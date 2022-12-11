Евгений Ловчев: На этом чемпионате открыл для себя нового Кейна. Очень жаль его

Мы попросили давнего друга «Советского спорта», лучшего футболиста СССР 1972 года Евгения Ловчева поделиться своими впечатлениями от турнира.

- Жалко Кейна. А вам?

- Жалко. На этом чемпионате открыл для себя нового Кейна.Мы всегда знали, что это прирожденный центрфорвард, бомбардир. Но в Катаре я увидел другого Кейна – командного игрока. Сколько он отдал обостряющих передач вразрез, как он освобождал зону, куда врывались другие и забивали. То же самое могу сказать про Гризманна.

- Первый пенальти Кейн забил уверенно, понятно, что и второй он же должен бить – лидер, капитан, пенальтист.

- Я внимательно пересмотрел оба пенальти. Первый как раз он мог не забить. У Кейна опорная нога поехала, но устоял, пробил мощно и точно. А второй – он ведь не над перекладиной пробил, а намного выше.

- Сколько уже в истории случаев, когда великие не забивали важнейшие пенальти.

- Вот говорят: пенальти – лотерея, 50 на 50. Нет, это мастерство. Приведу свой пример. Это был год, когда в чемпионате СССР в случае ничьей заставили бить пенальти. Играем мы в Киеве, ведем 1:0 за пару минут до конца. Наш вратарь выбрасывает мне мяч, я его со всей силы выбиваю на половину поля киевлян. Женя Рудаков подхватывает, быстро бьет вперед. Навес, кто-то из наших выносит, на подборе Володя Веремеев, сильно и точно бьет – гол.

Серия пенальти, подхожу, смотрю на Рудакова. А он же высокий был, руки раздвинул. Одна рука достает почти до правой штанги, вторая – до левой. Такое впечатление, что все ворота закрыл. Я в штангу засадил, после этого больше пенальти не бил.

- Так это и есть лотерея.

- Нет. Как били пенальти Буряк или Добровольский? Улавливали момент, когда вратарь дернется и пускали ему под опорную ногу. Это особенное мастерство.

- Еще один великий. Слезы Роналду после поражения от Марокко. Жалко его?

- Напрасно он дал это интервью перед чемпионатом. Оно на него тоже повлияло. Роналду много пропустил в этом сезоне, мало играл. По первым играм было видно, что он пока не совсем в форме. Со Швейцарией тренер решил его заменить на молодого, тот три гола забил. Но вчера тренер допустил ошибку: в такой игре нужно было выпускать Роналду раньше. Он бы где-то нашел момент, головой или еще как мог бы забить. Но времени у Роналду было совсем мало.

Португальцев ничему не научила игра Испании. Испанцы 90 процентов времени владели мячом в игре с Марокко, а толку – катали поперек и ни одного момента. Надо было марроканцев раскачивать, вытаскивать, играть вертикально. А в конце нужно было просто тупо грузить в штрафную, ничего другого там не оставалось.

- Как Роналду мечтал в почти 38 лет выиграть, наконец, чемпионат мира. Но титул один, а достойных много.

- Да что Роналду обсуждать, всем дай Бог добиться хоть малой части того, что добился Роналду. Кто не мечтает в 38, я в 73 еще о чем-то мечтаю.