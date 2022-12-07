«От этого проекта все получают удовольствие» - Аршавин и Семшов провели урок футбола в Томске

СЕРТИФИКАТЫ ПРОЕКТА «ФУТБОЛ В ШКОЛЕ» - 34 УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЯМ

На второй день пребывания в Томске десант амбассадоров Российского футбольного союза пополнился: к экс-игрокам сборной России Андрею Аршавину, Игорю Семшову, Руслану Пименову и Дмитрию Сенникову, а также старшему тренеру женской молодежной сборной России и команды U-17 тренеру Валентину Гавве присоединились бывшие игроки сборной Евгений Алдонин и Елена Терехова.

В футбольном манеже «Восход» в рамках проекта РФС «Футбол в школе» при поддержке Газпромбанка они приняли участие в мастер-классе для учителей физической культуры из томских школ.

В мероприятии приняли участие более 300 учеников общеобразовательных школ Томска.

Со вступительным словом к участникам обратился губернатор Томской области Владимир Мазур.

«Детский футбол в Томске всегда был на высоте, и сегодня мы будем развивать его с новыми темпами, с новыми желаниями. У нас появляются новые возможности, начиная с футбола во дворе и заканчивая футболом высших достижений. Благодарю Российский футбольный союз за такую организацию и звезд российского и мирового уровня, которые стоят перед вами. Не каждому дано в жизни познакомиться и получить уроки на всю жизнь. Движения и элементы пригодятся вам и в дальнейшем.

Мы думаем, что материально-техническая база должна вырасти в каждом муниципальном районе — и она будет. Каждая школа должна иметь подтверждение завтрашнего дня — это материально-технические условия, условия тренировок и обмена опытом. За этим мы сегодня и собрались: показать себя, усвоить и договориться на будущее», — сказал Владимир Мазур.

От имени гостей школьников приветствовала руководитель проекта РФС «Футбол в школе» Татьяна Букурова.

«Спасибо, что любите футбол и участвуете в проекте «Футбол в школе». Мы будет продолжать проводить для вас такие мероприятия, будем выезжать в школы и поддерживать педагогов методически. Делать все для того, что все больше детей полюбили футбол», - подчеркнула Татьяна Букурова.

Амбассадоры вручили фирменные сертификаты 34 школам, которые участвуют в проекте «Футбол в школе» из Томской области.

Затем Валентин Гавва провел показательное занятие для преподавателей: урок начался с разминки, продолжился интерактивной игрой с мячом. Активно включились в урок и амбассадоры – каждый из них получил в свое распоряжение отдельную команду.

«РУКИ ТРЯСЛИСЬ ОТ ВОЛНЕНИЯ, ОНИ Ж ТАКИЕ ПРОФФИ»

Далее по традиции начался матч-марафон против детских команд. Соперники менялись, амбассадоры – нет.

Эмоции, азарт, ребята и, особенно их преподаватели, болеют за своих, но при этом аплодируют каждой эффектной комбинации больших мастеров.

Вот команда девочек из небольшого городка в Томской области только что сыграла со знаменитостями.

- Руки до сих от волнения трясутся. Почему? Они такие профессионалы, как же здорово они играют! – делится эмоциями капитан команды.

В завершения марафона матч с волонтерами. Эти девчонки и ребята здорово помогали в течение двух дней, поэтому амбассадоры решили сделать им подарок - сыграть с ними.

Под занавес традиционный матч с преподавателями школ. Он завершается боевой ничьей, а я беседую с автором гола в ворота амбассадоров, который мой собеседник забил могучим ударом.

- Я тренер-методист школы №1 из села Каргасок Столяров Петр. Мы живем в 400 км от Томска. Но не могли не приехать, когда узнали, какие звезды посетили Томск.

- Какой гол вы им забили…

- Это приятно, конечно, буду теперь всем рассказывать, против кого я играл и забил им гол. Но дело не в этом, это все мои ровесники, я любовался их игрой по телевизору, а теперь жизнь дала такой шанс с ними сыграть. Это просто здорово!

Завершился фестиваль традиционной автограф-сессией амбассадоров РФС. Хотя желающих получить автограф звезды или делать совместное фото было несколько сотен, никто не получил отказа.

Лишь были слышны возгласы родителей: «Приезжайте еще, всегда вас ждем».

СКАЗАНО!

Андрей Аршавин

- Цель нашего приезда, чтобы дети полюбили именно футбол, начали им активно заниматься, а не зависали часами у компьютеров. И вовсе не обязательно, чтоб они становились профессионалами. С помощью таких проектов РФС расширяет пространство футбола в России.

Дмитрий Сенников

- Очень важно проводить такие мероприятия. Мы позанимались с ребятами из спортивных школ, они уже обладают определенным уровнем подготовки. Поработали и с простыми школьниками, которые только начали приобщаться к занятиям футболом.

Это здорово, что ребенок занимается спортом. А нам приятно – что занимаются именно футболом. Это очень классный проект, все его участники получают удовольствие.

Игорь Семшов

- Это важно, когда к детям приезжают спортсмены, которые что-то сделали для России. Для ребят – это большая радость поиграть, пообщаться с нами. Такое общение может сыграть решающую роль для их мировоззрения, для их будущего не только в спорте, но и в жизни.

Руслан Пименов

- В Томске был два раза. Запомнился приезд в конце ноября или в декабре. Мы с «Динамо» играли с «Томью» на Кубок. Дома выиграли первый матч 2:0, на ответный летели 5,5 часов на ЯК-45. Прилетели – температура минус 17. Подумали, что еще раз лететь по 5 часов туда-обратно будет жестко. Поэтому решили играть, проиграли 0:1, но прошли дальше.

Теперь о нашей сегодняшней миссии. Всегда в таких поездках отмечаю глаза детей – они горят, им это интересно. Для них приезд известных футболистов большой праздник. А мы от всего этого получаем удовольствие.

Устал ли подписывать фото? Ни в коем случае, мы же ради этого приезжаем, чтоб дарить детям радость.