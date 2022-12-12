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За что арестовали вице-спикера Европарламента? И при чем здесь Катар?

Чемпионат в Катаре уже вышел на финишную прямую. Казалось, что речь сегодня идет только о футболе, все коррупционные скандалы, связанные с «покупкой» Россией и Катаром чемпионатов мира 2018 и 2022 голов позади, ан-нет. Арестованы высокопоставленные европейские чиновники. Разбираемся, что известно.
За что арестовали вице-спикера Европарламента? И при чем здесь Катар?
12 декабря 2022 08:16
автор: Сергей Терехов
автор фото: formiche.net

Ясно, что известно пока немногое. Очень многое - не официальная информация, а инсайды европейской прессы. Они заслуживают доверия, но тем не менее.

Итак, что произошло.

Эта красивая женщина на фотографии - вице-спикер Европарламента Ева Кайли. 44-летняя гречанка. Строила карьеру сначала как телеведущая, потом пошла в политику как по профсоюзной линии, так и через Социалистическую партию. На днях она и еще четыре человека арестованы. Известно, что «закрыли» и часть ее родственников - например, гражданского мужа.

За судьбу Европарламента не переживайте. Там этих вице-спикеров и не сосчитать. Ева - одна из 15.

Итак, что случилось?

Ева Кайли некоторые время назад возглавила делегацию Европарламента по связям с Аравийским полуостровом.

Она подозревается в коррупции, связанной «с лоббистскими усилиями в поддержку Катара».

Речь совсем не о процедуре выборов Катара в 2010 году - тогда гречанка была еще юна и заставляла разве что страдать от фантазий телезрителей.

Речь о другом - незадолго до старта чемпионата по миру пронеслась волна скандалов и заявлений в связи с нарушениями прав человека в Катаре. По некоторым оценкам, пострадало больше 10 тысяч рабочих на стройках чемпионата. Ева получала деньги от Катара за то, чтобы петь песни о том, как чемпионат мира гармонизировал трудовое законодательство с требованиями времени.

Также под стражу взяты экс-депутат Европарламента от фракции итальянских социалистов ПьерАнтонио Панцери и глава Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини (также итальянец).

Как не могли арестовать - у нее иммунитет. Исключение делается только в одном случае - если ее взяли с поличным. Официально пока заявлений нет, но пресса раскопала, что во время обысков у нее нашли до 600 тысяч евро.

В 2020 году Минюст США заявил, что некоторые члены исполкома ФИФА получили взятки от представителей России и Катара за голоса в поддержку этих стран при выборе мест проведения чемпионатов мира в 2018 и 2022 годы.

Не исключаем развития скандала.

источник: «Советский спорт»
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За что арестовали вице-спикера Европарламента? И при чем здесь Катар?
За что арестовали вице-спикера Европарламента? И при чем здесь Катар?
Чемпионат в Катаре уже вышел на финишную прямую. Казалось, что речь сегодня идет только о футболе, все коррупционные скандалы, связанные с «покупкой» Россией и Катаром чемпионатов мира 2018 и 2022 голов позади, ан-нет. Арестованы высокопоставленные европейские чиновники. Разбираемся, что известно.
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