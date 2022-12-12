Тухель, Почеттино, Роджерс: Саутгейт еще не ушел, а The Guardian уже назвал его вероятных преемников

7 ТРЕНЕРСКИХ ОТСТАВОК ПОСЛЕ ЧМ-2022 – НЕ ПРЕДЕЛ

Сборные живут в двухлетнем цикле от чемпионата Европы до Кубка мира и обратно, и по их итогам проводят ревизию. Одни тренеры продолжают строительство, другие уступают место преемникам, и уже те заново лепят команды.

Так, после завершения выступлений в Катаре наставников сменили сборные Нидерландов (Рональд Куман вместо Луи ван Гала), Мексики (Жорже Тейлер вместо Херардо Мартино) и Испании (Луис де ла Фуэнте вместо Луиса Энрике), а федерации футбола Бельгии, Бразилии, Южной Кореи и Ганы пока не определились со сменщиками для Роберто Мартинеса, Тите, Паулу Бенту и Отто Аддо, соответственно.

И наверняка это неполный список. Например, Дидье Дешам может покинуть Францию вне зависимости от исхода чемпионата мира, под вопросом будущее Фернанду Сантуша в Португалии и Гарета Саутгейта в Англии. С последним ситуация обстоит сложнее всего.

ОТ УДРУЧАЮЩЕ СКУЧНОГО ФИНАЛА К ЯРКОМУ ВЫЛЕТУ

Саутгейт очень необычный тренер. С одной стороны, ему досталось впечатляющее поколение футболистов во главе с Гарри Кейном. С другой, оно изрядно переоценено. Разве можно сравнивать полузащиту англичан на этом ЧМ (Деклан Райс, Джордан Хендерсон) и, например, на ЧМ-2010 (Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард)? То же касается линии обороны – ее лидер Гарри Магуайр сначала пожарил в «МЮ», а потом присел на лавку, а любимец тренера Киран Триппьер потеет в «Ньюкасле». То же касается и вратаря – Джордан Пикфорд выступает за далекий от статуса топ-клуба «Эвертон».

Действительно крутым по мировым стандартам является только нападение и вот здесь как раз и кроется главная претензия к тренеру. Сильно выступив на чемпионате мира в России, где англичане проиграли в полуфинале хорватам, они отошли от яркой игры в атаке и на полудомашнем Евро-2020 предстали максимально собранными и эффективными, но какими-то безжизненными. Поэтому их поражению от Италии в финале радовалась чуть ли не вся континентальная Европа. Не потому что англичане кому-то ненавистны, а из-за этого угрюмого соотношения зрелища (то есть его отсутствия) к возможностям.

А потом наступила Лига наций, в которой они предстали еще более удручающе скучными – в шести турах четыре гола, забитые в двух матчах с пропускающей вообще от всех Германией. Тогда я писал, что «трем львам» критически важно сменить тренера до Катара, но Саутгейт вновь всех переиграл и выдал классный чемпионат мира. Да, англичане валяли дурака в игре с США (0:0), но катком прошлись по Ирану, Уэльсу и Сенегалу, обновив личный рекорд голов на чемпионатах мира, и были в голову интереснее Франции в четвертьфинале, а проиграли из-за обидно запоротого Кейном пенальти на 84-й минуте.

«ХОЧУ ПРИНЯТЬ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»

В результате Саутгейт дважды показал высокие результаты (ЧМ-2018 и Евро-2020) и порадовал публику на ЧМ-2022, но большую часть времени оставался самым критикуемым тренером сборной. Наверняка это он и имел в виду, когда говорил BBC о том, что последние 18 месяцев выдались для него тяжелыми.

«Несмотря на то что все было хорошо в течение последних нескольких недель, все еще думаю о том, что происходило все это время. В моей голове сейчас много противоречивых мыслей, поэтому я хочу быть уверенным в том, что решение остаться будет правильным. Мне тяжело справиться с эмоциями после нескольких последних турниров на протяжении некоторого количества недель. Это отнимает очень много энергии. Появляется очень много мыслей. Если я решу остаться, хочу быть уверенным, что это будет правильное решение. Не думаю, что сейчас подходящее время для принятия такого решения. Как и в ближайшие несколько дней», - сказал он.

Получается, что английская федерация футбола на некоторое время повисла в воздухе. Неясно, пора ли составлять списки преемников Саутгейта и вести с ними переговоры, или подождать. В конце концов, тренер заслужил уважения, чтобы не общаться с кандидатами за его спиной, и время есть, но в любой момент подходящий кандидат может получить другое предложение и выпасть из шорт-листа.

ТУХЕЛЬ И ПОЧЕТТИНО – ФЕЙКОВЫЕ КАНДИДАТЫ

Чиновники, по всей видимости, решили подстраховаться. По информации The Guardian, в случае отставки Саутгейта его пост может занять кто-то из следующей тройки: Томас Тухель, Маурисио Почеттино, Брендан Роджерс.

Правда, подозреваю, что сами тренеры об этом не в курсе, потому что так быстро навести мосты федерации было бы трудно. Да и иностранцы Тухель и Почеттино достаточно привлекательны для топ-клубов, чтобы разменивать ежедневные тренировки с футболистами (да еще теми, которых покупают под тебя) на весьма специфичную работу со сборной.

Стоит добавить, что в истории англичан было всего два зарубежных специалиста – швед Свен-Еран Эрикссон и итальянец Фабио Капелло. Первый не сумел распорядиться топовым поколением воспитанников «Манчестер Юнайтед» в самом соку во главе с Дэвидом Бекхэмом и стабильно вылетал в четвертьфиналах всех крупных турниров с 2002-го по 2006 год, а второй, хотя и набирал в среднем 2,19 очка за игру (лучший показатель в истории англичан; у Саутгейта – 2,07), унизительно проиграл Германии (1:4) в 1/8 финала ЧМ-2010 и не дотянул до Евро-2012.

С тех пор у англичан были только местные специалисты: Стюарт Пирс, Сэм Эллардайс (провели по одному матчу), Рой Ходжсон и, собственно, Саутгейт.

РОДЖЕРСУ ПОРА СМЕНИТЬ ОБСТАНОВКУ

Роджерс из списка The Guardian видится наиболее вероятным кандидатом. Во-первых, на него меньше спрос. Во-вторых, его назначение вписывается в английские традиции. Местные болельщики и особенно журналисты слишком горды для того, чтобы принимать помощь со стороны, и оттого куда более требовательны к иностранцам в сборной. В-третьих, сам Роджерс с намного большим энтузиазмом возьмется за эту работу.

Ну, и в-четвертных, ему пора сменить обстановку. «Лестер» откровенно заваливает нынешний сезон. Первую победу «лисы» одержали только в 9-м туре, а после 14-го еще располагались в зоне вылета и лишь перед самой паузой поправили положение за счет побед над «Эвертоном» и «Вест Хэмом».

При этом в предыдущие сезоны он доказал свой класс, дважды финишировав с «Лестером» в пятерке и оставляя за спиной куда более богатые «Тоттенхэм» и «Арсенал». В сезоне-2020/21 он вообще упустил путевку в Лигу чемпионов лишь в последнем туре – к 76-й минуте «лисы» вели у «Тоттенхэма» 2:1, а проиграли 2:4 и на одно очко отстали от «Челси».

О тренерских находках и адаптации Роджерса под имеющихся футболистов за эти годы написан не один материал. Я лишь напомню, что он до сих пор находит время для 35-летнего Джеймса Варди, забившего в АПЛ за два предыдущих сезона 30 мячей. И это при том, что его основным оружием всегда была скорость. Даже нынешние 1+4 за 751 минуту (одно результативное действие каждые 150 минут) далеко не столь слабая статистика, как может показаться на первый взгляд.

При этом Роджерс куда более опытный и маститый тренер, чем тот же Саутгейт. В начале нулевых он отлично работал со «Суонси», три сезона тренировал «Ливерпуль», дважды признавался лучшим тренером Шотландии (в «Селтике») и с 2019 года с переменным, но все же успехом работает в «Лестере». Для сравнения, Саутгейт на момент прихода в первую сборную Англии тренировал только молодежку и «Мидлсбро».

Но все это только в том случае, если Саутгейт все-таки решит уйти. Уверен, в федерации готовы дождаться его окончательного решения. Уж если Гари Линекер его хвалит, это о многом говорит: «Надеюсь, Саутгейт останется. У меня есть чувство, что он пока в процессе строительства команды. Сборную Англии уважают во всем мире. Англия не наслаждалась футболом сборной в течение многих лет. На этот раз они не выиграли, вылетев в плей-офф, но были близки, очень близки».

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