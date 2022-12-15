«Химки» вылетели. Пока, правда, в Турцию

Казалось бы, самое важное, в такой ситуации заняться вопросом стабильности и баланса, но клуб продолжает проводить разного рода эксперименты.

Главный тренер подмосковной команды Спартак Гогниев с первого дня назначения стал демонстрировать свой характер. Но другого от одного из самых экспансивных российских коучей, наверное, никто и не ждал. Тем не менее некоторые решения наставника «Химок» вызывали серьезное недоумение, особенно на фоне той турбулентности, в которой клуб оказался после ухода Сергея Юрана. Гогниев, например, вошел в конфликт с капитаном команды Денисом Глушаковым и посадил на лавку, среди прочих, важных для клуба Илью Кухарчука и Илью Лантратова.

Сейчас у «Химок» стартует первый сбор, который команда проводит в Турции. Никого из выше обозначенных игроков туда не пригласили, хотя Спартак Артурович и заверял, что с Глушаковым и другими футболистами, попавшими в немилость, он все вопросы решил и никаких проблем между ними нет. Теперь понятно, каким образом главный тренер вышел из положения: судя по всему, Глушаков и Кухарчук будут искать себе новые клубы.

А вот Илья Лантратов уже, похоже, нашел. Скорее всего, голкипер подмосковной команды продолжит карьеру в московском «Локомотиве» - клубе, кстати, для него не чужом. Лантратов был в системе «железнодорожников» с 2014 по 2016 годы. Правда, за основу так ни разу и не сыграл. Теперь у Ильи может появиться шанс наверстать упущенное. Несмотря на действующий до лета 2025 года контракт с «Химками», вероятность того, что Илья окажется под началом Михаила Галактионова очень высока. И хотя у «Локомотива» на вратарской позиции уже есть молодой и перспективный Даниил Худяков, ключевое слово тут - молодой. Даниила называют талантливым голкипером, но опыта ему пока не хватает. А у 27-летнего Лантратова, прошедшего школу ПФЛ и ФНЛ, а теперь и «Химки», его в избытке, и это может сыграть решающую роль. Недаром этой весной «Зенит» проявлял активный интерес к вратарю подмосковного клуба. И, судя по слухам, также над его кандидатурой задумывалось и московское «Динамо». В общем, Лантратову есть что предложить командам уровня премьер-лиги и греть место на скамейке запасных этому голкиперу еще рано.

Ну, а «Химкам» остается только побыстрее найти себя. Ведь на одной только харизме главного тренера далеко не уедешь. Если только в ФНЛ.