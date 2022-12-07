Это\'О ударил коленом в голову алжирского блогера. Поддался эмоциями после провокации

Сборная Камеруна не попала в плей-офф чемпионата мира-2022, ярко сыграв 3:3 с Сербией, а напоследок обыграв Бразилию со счётом 1:0. Однако эта команда и её представители едва ли не больше остальных привлекает внимание за пределами футбольного поля. Например, главный тренер сборной по ходу турнира убрал из заявки голкипера Андре Онана за то, что вратарь «Интера» был недоволен его тактикой. Такое бывает в клубах, но в сборной редкость. И всё-таки главным действующим лицом стал глава федерации Камеруна и экс-игрок «Анжи» Самюэль Это'О.

Споры о его профпригодности идут давно, и даже в Камеруне не все согласны с решениями Самюэля. Например, Это'О увольнял главного тренера Камеруна из-за победы с минимальным счётом, выбирал странного технического спонсора, позвал семьи восьми погибших человек после давки на тренировку сборной, а всё это вылилось в отставки многих высокопоставленных футбольных чиновников в знак несогласия с Это'О, но его это, разумеется, не волнует.

Все эти новости были там, где-то в отдаленном африканском государстве, но на ЧМ-2022 весь трэш вылился на всеобщее обозрение, после которого к Это'О вопросов прибавилось ещё больше.

После матча Бразилия - Корея Это'О не спеша покидал стадион, как в один момент к нему подошел молодой человек с камерой и сделал провокационное заявление. Как оказалось позже, этим парнем оказался алжирский ютубер Sadouni SM, обвинивший главу камерунского футбола в подкупе судьи в матче между алжирацами и камерунцами в марте 2022-го года, в котором последние забили решающий гол только на 124-й минуте.

Это'О - парень горячий, и он не смог хладнокровно обойти провокацию, вместо этого выбрав эмоциональный ответ с применением физической силы. Персонал стадиона и приближенные к Это'О люди сдерживали 41-летнего камерунца, но он всё-таки нашел момент, чтобы ударить коленом в голову блогера, который за секунду до удара присел, чтобы поднять упавшую камеру. Результат очевиден - провокатор оказался в нокдауне, а гордый 41-летний Это'О с широко расправленными плечами ушёл дальше.После инцидента потерпевший Саид Мамуни обратился в полицию, пожаловались на ссадины и боль в области челюсти.

Спустя время и массовое осуждение Это'О после попадания видео конфликта в сеть, Самюэль сделал заявление:

«После матча между Бразилией и Южной Кореей у меня возникла ожесточенная ссора с человеком, который, вероятно, был фанатом сборной Алжира. Хотел бы извиниться за то, что вышел из себя и отреагировал так – это мне несвойственно. Прошу общественность простить меня за этот досадный инцидент.

Обязуюсь и впредь сопротивляться безжалостным провокациям и ежедневным преследованиям некоторых алжирских болельщиков. После матча между Камеруном и Алжиром я стал объектом оскорблений и обвинений в мошенничестве без каких-либо доказательств. Во время этого ЧМ камерунские болельщики подвергались преследованиям со стороны алжирцев по тому же поводу.

Все мои обращения в Алжирскую федерацию футбола остались без внимания. Поэтому я призываю алжирские власти и Федерацию взять на себя ответственность и положить конец этому нездоровому поведению – пока не произошла более серьезная трагедия. Алжирским фанатам я желаю обретения покоя – болезненное мартовское поражение уже позади», – сказано в заявлении.

Звучит двусмысленно, не правда ли? С одной стороны Это'О извинился, но с другой вновь обвинил алжирцев в провокациях, а также будто с подколом вновь напомнил о «болезненном поражении».

Но если прошлый тезис можно считать основанным исключительно на моих ощущениях, то слова Это'О о его «несвойственном» поведении легко разбиваются об историю из 2008-го года. Тогда, будучи ещё игроком «Мальорки», он совершил нападение на камерунского журналиста, которого сперва схватил за шею, а после ударил головой в челюсть. Из этого мы делаем вывод, что Это'О не только соврал в последнем заявлении, но и умолчал, что его любимым местом для ударов является именно челюсти журналистов.