выступить с предложением об изменении регламента в пункте публичности футбольных арбитров. Другими словами, президент РПЛ хотел бы добиться того, чтобы судьи общались с журналистами после матчей:

- Насколько я знаю, запретов на комментарии нет. Я начал выяснять и не нашел пункта, который запрещает это делать. В ФИФА и УЕФА тоже никаких запретов нет, - подытожил Алаев.

Но в начале декабря генсек РФС Максим Митрофанов решил прокомментировать высказывания вице-президента РФС:

- РПЛ - не место для опытов, для экспериментов есть турниры в межсезонье, - сказал как отрезал спортивный функционер. И своей позицией сразу разделил всех причастных к миру футбола на два лагеря. Одни выступают за повышение коммуникативности и открытости судей, что по их мнению, пойдет только на оздоровление атмосферы в нашем футболе. Да и люди будут больше понимать, что происходит на поле. Взгляд на игру глазами судьи дорогого стоит. Другие - категорические против. Главный аргумент - журналисты будут бегать только за теми арбитрами, которые каким-либо образом оскандалились в матче, дабы получить побольше «горячих» комментариев и затем жонглировать фактами на свое усмотрение. Те же судьи, которые будут «чисто» отрабатывать матч, по мнению критиков нововведения, вряд ли будут пользоваться спросом со стороны СМИ. Так что с точки зрения консерваторов, журналистам пока будет достаточно и публикаций переговоров VAR, которые с подачи РФС стали периодически появляться в общем доступе.

Непонятно, почему в РФС решили занять такую категоричную позицию. Ведь получается, что с одной стороны, футбольный союз с недавнего времени демонстрирует готовность стать более открытым, а с другой, словами Митрофанова, делает два шага назад. При том, что опыт общения судей с журналистами после матчей в нашем футболе уже был и ничего страшного не случилось, кроме, возможно, редких, но метких заголовков. Да и в общем, как можно видеть в этом возможном изменении регламента что-то кроме позитива?

Наш футбол теперь во власти fan-ID и без еврокубков, так что логично всеми возможными способами повышать его востребованность и популярность. А судья, дающий комментарии после матча - это будет действительно свежо и интересно. Тем более есть у нас уже сформированный пул заслуженных и хорошо говорящих рефери. Кроме того, не исключено, что и для самих арбитров дополнительная открытость пойдет только на пользу: получив возможность комментировать свои решения публично, судьи смогут снять с себя часть психологического давления, которое оказывается на них со всех сторон. Так что, в любом случае, провести эксперимент стоит, терять-то все равно особо нечего. А дальше понаблюдать, что из этого получится и к чему приведет. Ветер перемен, так или иначе, но уже настиг российский футбол. Теперь главное - вовремя распустить паруса.